Bodensee, Allgäu und Alb: Geschichten aus dem Südwesten gesucht

Heimat zwischen Allgäu, Bodensee, Schwarzwald und Schwäbischer Alb: Gesucht werden persönliche Erinnerungen, Geschichten und literarische Texte, die den Südwesten lebendig werden lassen.

Was macht einen Ort zur Heimat? Sind es Landschaften, Menschen, Erinnerungen – oder jene unscheinbaren Augenblicke, die erst Jahre später ihre Bedeutung zeigen? Papierfresserchens MTM-Verlag setzt seine Anthologiereihe fort und sucht für Band 2 Geschichten und literarische Texte aus dem Allgäu, vom Bodensee, aus dem Schwarzwald und von der Schwäbischen Alb.

Man kennt die Bilder: den Bodensee vor der Alpenkulisse, Schwarzwaldhöfe zwischen dunklen Tannen, sanfte Hügel im Allgäu oder die Felsen und Wacholderheiden der Schwäbischen Alb. Doch wer dort lebt, aufgewachsen ist, regelmäßig zurückkehrt oder eine besondere Verbindung zu diesen Gegenden hat, kennt noch ein anderes Bild der Regionen.

Es besteht aus dem Weg, den man früher jeden Morgen zur Schule ging. Aus einem Haus, das inzwischen anderen gehört. Aus dem kleinen Bahnhof, an dem eine Reise begann. Aus einer bestimmten Aussicht, einem Familienfest, einem Dialekt, einem Seeufer im November oder einer Begegnung, die mit keinem Reiseführer etwas zu tun hat. Genau solche Geschichten sucht Papierfresserchens MTM-Verlag für den zweiten Band seiner Anthologie „Heimat erleben – Allgäu bis Schwäbische Alb“.

Vier Regionen – unzählige persönliche Geschichten

Nach dem ersten Band wird das literarische Projekt 2026 fortgesetzt. Wieder stehen Allgäu, Bodensee, Schwarzwald und Schwäbische Alb im Mittelpunkt. Die neue Anthologie soll jedoch kein klassisches Heimatbuch und schon gar kein touristischer Streifzug durch Sehenswürdigkeiten werden. Gefragt ist der persönliche Blick.

Was verändert sich, wenn ein vertrauter Ort sein Gesicht verliert? Warum bleibt gerade eine scheinbar nebensächliche Kindheitserinnerung ein Leben lang präsent? Wie erleben Menschen eine Region, in die sie erst als Erwachsene gezogen sind? Und wie sieht Heimat aus, wenn man sie verlassen hat und Jahrzehnte später zurückkehrt?

Die Antworten darauf können so unterschiedlich sein wie die Menschen, die sie erzählen.

Der Bodensee muss nicht immer im Sonnenschein liegen

Gerade bekannte Landschaften werden häufig über ihre schönsten Ansichten wahrgenommen. Doch Literatur darf hinter diese Bilder schauen.

Eine Geschichte vom Bodensee kann an einem grauen Novembermorgen spielen. Im Schwarzwald muss nicht zwingend ein idyllischer Bauernhof Schauplatz sein. Das Allgäu besteht nicht nur aus grünen Wiesen und Bergpanoramen, und die Schwäbische Alb hat literarisch weit mehr zu bieten als Burgen, Höhlen und spektakuläre Aussichtspunkte. Interessant wird ein Ort dort, wo etwas geschieht.

Vielleicht trifft eine Frau nach vierzig Jahren ihre frühere Schulfreundin wieder. Eine Familie räumt das Haus der Großeltern aus. Ein junger Mensch fragt sich, ob er bleiben oder fortgehen soll. Eine alte Sage wird plötzlich aus einer heutigen Perspektive erzählt. Oder jemand entdeckt auf einem Spaziergang einen Platz, an dem Vergangenheit und Gegenwart unerwartet zusammentreffen.

Nicht der Bekanntheitsgrad des Schauplatzes entscheidet darüber, ob eine Geschichte funktioniert. Entscheidend ist, was die Autorin oder der Autor dort entdeckt.

Heimat kann Nähe sein – aber auch Distanz

Der Begriff Heimat wird in der Anthologie bewusst weit verstanden. Heimat kann Sicherheit und Zugehörigkeit bedeuten. Sie kann aber ebenso mit Veränderung, Abschied oder Fremdheit verbunden sein.

Manche Menschen leben ihr ganzes Leben in derselben Region und erleben trotzdem, wie sich ihre Umgebung verändert. Andere ziehen weg und entdecken erst aus der Entfernung, welche Bedeutung bestimmte Orte für sie haben. Wieder andere kommen neu hinzu und müssen sich ihre Beziehung zu einer Landschaft erst erarbeiten.

Auch diese Perspektiven gehören zur modernen Heimatliteratur.

Die Texte dürfen deshalb durchaus Fragen stellen und Widersprüche sichtbar machen. Wie viel Veränderung verträgt ein vertrauter Ort? Was geschieht, wenn Landschaften touristisch vermarktet werden? Welche Traditionen bleiben bestehen, welche verschwinden? Und wann wird aus einem neuen Wohnort tatsächlich Heimat?

Erinnern, erzählen, dichten und recherchieren

Für die Ausschreibung sind unterschiedliche literarische Formen möglich. Gesucht werden Kurzgeschichten und erzählende Prosa, autobiografische oder biografisch inspirierte Beiträge, Gedichte und Prosaminiaturen sowie essayistisch angelegte Texte.

Auch historische Geschichten, regionale Sagen und Legenden können aufgegriffen, neu erzählt oder literarisch weiterentwickelt werden.

Dabei dürfen große historische Ereignisse eine Rolle spielen – sie müssen es aber nicht. Ebenso interessant ist Geschichte im Kleinen: die Entwicklung eines Dorfes, ein verschwundener Beruf, Veränderungen in Landwirtschaft und Tourismus, Familienerinnerungen oder Erlebnisse aus einer Kindheit, deren Alltag heute kaum noch vorstellbar ist.

Schreiben darf beim Kleinen beginnen

Wer sich an der Anthologie beteiligen möchte, muss also nicht versuchen, „den Schwarzwald“ oder „das Allgäu“ in einem einzigen Text zu erklären. Oft liegt der bessere Anfang direkt vor der eigenen Haustür.

Welche Straße kennt man mit geschlossenen Augen? Welcher Geruch erinnert sofort an früher? Welche Geschichte wird in der Familie seit Jahrzehnten erzählt? Welcher Ort hat sich so stark verändert, dass man ihn kaum wiedererkennt? Und welche Begegnung wäre längst vergessen, hätte sie nicht genau dort stattgefunden?

Aus einer solchen Beobachtung kann eine Geschichte entstehen, die mehr über Heimat erzählt als eine lange Beschreibung einer ganzen Region.

Veröffentlichte Autoren und neue Stimmen ausdrücklich willkommen

Die Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an erfahrene Autorinnen und Autoren sowie an Menschen ohne bisherige Veröffentlichungserfahrung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzsprung-Verlag GbR

Herr Thorsten Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 0179 2071404

web ..: https://papierfresserchen.eu/pages/heimat-erlegen-allgau-bis-schwabische-alb

email : info@herszprung-verlag.de

Papierfresserchens MTM-Verlag ist ein unabhängiger Verlag mit Schwerpunkt Anthologien sowie besonderen Buchprojekten. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 engagiert sich der Verlag insbesondere für die Förderung junger Autorinnen und Autoren und veranstaltet regelmäßig internationale Schreibwettbewerbe. Der Herzsprung-Verlag ist ein Imprint.

Zum Verlagsprogramm gehören Kinder- und Jugendbücher, Geschichten- und Gedichtsammlungen, Ratgeber, Mitmachbücher, Kalender und regionale Literaturprojekte. Mit Reihen wie „Heimat erleben – Geschichten erzählen“ verbindet der Verlag Literatur mit Landschaft, Geschichte und regionaler Kultur.

Pressekontakt:

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