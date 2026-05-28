50 Jahre intelligente Selbstverteidigung: Europäische WingTsun Organisation feiert Jubiläum

Drei Weltrekorde und ein weiterer Großmeister markieren den Meilenstein.

Heidelberg, 28.05.26 | Sie ist eine der bekanntesten asiatischen Selbstverteidigungskünste der Welt: WingTsun, einst bekannt geworden durch ihren berühmtesten Schüler Bruce Lee. In Deutschland und Europa entwickelte sich WingTsun unter Großmeister Prof. Dr. Keith R. Kernspecht aus Kiel seit den 1970er Jahren zu enormer Größe und Bekanntheit mit heute über 500 Schulen und rund 35.000 aktiven Mitgliedern. Mit realitätsnahen Programmen für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen, Kinder und Senioren und Training für Sicherheitskräfte ist WingTsun längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. An diesem Wochenende feierte die weltweit größte Vereinigung EWTO – Europäische WingTsun Organisation – nun in der Stadthalle Hockenheim ihr 50. Jubiläum mit Hunderten aktiven Mitgliedern, drei Weltrekorden und der Ernennung eines neuen Großmeisters.

In kritischen Situationen besonnen handeln, selbstbewusst eigene Grenzen setzen und behaupten und im Zweifelsfall wissen, wie man sich gegen einen Angreifer auch ohne große Kraft verteidigen kann – all das sind Kenntnisse und Fertigkeiten, die in der heutigen Welt wichtiger sind denn je. WingTsun vermittelt diese Fertigkeiten durch praxisnahe Programme auch in Deutschland seit inzwischen 50 Jahren. Das ursprünglich aus Südchina stammende Selbstverteidigungs- und Bewegungssystem wurde durch den Kung-Fu-Helden Bruce Lee weltweit bekannt und hat sich heute zu einer der bekanntesten asiatischen Kampfkünste entwickelt.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Kraft, Wettkampf oder Kampf, sondern Aufmerksamkeit, Körpersprache und -kontrolle, Reaktionsfähigkeit und situationsgerechtes Verhalten. Trainiert werden neben den Kampfkünsten und Bewegungsabläufen unter anderem Selbstvertrauen, Selbstbehauptung, Deeskalation, Koordination und der Umgang mit Stress- und Konfliktsituationen. Deshalb wird WingTsun heute von Menschen unterschiedlichsten Alters genutzt “ vom Kindertraining über Frauen-Selbstschutz bis hin zu Angeboten für Senioren und Berufsgruppen mit erhöhtem Konfliktpotenzial. Viele Schulen verstehen das Training heute nicht nur als Kampfkunst, sondern auch als Beitrag zu Prävention, Persönlichkeitsentwicklung und sicherem Auftreten im Alltag.

Aus Kiel nach ganz Europa: Die EWTO feiert 50. Geburtstag

In Deutschland und Europa entwickelte sich WingTsun seit den 1970er-Jahren unter dem Kieler Großmeister Prof. Dr. Keith R. Kernspecht (verstorben 2024) zu einer der bekanntesten asiatischen Selbstverteidigungsrichtungen. Er ist der höchst dotierte Kampfkünstler der Welt, in der Martial Arts Hall of Fame vertreten und Ehrenvorsitzender des Foshan WingChun Verbandes China. Kernspecht hatte über viele Jahre verschiedene Kampf- und Selbstverteidigungskünste intensiv studiert und dabei WingTsun als die effizienteste und sinnvollste Kunst der Selbstverteidigung entdeckt. Er gründete 1976 in Kiel die EWTO – Europäische WingTsun Organisation. Die bis heute größte WingTsun Organisation der Welt professionalisierte vor allem die Ausbildung mit heute über 500 Schulen und mehr als 35.000 aktiven Mitgliedern in Europa. Sie entwickelten intelligente und praxisnahe Programme, in denen Kinder, Frauen, Senioren und andere Interessierte Selbstbehauptung, intelligente Selbstverteidigung und Kampfeskunst lernen können.

Mit dem 50. Jubiläum feiert die EWTO auch einen Wechsel in der Geschäftsführung. WingTsun wurde einst von einer Frau entwickelt – der buddhistischen Nonne Ng Mui – die EWTO allerdings wurde bislang nie von einer Frau geführt. Das ändert sich nun: Dr. Natalie Kernspecht, die Tochter des Gründers, übernimmt die Geschäftsführung mit dem Ziel, die EWTO in den nächsten 50 Jahren im Sinne ihres Vaters weiterhin professionell zu führen und weiterzuentwickeln.

Workshops, Weltrekorde und Wertschätzung: Feierlichkeiten in Hockenheim

Am Pfingstwochenende 2026 feierte die EWTO ihr 50-jähriges Jubiläum in der Stadthalle Hockenheim mit einem 3-tägigen Event. Hunderte Aktive aus aller Welt kamen zusammen, um gemeinsam zu trainieren, sich fortzubilden, aber natürlich auch zu feiern und besondere Leistungen anzuerkennen. Und gemeinsam stellten sie zum großen Jubiläum gleich drei Weltrekorde auf!

So zeigten 350 Trainierende zeitgleich und live im Internet die „Siu Nim Tao“, die erste und grundlegendste Form des WingTsun, bei der diverse Arm- und Handtechniken im festen Stand fließend kombiniert werden. Der bisherige Weltrekord wurde von einer chinesischen Gruppe von 290 Leuten aufgestellt und damit in Hockenheim überboten. Ein zweiter Weltrekord wurde bei den meisten gemeinsamen Ketten-Faust-Stößen erzielt: 350 Personen zeigten diese Übung simultan. Am Spektakulärsten war wohl der Weltrekord in zeitgleichen One-Inch-Punches, die Kung-Fu-Star Bruce Lee – der wohl bekannteste WingTsun Schüler – einst berühmt machte: Hier werden Holzbretter mit einer Dicke von 2,8 mm mit einem gezielten Faustschlag zerspalten. Dabei kommt es vor allem auch auf Teamwork an, denn der Bretthalter muss ebenso geschickt sein, wie der Zerschlagende. In Hockenheim schafften 26 Personen zeitgleich diesen beeindruckenden Schlag. Drei spektakuläre internationale Weltrekordleistungen die unter der offiziellen Aufsicht von der „Queen of World Records“ Palina Glebova und dem 51-fachen Weltrekord-Halter Joe Alexander (World Record Agency) begleitet und bezeugt wurden.

Auf den Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der EWTO kam es zudem zu mehreren Ehrungen: So erhielt Großmeister Bill Newman den 11. Meistergrad im „Escrima“ und wird damit offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Es ist der höchste Meistergrad, der lebend erreicht werden kann. Im WingTsun wurde zudem DaiSifu Michael Schwarz aus Püttlingen, Landestrainer Luxemburg und Belgien, in den 9. Meistergrad gehoben und damit zum Großmeister ernannt. Er ist somit aktuell der 5. WingTsun-Großmeister der EWTO.

„Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung sollten ebenso selbstverständlich gelehrt und gelernt werden, wie Schwimmen, Lesen und Rechnen. In der EWTO wollen wir auch in den nächsten 50 Jahren daran arbeiten, dass noch mehr Menschen diese Fertigkeiten und Kenntnisse erlernen und vertiefen. Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben und haben gleichzeitig noch viel vor“, so Natalie Kernspecht, höchst dotierte Kampfkünstlerin der Welt, Tochter und Kuratorin des Großmeister Kernspechts und Geschäftsführerin der EWTO zum Firmenjubiläum .

Weitere Informationen:

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Über die Europäische WingTsun Organisation EWTO

Die EWTO (Europäische WingTsun Organisation) ist die weltgrößte Organisation eines Stiles und steht für Tradition, chinesische Kampfkunst, Innovation sowie für Selbstverteidigung und Persönlichkeitsentwicklung. Seit ihrer Gründung 1976 durch den Kieler Großmeister Prof. Dr. Keith R. Kernspecht vermittelt sie das aus Südchina stammende WingTsun und verbindet traditionelle Martial Arts mit modernen und wissenschaftlichen Konzepten für Selbstschutz, Gesundheit und Prävention. Das intelligente Selbstverteidigungs- und Bewegungssystem wurde durch den Kung-Fu-Helden Bruce Lee weltweit bekannt und hat sich heute zu einer der bekanntesten asiatischen Kampfkünste entwickelt.

Zum Angebot der EWTO gehören unter anderem Kids WingTsun für Kinder und Jugendliche, WTplus als innovatives hybrides Trainingssystem aus App-, Online- und Präsenztraining, das philippinische Waffensystem Escrima, das von Prof. Dr. Keith R. Kernspecht entwickelte Magic Hands, das Handwerk des Martial Arts, sowie Gesundheits- und Bewegungskünste wie ChiKung. Mit zahlreichen Schulen und Ausbildungszentren im deutschsprachigen Raum begleitet die EWTO Menschen aller Altersgruppen auf ihrem Weg zu mehr Selbstsicherheit, Beweglichkeit und Lebensqualität.



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