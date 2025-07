250-Dollar-Gebühr gestoppt: US-Regierung darf keine Teilnahmegebühr für die Green Card Lotterie erheben

Die US GreenCard Lotterie bleibt kostenlos!

Berlin/Washington, 2. Juli 2025 – Die geplante Einführung einer verpflichtenden Teilnahmegebühr von 250 US-Dollar für die US-amerikanische Green Card Lotterie ist vorerst vom Tisch. Die sogenannte Senate Parliamentarian, eine neutrale juristische Instanz im US-Senat, erklärte die Maßnahme im Rahmen des „One Big Beautiful Bill“ für unzulässig.

Geplant war, dass Bewerber künftig eine Anmeldegebühr zahlen müssen, um an der Diversity Visa Lotterie teilzunehmen – einem seit 1994 bestehenden Programm, das jährlich rund 55.000 Menschen aus Ländern mit niedriger US-Einwanderungsrate eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ermöglicht. Zusätzlich war eine Bearbeitungsgebühr von rund 400 US-Dollar für Gewinner vorgesehen.

Die Senate Parliamentarian entschied jedoch, dass diese Gebühren keinen haushaltspolitischen Zweck erfüllen, sondern vielmehr politisch motiviert seien. Die Einführung der Gebühr wäre damit ein Verstoß gegen die sogenannte Byrd Rule – eine Senatsregel, die politische Inhalte aus haushaltsbezogenen Gesetzen fernhalten soll. Entsprechend wurde der Gebührenteil aus dem Gesetz gestrichen.

„Eine verpflichtende Teilnahmegebühr hätte die ursprüngliche Idee der Lotterie konterkariert“, sagt Holger Zimmermann von der auf GreenCard-Bewerbungen spezialisierten Beratungsfirma The American Dream. „Die Diversity Visa Lotterie soll Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation die Chance geben, in die USA einzuwandern. Eine hohe Gebühr hätte vor allem Bewerber aus ärmeren Ländern de facto ausgeschlossen.“

Auch wenn das „One Big Beautiful Bill“ in unterschiedlicher Fassung bereits vom Repräsentantenhaus und vom Senat verabschiedet wurde, ist dessen Zukunft weiterhin ungewiss. Sicher ist jedoch: Die GreenCard Lotterie bleibt auf Bundesebene kostenlos.

Die Entscheidung wird von vielen Beobachtern als Sieg für Chancengleichheit, Diversität und demokratische Werte gewertet. Bewerber aus aller Welt können sich somit auch weiterhin ohne staatliche Gebühr für das begehrte Dauervisum bewerben.

Das Berliner Unternehmen The American Dream unterstützt seit 1996 jährlich zehntausende Menschen bei ihrer Bewerbung zur GreenCard Lotterie. Gegen eine geringe Servicegebühr bietet das Team unter anderem eine Korrekturprüfung, Erinnerungsservice, fristgerechte Einreichung und im Gewinnfall eine umfassende Unterstützung im Einwanderungsprozess.

Über The American Dream – US GreenCard Service GmbH

The American Dream mit Sitz in Berlin ist seit 1996 auf die professionelle Betreuung von Teilnehmern an der US-amerikanischen GreenCard Lotterie spezialisiert. Als staatlich zugelassenes Beratungsunternehmen hat The American Dream bereits über 21.000 Gewinner auf ihrem Weg in die USA begleitet. Jährlich betreut das Team zehntausende Bewerber aus aller Welt und bietet umfassende Dienstleistungen von der fehlerfreien Antragsstellung über Erinnerungsservices bis hin zur persönlichen Beratung im Gewinnfall. Das Unternehmen steht für Chancengleichheit, Transparenz und rechtssichere Unterstützung bei einem der wichtigsten Einwanderungsprogramme der Vereinigten Staaten. Über die Firmengruppe The American Dream erhalten Unternehmen und Selbstständige Unterstützung auch bei allen anderen Fragen rund um Visa für die USA.

