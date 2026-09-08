1.178 Kilo über dem Breitscheidplatz: Wie die Gedächtniskirche verhüllt wird

Mehr als 2.300 Quadratmeter Posterfläche, acht Fassadenkletterer und eine

millimetergenau geplante Montage

Am Montag, 7. September 2026 erhält eines der bekanntesten Bauwerke der Hauptstadt vorübergehend ein neues Erscheinungsbild: Der eingerüstete Glockenturm (von den Berlinern liebevoll Lippenstift genannt) der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wird großflächig verhüllt.

Verantwortlich für die Planung und Umsetzung der Außenwerbung ist die Berliner LIMES Media GmbH. Das Besondere an dem Projekt liegt weniger im Werbemotiv als in seiner technischen Umsetzung. Insgesamt werden Posterflächen von 2.356,50 Quadratmetern mit einem Gesamtgewicht von rund 1.178 Kilogramm am Gerüst montiert. Für die Arbeiten in luftiger Höhe kommen acht professionelle Fassadenkletterer zum Einsatz.

Im Einklang mit Denkmalschutz und Stadtbild

Der Standort stellt besondere Anforderungen an die Umsetzung. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf darf nur ein begrenzter Anteil der Gerüstfläche für Werbung genutzt werden. Hinzukommen die Vorgaben des Denkmalschutzes. Um sicherzustellen, dass das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Glockenturms nicht von der Werbung dominiert wird, wird die eigentliche Werbefläche von einer großformatigen Nachbildung der Fassade eingerahmt. Dafür werden zwei Fassadenposter mit Flächen von 775,50 beziehungsweise 436 Quadratmetern produziert. Die eigentliche Werbefläche umfasst insgesamt 1.145 Quadratmeter und wird aufgrund ihrer Dimension in zwei Teilen gefertigt. Beide Elemente werden anschließend durch eine spezielle Reißverschlussverbindung miteinander verbunden. Im montierten Zustand wird die Verbindung im Motiv nicht mehr sichtbar sein.

„Ein Projekt an einem so besonderen Berliner Ort funktioniert nur, wenn Denkmalschutz, Stadtbild,

technische Machbarkeit und eine verantwortungsvolle Nutzung zusammen gedacht werden.

Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Werbemaßnahme einen konkreten Beitrag zum Erhalt der

Gedächtniskirche leistet: Die daraus entstehenden Einnahmen helfen dabei, dringend notwendige und

teilweise überfällige Baumaßnahmen an diesem bedeutenden Berliner Wahrzeichen zu finanzieren.

Damit entsteht ein Mehrwert, der weit über die eigentliche Werbefläche hinausgeht – für die

Gedächtniskirche, für das Erscheinungsbild der City West und letztlich für die Stadt Berlin,“ äußert

sich Tobias Assies, Geschäftsführer der LIMES Media GmbH.

Die Montage beginnt bereits in der Druckerei

Die technische Planung der Verhüllung beginnt lange, bevor das erste Poster den Breitscheidplatz erreicht. Rund zwei Wochen benötigt die Druckerei für Produktion und Konfektionierung der großformatigen Planen. Zum Einsatz kommt eine Vollplane mit einem Flächengewicht von 500 Gramm pro Quadratmeter. Umlaufend werden im Abstand von 50 Zentimetern Ösen gesetzt. Zusätzlich erhält die Rückseiteexakt positionierte Befestigungslaschen, über die die Plane später an den Vertikalrohren des Gerüsts fixiert und gegen die entstehenden Windlasten gesichert werden kann. Entscheidend für die spätere Montage ist bereits die Art, wie die mehrere hundert Quadratmeter großen Elemente in der Druckerei gefaltet werden. Der Faltplan wird deshalb im Vorfeld gemeinsam mit den Fassadenkletterern entwickelt und auf die konkrete Montagesituation abgestimmt.

Eine mehr als eine Tonne schwere Maßarbeit

Für die Montage werden die Poster so vorbereitet, dass sie sich am Gerüst kontrolliert wie eine große Rolle entfalten lassen. Über eine Seilwinde wird das jeweilige Paket zunächst bis an die Oberkante der vorgesehenen Fläche gezogen und dort über die gesamte Breite befestigt. Anschließend wird die Plane Stück für Stück nach unten abgelassen. Parallel sichern die Fassadenkletterer die seitlichen Bereiche. Erst wenn das Poster vollständig positioniert ist, erfolgt die endgültige Befestigung und das vollflächige Nachspannen. Auch die Dimension der Druckdateien muss diesen Vorgang bereits berücksichtigen: Da sich die Vollplane unter Spannung ausdehnt, werden die einzelnen Elemente je nach notwendigem Spannweg etwa 15 bis 30 Zentimeter kleiner produziert. So entsteht nach der Montage eine möglichst glatte Fläche ohne starke Falten oder Ausbauchungen. Befestigt werden die Planen mit Polypropylenseilen an den Gerüststangen sowie über die zusätzlichen rückseitigen Laschen an den Vertikalrohren. DasGerüst selbst ist durch zusätzliche Verankerungen für die auftretenden Belastungen gesichert. Das Ergebnis ist eine temporäre Installation, bei der Werbetechnik, Handwerk, Statik undDenkmalschutz auf außergewöhnliche Weise zusammentreffen – mitten in der Berliner City West.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Limes Media GmbH

Herr Patrick Schäfer

Bleibtreustraße 38

10623 Berlin

Deutschland

fon ..: 49 30 88626990

web ..: https://www.limescom.de

email : patrick.schaefer@limescom.de

Über LIMES Media GmbH

Die LIMES Media GmbH ist seit 1994 im Bereich großformatiger Außenwerbung tätig und auf Riesenposterwerbung sowie

außergewöhnliche Out-of-Home-Maßnahmen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und realisiert Riesenposter, Digital-

Out-of-Home-Lösungen und individuelle Sonderumsetzungen an prominenten urbanen Standorten.

Von der Standort- und Projektentwicklung über die technische Planung bis zur Vermarktung und Projektdurchführung begleitet

LIMES Media großformatige Außenwerbeprojekte aus einer Hand. Geschäftsführer der LIMES Media GmbH ist Tobias Assies.

Weitere Informationen unter limescom.de

Pressekontakt:

mehnert paris GmbH

Frau Manuela Mehnert

Salzufer 15/16

10587 Berlin

fon ..: 030 863 29 96 – 0

email : presse@mehnertparis.com

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