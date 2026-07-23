„Verantwortung beginnt bei der Entscheidung, nicht beim Rücktritt: Berater Gregor Ghirmay über Governance in Vorstand, Sport und Kultur.“

Wenn in den vergangenen Wochen prominente Trennungen und Interessenkonflikte im deutschen Profisport für Schlagzeilen sorgten, war einer der schärfsten Kommentatoren kein Sportjournalist – sondern ein Executive-Search- und Governance-Berater aus dem Rhein-Main-Gebiet: Gregor Ghirmay.

Auf LinkedIn seziert er öffentlich, wie Vereine und Verbände mit Verträgen, Exit-Klauseln und Offenlegungspflichten umgehen – mit derselben Präzision, mit der er beruflich Vorstände, Aufsichtsräte und Führungskräfte berät. Genau diese Doppelperspektive macht Ghirmay zu einer ungewöhnlichen Stimme in einer Branche, die selten über ihren eigenen Tellerrand blickt.

Vom Aufsichtsrat bis zur Trainerbank

Ghirmay ist Gründer und alleiniger Inhaber von Gregor Ghirmay Executive Advisory / Board Advisory Consulting mit Sitz in Flörsheim am Main. Seine Praxis – bewusst klein gehalten, bewusst exklusiv – deckt drei Kernfelder ab: Executive Search & Leadership Advisory, Board & Governance Advisory sowie Executive Career Coaching für Führungskräfte auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene.

Was Ghirmays Praxis von klassischen Personalberatungen unterscheidet, ist ein vierter, deutlich weniger konventioneller Geschäftsbereich: strategische Beratung für Profisportler, Musiker, Künstler und Models. Zwei Welten, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben – Konzernvorstand und Trainingsplatz, Aufsichtsratssitzung und Bühne. Auf den zweiten Blick geht es in beiden um dasselbe: Verträge, Reputation, Karriereplanung unter öffentlichem Druck – und die Frage, wer in kritischen Momenten wirklich im Interesse des Mandanten entscheidet.

Eine Karriere, die bei null begann

Ghirmays eigener Werdegang liest sich weniger geradlinig, als man es von einem gefragten Governance-Berater erwarten würde. In Deutschland als Sohn eritreischer Einwanderer geboren und aufgewachsen, führte sein beruflicher Weg zunächst durch die Kunststoffindustrie, dann in eine Wiesbadener Agentur für HR-Marketing und Employer Branding, bevor er sich der Eignungsdiagnostik und Personalberatung zuwandte. Es folgten Stationen bei einer international tätigen Personalberatung, wo er es bis zum Equity Partner brachte, und bei einer Frankfurter Beratungsgesellschaft – Erfahrungen, die heute in ein deutlich persönlicheres Beratungsformat einfließen.

„Ich berate als Person, nicht als Institution“, sagt Ghirmay über seinen Ansatz. Seine Kommunikation ist bewusst reduziert: kein „Wir“, sondern konsequent „Ich“ – eine Positionierung, die in einer Branche voller anonymer Beratungsmarken auffällt.

Governance als roter Faden

Ob Vorstandsmandat oder Spielervertrag: Ghirmays wiederkehrendes Thema ist Verantwortung – wer sie trägt, wer sie delegiert, und was passiert, wenn Organisationen sie im Nachhinein bei Einzelpersonen abladen wollen. Seine öffentlichen Analysen aktueller Fälle im deutschen Profifußball sind dafür nur die sichtbarste Spitze; im Kern seiner Mandate steht dieselbe Frage, die er auch öffentlich stellt: Wer hat entschieden, auf welcher Grundlage, und mit welcher Risikoprüfung?

Für Unternehmen, die einen Aufsichtsrat besetzen, eine Nachfolge regeln oder eine Führungskraft durch eine schwierige Trennung begleiten müssen, ist genau diese Fähigkeit – komplexe Verantwortungsfragen klar zu benennen, ohne sich in diplomatischen Formulierungen zu verlieren – der eigentliche Grund, warum Mandate bei ihm landen.

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Über Gregor Ghirmay Gregor Ghirmay Executive Advisory / Board Advisory Consulting Auf der Scheib 6a, 65439 Flörsheim-Weilbach office@ghirmay-executiveadvisory.de | +49 6145 5461701 boardadvisoryconsulting.de | de.linkedin.com/in/gghirmay

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gregor Ghirmay Executive Advisory

Herr Gregor Teamrat Ghirmay

Auf der Scheib 6a

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Gregor Ghirmay Executive Advisory

Executive Search · Leadership Advisory · Governance · Talent Management

Ich bin spezialisierter Berater für Executive Search, Leadership Advisory und Governance – und begleite gleichzeitig ausgewählte Sportler, Künstler und Kreative auf ihrem Weg zu nachhaltiger Karriere- und Markenstärke.

Executive Search & Leadership Advisory

Mittelstand, Finanzdienstleister, Hidden Champions sowie Private-Equity- und DAX-Unternehmen im DACH-Raum vertrauen mir bei der Besetzung kritischer C-Level-, VP- und Führungspositionen – sowohl in klassischen Suchmandaten als auch in ausgewählten „Emergency“-Suchen mit klar definierten Timelines von 6-8 Wochen.

Statt anonymer Datenbanken setze ich auf gezielte Direktansprache, fundierte Beurteilung von Eignung und Kulturfit sowie ein belastbares Netzwerk. So gewinnen meine Mandanten Führungspersönlichkeiten, die fachlich exzellent sind und zugleich zur Organisation und Strategie passen.

Governance Advisory

Führungsentscheidungen entfalten ihre volle Wirkung nur im richtigen strukturellen Rahmen. Ich berate Vorstände, Aufsichtsräte und Gesellschafter zu Fragen institutioneller Governance: Entscheidungsarchitektur, Vertragsgestaltung auf Führungsebene, Exit- und Nachfolgeszenarien sowie die Einordnung komplexer Trennungs- und Vergütungssituationen. Governance bedeutet für mich nicht Rhetorik – sondern die Qualität von Entscheidungen, bevor Krisen entstehen.

Talent Management für Sport & Kunst

Parallel zur Unternehmensberatung begleite ich professionelle Sportler, Musiker, Künstler und Models bei strategischen Karriereentscheidungen. Meine Arbeit umfasst Positionierung und Markenaufbau, Vertragsanalyse und Partnerstrategie sowie die langfristige Steuerung des wirtschaftlichen und reputativen Werts – mit demselben Anspruch an Präzision und Diskretion, den meine Mandanten aus dem Wirtschaftsumfeld erwarten.

Was mich unterscheidet

Ich verbinde drei Welten, die selten in einer Hand liegen: Executive Search auf Entscheiderebene, institutionelle Governance-Kompetenz und strategisches Talent Management für Persönlichkeiten aus Sport und Kultur. Diese Kombination ermöglicht mir eine Beratungsperspektive, die über klassische Personalvermittlung hinausgeht – und die Komplexität moderner Führungs- und Karrieresituationen in ihrer ganzen Tiefe erfasst.

Ich arbeite ausschließlich mit ausgewählten Mandanten – weil Qualität und Vertrauen keine Skalierungsfrage sind.



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Gregor Ghirmay Executive Advisory

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