Zukunft entsteht dort, wo Menschen sie gestalten: M&L AG als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet.

Deutsches Innovationsinstitut bewertet Frankfurter Beratungs- und Technologieunternehmen mit 89 von 100 Punkten – TOP-Service-Auszeichnung mit 94 Punkten bestätigt zugleich hohe Kundenorientierung.

Frankfurt am Main, 19. August 2026 – Künstliche Intelligenz, datengetriebene Geschäftsmodelle und neue digitale Technologien verändern nicht nur Produkte und Prozesse. Sie verändern auch die Anforderungen an Unternehmen als Arbeitgeber. Gefragt sind Organisationen, die technologischen Fortschritt mit einer Kultur verbinden, in der Menschen Verantwortung übernehmen, Wissen weiterentwickeln und Veränderungen aktiv gestalten können. Die M&L AG wurde jetzt vom Deutschen Innovationsinstitut (diind) als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet.

Im zugrunde liegenden Prüfbericht erreicht das Frankfurter Beratungs- und Technologieunternehmen 89 von 100 möglichen Punkten und damit die Bewertung „Hervorragend“. Besonders hohe Bewertungen erhält die M&L AG in den Bereichen Mitarbeiterbewertungen und externe Wahrnehmung mit 23 von 25 Punkten, Mitarbeiterangebote und Unternehmenskultur mit 22 von 25 Punkten sowie Unternehmenswerte und Nachhaltigkeitsengagement mit 14 von 15 Punkten.

Der Prüfbericht hebt vor allem die Verbindung aus langjähriger Markterfahrung, technologischer Innovationskraft und einer wertschätzenden, teamorientierten Unternehmenskultur hervor.

_“Technologien verändern sich – und mit ihnen unsere Aufgaben. Was sich nicht verändert, ist die Bedeutung der Menschen dahinter. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis unserer Innovationskraft und unseres Erfolgs. Deshalb freut uns besonders, dass die Bewertung nicht nur unsere technologische Zukunftsfähigkeit würdigt, sondern auch unsere Kultur und die Art, wie wir miteinander arbeiten“_, sagt Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG.

Innovationskraft beginnt im Unternehmen

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt die M&L AG datengetriebene Lösungen für Unternehmen. Das Spektrum reicht heute von Business Intelligence und Analytics über CRM- und Retail-Management-Lösungen bis hin zu Künstlicher Intelligenz und erklärbarer KI (XAI©).

Für die M&L AG ist Innovationsfähigkeit eng mit Unternehmenskultur verbunden: flache Hierarchien, unternehmerisches Denken, Spezialwissen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gerade in technologisch dynamischen Märkten entsteht Zukunftsfähigkeit nicht allein durch den Zugang zu neuen Technologien, sondern durch Menschen, die Erfahrung, Fachwissen und neue Ideen miteinander verbinden.

TOP Service: Zukunftsfähigkeit muss beim Kunden ankommen

Neben der Arbeitgeberauszeichnung erhält die M&L AG vom Deutschen Innovationsinstitut auch das Siegel „TOP Service“.

Hier erreicht das Unternehmen 94 von 100 Punkten und damit die Bewertung „Ausgezeichnet“. Besonders hoch bewertet werden das Serviceangebot und die digitale Zugänglichkeit mit 24 von 25 Punkten, die Kundenbewertungen und Kundenzufriedenheit mit 23 von 25 Punkten sowie der digitale Außenauftritt und die Nutzererfahrung mit 19 von 20 Punkten.

Der Prüfbericht würdigt insbesondere die Verbindung aus datengetriebenen Lösungen, technologischer Kompetenz, individueller Beratung und hoher Kundenorientierung.

Für die M&L AG gehören beide Auszeichnungen deshalb unmittelbar zusammen: Zukunftsfähigkeit entsteht im Unternehmen – und zeigt ihren Wert dort, wo aus Kompetenz und Innovation konkrete Lösungen für Kunden werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

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Über die M&L AG:

Die M&L AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist auf datengetriebene Unternehmenssteuerung, Business Intelligence, Analytics, Künstliche Intelligenz und strategische Entscheidungsunterstützung spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt das Unternehmen Kunden verschiedener Branchen dabei, Unternehmens- und Marktdaten in konkrete Wettbewerbsvorteile zu übersetzen.

Mit fünf Auszeichnungen als „Berater des Jahres“, 16 TOP CONSULTANT-Auszeichnungen in Folge und sechs Auszeichnungen als TOP 100 Innovator zählt die M&L AG zu den am häufigsten ausgezeichneten mittelständischen Beratungsunternehmen Deutschlands. Darüber hinaus wurde das Unternehmen unter anderem als LEADING INNOVATOR (Fokus), als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands (Capital), als KI INNOVATOR sowie mit dem Vertrauenssiegel trusted consultant ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur M&L AG unter www.mlconsult.com

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