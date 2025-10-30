Zeus nimmt Schürfgrabungen auf dem hochgradigen Antimonprojekt Casablanca auf, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Forstbehörde

HIGHLIGHTS

– Endgültige Genehmigung der Forstbehörde für Schürfgrabungen steht aus, die im November 2025 auf dem Antimonprojekt Casablanca (CAP) in Zentralmarokko beginnen sollen.

– Die acht (8) geplanten Schürfgräben sollen der Überprüfung der übertägigen Ausbisserscheinungen der im August bei einer Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) identifizierten vorrangigen Aufladbarkeitsanomalien dienen.

– Das Programm wird voraussichtlich 10 bis 15 Tage dauern, die ersten Analyseergebnisse werden noch vor Jahresende erwartet.

– Die Schürfgrabungen sollen geologische und strukturelle Kontrollen vor der ersten Bohrkampagne im ersten Quartal 2026 liefern, die bei geophysikalischen Anomalien über mineralisierten Korridoren beobachtet wurden.

30. Oktober 2025 / IRW-Press / Zeus Resources Limited (Zeus oder das Unternehmen, ASX: ZEU) setzt den Ausbau seines zu 100 % unternehmenseigenen Antimonprojekts Casablanca (CAP) in Zentralmarokko fort. Es ist eines der wenigen hochgradigen Antimonexplorationsprojekte weltweit, das sich in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion befindet.

Das Unternehmen teilt mit, dass es auf die endgültige behördliche Genehmigung durch das marokkanische Forstministerium wartet, um mit den Schürfgrabungen auf dem Antimonprojekt Casablanca in Zentralmarokko zu beginnen. Nach Erhalt dieser endgültigen Genehmigung beabsichtigt Zeus, unverzüglich mit der Mobilisierung zu beginnen, wobei der Beginn der Schürfgrabungen im November 2025 erwartet wird.

Das bevorstehende Schürfprogramm stellt die nächste Explorationsphase nach dem erfolgreichen Abschluss der vom Unternehmen im August 2025 durchgeführten Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) und Widerstandsvermessung dar, bei der mehrere Aufladbarkeitsanomalien festgestellt wurden, die mit kartierten Quarz-Stibnit-Gängen entlang der Smaala-Oulmès Fault Zone übereinstimmen. Die Schürfgrabungen sollen der direkten Überprüfung dieser Ausbisse an der Oberfläche dienen. Sie werden die geologischen Kontrollen umreißen und eine Beprobung des Untergrunds durch die mittels geophysikalischer Daten definierten mineralisierten Korridore ermöglichen.

Insgesamt sind acht (8) Schürfgräben mit einer Gesamtlänge von 120 m im südlichen Lizenzblock geplant, die senkrecht zu den wichtigsten strukturellen Trends ausgerichtet sind und so positioniert sind, dass sie die ausgeprägtesten Anomalien der Aufladbarkeit und des Widerstands durchschneiden. (Siehe Tabelle -1 und Karte mit Lage der Schürfgräben unten).

UTM WGS 84 – Zone 29

Schürfgraben Nr. West North Streichen Länge (m) Mächtigkeit (m) Tiefe (m)

TR – 1 6.465143 33.050726 N135 15 1 2

TR – 2 6.462877 33.052882 N135 15 1 2

TR – 3 6.459179 33.056421 N135 15 1 2

TR – 4 6.445331 33.071966 N135 15 1 2

TR – 5 6.441680 33.075149 N135 15 1 2

TR – 6 6.437509 33.072730 N135 15 1 2

TR – 7 6.431330 33.082992 N135 15 1 2

TR – 8 6.428053 33.082479 N135 15 1 2

gesamt 120 m

Tabelle – Koordinaten und Einzelheiten der Schürfgräben bei CAP

Jeder Schürfgraben wird frisches Grundgebirge in mineralisierten Zonen freilegen, sodass detaillierte geologische Kartierungen und strukturelle Messungen durchgeführt werden können (siehe Karte mit Lage der Schürfgräben unten).

Über die gesamte Länge jedes Schürfgrabens werden durchgehende Schlitzproben entnommen und an AfriLab, ein von ALS akkreditiertes Labor mit Sitz in Marokko, zur Multielementanalyse mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-OES geschickt.

Die Integration der Schürfgrabenkartierung und der Analyseergebnisse wird es Zeus ermöglichen, die Geometrie des Quarz-Stibnit-Gangsystems zu verfeinern, die Kontinuität des Gehalts an der Oberfläche festzustellen und präzise Bohrziele für die nächste Explorationsphase zu definieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81592/ZEU_103025_DEPRcom.001.png

Karte mit Lage der Schürfgräben im südlichen Block von CAP

Die Schürfgräben werden strukturell kartiert und beprobt, um mehr Erkenntnisse über die Art der Mineralisierung zu gewinnen und Bohrziele für die bei früheren geophysikalischen Untersuchungen beobachteten Stibnitanomalien zu definieren.

Direktor Hugh Pilgrim kommentierte:

Mit der endgültigen Genehmigung durch die Forstbehörde kann Zeus sofort mit den Schürfgrabungen beginnen – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu unserer ersten Bohrkampagne. Die Ergebnisse der Schürfgrabungen werden direkt in unsere Bohrplanung einfließen und das Ausmaß dieses hochgradigen Antimonsystems weiter bestätigen.

Das Board hat die Veröffentlichung dieser Mitteilung an der ASX genehmigt.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an Hugh Pilgrim, Direktor, unter der Mobilnummer 0449 581 256.

Zeus Resources Limited

E-Mail: info@zeusresources.com

Webseite: www.zeusresources.com

Über Zeus Resources Limited

Zeus Resources Limited ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen, das sich auf vielversprechende Projekte im Bereich kritischer Mineralien in wenig erforschten Jurisdiktionen konzentriert. Zeus, das von einem multidisziplinären Team mit nachgewiesener Erfahrung in den Bereichen Ressourcenentdeckung, Projektentwicklung und Unternehmenswachstum geleitet wird, ist bestrebt, durch disziplinierte Exploration und strategische Weiterentwicklung seines Portfolios eine frühzeitige Wertschöpfung zu erzielen.

Das Unternehmen ist an der ASX unter dem Kürzel ZEU und sekundär an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel ZEU (WKN A1J8CV) notiert.

Über das Antimonprojekt Casablanca

Das Antimonprojekt Casablanca ist ein hochgradiges Mineralexplorationsprojekt in Zentralmarokko und umfasst sechs Explorationslizenzen für Antimon. Die Gesteinssplitterproben, die im Rahmen der Due-Diligence-Prüfungen vor Ort entnommen wurden, ergaben bedeutende Untersuchungsergebnisse mit außergewöhnlich hohen Antimonwerten zwischen 7,8 % Sb und 46,52 % Sb; diese Werte basieren auf zwanzig (20) Gesteinssplitterproben, die gezielt aus stibnithaltigen Quarzgängen im südlichen Lizenzgebiet entnommen wurden ASX-Mitteilung vom 9. April 2025 – Zeus Strike Exceptionally High-Grade Antimony of 46% & 40% Sb

.

Über Antimony

Antimon wird von wichtigen Volkswirtschaften wie den USA, der EU, Japan und Australien als kritisches Mineral eingestuft, da es eine wichtige Rolle in Flammschutzmitteln, Blei-Säure-Batterien und Halbleitern spielt, die für die Verteidigungs-, Energiespeicher- und Elektronikbranche unverzichtbar sind. Aufgrund des begrenzten Angebots und der Dominanz einer kleinen Anzahl von Produzenten wird Antimon zunehmend als strategischer Rohstoff angesehen. Zeus bietet Anlegern ein direktes Engagement in diesem wichtigen Markt mit begrenztem Angebot.

Über Marokkos Bergbauindustrie

Marokkos moderner Regulierungsrahmen für Exploration und Bergbau macht das Land zu einem attraktiven Ziel für Bergbauinvestitionen. Der marokkanische Bergbausektor zieht nach wie vor ausländische Investitionen an und bietet erhebliche Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Antimon. Marokkos zielführende Bergbau- und Explorationsstrategie stellt für Zeus eine einmalige Gelegenheit dar: stabile, bergbaufreundliche Regierung hohes geologisches Potenzial moderne Bergbaugesetze strategischer Standort qualifizierte Arbeitskräfte & lokales Know-how politische und wirtschaftliche Stabilität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu den Plänen, zur Entwicklung, zu den Zielen, zur Leistung, zu den Aussichten, zum Wachstum, zum Cashflow, zu Prognosen, zu Zielen und Erwartungen, zu Mineralreserven und -ressourcen, zu Explorationsergebnissen und damit verbundenen Aufwendungen des Unternehmens. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie Ausblick, voraussichtlich, prognostizieren, Ziel, potenziell, wahrscheinlich, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen, kann, würde, könnte, sollte, geplant, wird, planen, prognostizieren, entwickeln und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Personen, die diese Mitteilung lesen, werden darauf hingewiesen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Prognosen handelt und dass die Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens erheblich davon abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Baker Khudeira zusammengestellt wurden, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM 230652). Herr Khudeira ist Berater von ZEU. Herr Khudeira verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Khudeira stimmt der Aufnahme der Informationen in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zeus Resources Ltd.

Alvin Tan

Level 1, 9 Bowman Street

6151 South Perth, WA

Australien

email : alvin.tan@zeusresources.com

Pressekontakt:

Zeus Resources Ltd.

Alvin Tan

Level 1, 9 Bowman Street

6151 South Perth, WA

email : alvin.tan@zeusresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.