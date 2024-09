Yukon Metals meldet positive Ergebnisse aus seinem Konzessionsgebiet Birch von bis zu 14,1 g/t Gold und 4.260 ppm Kupfer aus oberflächennahen Gesteinssplittern sowie Bodenproben mit bis zu 0,99 g/t Gold

Vancouver, B.C., 3. September 2024 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770) – das Unternehmen oder Yukon Metals – freut sich, aktuelle Informationen zur Exploration in seinem 2.285 Hektar großen Projekt Birch, das sich ca. 65 km nordöstlich von Burwash Landing befindet, bekannt zu geben.

Die Feldarbeiten im Konzessionsgebiet Birch starteten am 3. August 2024 (Abbildung 1) und umfassten ein Bodenprobenahme- und Prospektionsprogramm (Abbildung 2 bis 4). Die Untersuchungsergebnisse von 341 der 530 Proben in einem Raster von 50 m x 100 m im Bereich der nördlichen Anomalie sind eingegangen und weisen vielversprechende Au- und Cu-Ergebnisse von bis zu 0,988 g/t Au und 2.310 ppm Cu auf. Die anomale Zone streicht mehr oder weniger in Ost-West-Richtung und erstreckt sich über 1.400 Meter. Eine Gesteinssplitterprobe aus dieser Zone enthält 14,1 g/t Gold und 4.260 ppm Kupfer in Pyrit-Chalkopyrit-reichem Skarn (Abbildung 5). Die Feldkartierung deutet darauf hin, dass die Geologie des Projektgebiets aus Schiefer- und Marmorverbänden, mäßig bis stark oxidiertem felsischem Intrusivgestein und ungleichmäßig oxidierten porphyrhaltigen Rhyolithgängen besteht.

Rory Quinn, President und CEO, merkte dazu an: Wir sind hocherfreut über diese ersten Ergebnisse, mit denen eindeutig ein Kupfer-/Gold-Mineralisierungssystem identifiziert wurde, das einen signifikanten Umfang aufweist, wie dies die Bodenanomalie mit über 1.400 Metern Länge veranschaulicht. Die außergewöhnlich hohen Goldwerte von bis zu 14,1 g/t aus der oberflächennahen Gesteinssplitter-Probenahme in dem gleichen Gebiet lässt darauf schließen, dass in dem System potenziell wirtschaftliche Erzgehalte vorhanden sind. Die Metallvergesellschaftung und die Geologie des Prospektionsgebiets deuten sämtlich auf die Höffigkeit eines goldreichen Kupfer-Porphyr-Systems hin, das weitgehend erhalten ist. Das Projektgebiet weist ferner eine relativ günstige Topographie auf und liegt 65 Kilometer vom Alaska-Highway entfernt.

Yukon Metals wird den Bodenergebnissen mit einer Kombination aus Widerstandstomographie (Electrical Resistivity Tomography) und einer geophysikalischen Untersuchung mittels induzierter Polarisation nachgehen, um die Struktur des Muttergesteins zu definieren.

Über das Projekt Birch

Yukon Metals ist Eigentümer von 100 % des Projekts Birch, das 65 km nordöstlich der Gemeinde Burwash Landing liegt und über Hubschrauber zugänglich ist. Das Projekt Birch befindet sich überwiegend im Finlayson-Verband des Yukon-Tanana-Terrans, das aus unterschiedlich stark kohlenstoffhaltigem Schiefer und Quarzit, Marmor, Granat-Amphibolith und seltenem metaplutonischem Gestein besteht.

Das Yukon-Tanana-Terran überlagert strukturell den Batholith Ruby Range, der im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets regional kartiert wurde und als Quarz-Feldspat-Porphyr Ruby Range und Porphyr Rhyolite Creek sowie als intermediäres und felsisches Vulkangestein vorkommt (Israel et. Al., 2011).

Die Cu-Zn- und Mo-Mineralisierung in dem Gebiet wurde zuerst Anfang der 1970er-Jahre im Rahmen einer kleinen Explorationskampagne entdeckt, mit welcher mehrere Skarn-Horizonte im nördlichen Projektgebiet sowie Molybdänit in Quarzgängen und Erzschnüre in Granodiorit-Lesesteinen auf der südöstlichen Seite des Konzessionsgebiets aufgedeckt wurden (MINFILE 115G 077). Auf Gold wurde erst analysiert, als es Anfang der 2010er-Jahre erneutes Interesse gab, da mit Boden- und Kartierungsexplorationsarbeiten in dem Gebiet mehrere hohe Bodenanomalien mit Werten von 0,02-15 g/t Au entdeckt wurden.

Die Birch-Konzessionen wurden 2022 von Lapie Mining Inc. über Kupfer-Skarn- und Boden-Goldanomalien abgesteckt und im Anschluss daran im Jahr 2024 von Yukon Metals als Teil des Konzessionsblocks Berdahl erworben.

Vision Quest, ein Explorationsunternehmen, das im Eigentum der Yukon First Nations, dessen Hoheitsgebiet das Konzessionsgebiet Birch einschließt, steht, von diesen betrieben wird und eng mit Yukon Metals zusammenarbeitet, führte ein Probenahmeprogramm mit Feldpersonal durch.

Probenmethodik

Die Gesteins- und Bodenproben wurden zur Analyse an ALS Minerals versandt, wobei die Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, und die Analyse in North Vancouver, British Columbia, stattfindet.

Die Gesteinsproben wurden durch Zerkleinerung auf 70 %, 2 mm Korngröße, Aufteilung auf 250 g, und Pulverisierung auf mehr als 85 %, 75 Mikrometer Korngröße (Prep-31A), aufbereitet. Die Trübeproben wurden durch Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES (ME-ICP61) auf 34 Elemente analysiert. Alle Proben wurden durch Brandprobe und AAS mit einem Probengewicht von 50 g nominal (Au-AA24) auf Gold untersucht. Proben mit Werten über 10 g/t Au wurden anhand einer 50-g-Probe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert.

Die Bodenprobennahmen erfolgten mit einem batteriebetriebenen Permafrostboden-Bohrer, mit dem hochwertige Proben unterhalb von Findlingen und aus gefrorenem Boden bis in eine Tiefe von 1 m entnommen wurden. Dieses Verfahren wurde speziell für die geochemische Exploration im Yukon entwickelt, um Mineralisierungen entlang von steilen, steinigen und permanent gefrorenen Nordhängen, die für traditionelle Bodenprobenahmeverfahren ungeeignet sind, besser abgrenzen zu können. Die Proben wurden getrocknet und auf 180 um gesiebt (Prep-41A) und durch Königswasseraufschluss und ICP-MS und ICP-AES (AuME-TL44) auf 51 Elemente analysiert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76712/YMC_090324_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1- Lageplan des Projekts Birch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76712/YMC_090324_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 – Anomale Konturen bei Gold (>0,08 ppm) und Kupfer (>200 ppm) im nördlichen Bodenraster bei Birch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76712/YMC_090324_DEPRcom.003.png

Abbildung 3 – Gold-im-Boden-Werte im nördlichen Raster von 50 m x 100 m bei Birch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76712/YMC_090324_DEPRcom.004.png

Abbildung 4 – Kupfer-im-Boden-Werte im nördlichen Raster von 50 m x 100 m bei Birch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76712/YMC_090324_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5 – Gesteinsprobe K654501 aus dem mineralisierten Skarn-Horizont mit einem Erzgehalt von 14,1 g/t Au und 4.260 ppm Cu.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

