Ynvisible kündigt strategische Partnerschaft mit CCL Design für Produktion und Vertrieb an

Vancouver, Kanada, 28. April 2025 / IRW-Press / Ynvisible Interactive Inc. (das Unternehmen oder Ynvisible) (TSX-V: YNV, FWB: 1XNA), freut sich, eine strategische Partnerschaft mit der Firma CCL Design, einer Sparte von CCL Industries, bekannt zu geben. CCL Industries ist Weltmarktführer im Bereich Spezialetiketten sowie Sicherheits- und Verpackungslösungen. CCL Design verfügt über fundierte Fachkenntnisse auf dem Gebiet der gedruckten Elektronik und betreibt internationale Produktionsstätten in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.

Im Rahmen der Partnerschaft wird CCL Design als wichtiger Produktionspartner für Ynvisible tätig sein und eine qualitativ hochwertige, skalierbare Produktion der gedruckten E-Paper-Displays von Ynvisible sicherstellen. Diese Zusammenarbeit stärkt Ynvisibles Kapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage seitens der Wirtschaft und gewährleistet Konsistenz, Schnelligkeit und Effizienz in den wichtigsten Märkten.

Neben der Produktion wird CCL Design die Ultra-Low-Power-Display-Technologie von Ynvisible auch in seinem Produktportfolio anbieten und damit einen breiteren Zugang zu einer internationalen Klientel eröffnen. Mit dieser Integration wird die Validierung neuer Anwendungsfälle unterstützt und auch eine raschere Einführung der Technologie von Ynvisible in verschiedensten Branchen ermöglicht.

Diese Partnerschaft befeuert unseren erfolgreichen Wandel von einer Forschungs- und Entwicklungsorganisation hin zu einem kommerziellen Produktunternehmen, so Ramin Heydarpour, CEO von Ynvisible. Mit CCL Design als unserem globalen Produktions- und Handelspartner sind wir gut aufgestellt, um die Produktion zu skalieren, Kunden in aller Welt zu erreichen und die Vermarktung unserer Ultra-Low-Power-Display-Technologie weiter zu forcieren.

Globale Reichweite, strategische Resilienz

Mit Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten und Europa und der Beschaffung von Werkstoffen aus ganz Asien und Europa bietet diese Partnerschaft auch eine flexible strategische Ausrichtung angesichts der sich ändernden Handelsbedingungen auf globaler Ebene und gewährleistet eine zuverlässige Lieferung und nahtlose Lieferkette für Ynvisible-Kunden in aller Welt.

Nehmen Sie an unserem nächsten Anleger-Webinar am 30. April 2025 teil!

Ynvisible lädt Investoren, Medienvertreter und Interessengruppen am 30. April 2025 um 16.00 Uhr MEZ / 10.00 Uhr EST / 7.00 Uhr PST zu einem Live-Webinar mit Anlegerfokus ein.

Hier geht’s zur Anmeldung: us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JW1qXagfQo2injmwOC01bA

Webinar-Highlights:

· Partnerschaftsstrategie mit CCL Design

· Updates zur Produkt- und Kunden-Pipeline

· Marktpositionierung and Markteinstiegsstrategie

· Führungsteam – Fragen & Antworten

Über CCL Design

CCL Design ist eine Sparte von CCL Industries Inc. (TSX: CCL.B), einem Weltmarktführer für Spezialverpackungen, der in über 40 Ländern mehr als 200 Produktionsstätten betreibt. CCL Design bietet modernste gedruckte Elektronik, Funktionsfolien, Etiketten und Sicherheitskomponenten für Märkte wie die Automobil- und Elektronikbranche sowie die Konsumgüterindustrie.

Über Ynvisible

Ynvisible revolutioniert die Branche der kostengünstigen und extrem stromsparenden Displays dank neuester Entwicklungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Elektronik und dem Rolle-zu-Rolle-Druckverfahren (R2R). Die gedruckten E-Paper-Displays von Ynvisible eignen sich perfekt für energiesparende und kostensensitive Anwendungen wie digitale Beschilderungen, intelligente Überwachungsetiketten für Lieferketten und Logistik, visuelle Indikatoren für Medizin und Diagnostik oder auch Etiketten und Beschilderungen im Einzelhandel. Ynvisible verfügt über die nötige Erfahrung, das Know-how und auch die Immaterialgüterrechte an elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen und bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, ein vielfältiges Leistungs-, Technologie- und Produktangebot. Nähere Informationen zu Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

