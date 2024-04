XORTX ändert Preis von Warrants, die im Rahmen früherer Privatplatzierungen ausgegeben wurden

CALGARY, AB – 30. April 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein auf spätklinische Studien spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt bekannt, dass es die Genehmigung der TSX Venture Exchange für eine Änderung der Bedingungen für insgesamt 1.024.099 ausstehende Stammaktienkaufwarrants (Warrants) erhalten hat, und zwar durch die Änderung des Ausübungspreises auf 5,00 USD pro Aktie wie folgt:

– 198.333 der Warrants wurden im Rahmen der Privatplatzierung, die am 9. Februar 2021 abgeschlossen wurde, ausgegeben. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 42,26 CAD pro Aktie (angepasst um 0,40 $, um die Konsolidierungen vom 20. September 2021 und 10. November 2023 widerzuspiegeln). Die TSXV hat einen geänderten Ausübungspreis von 5,00 USD (nach der Konsolidierung) genehmigt.

– 270.211 der Warrants wurden im Rahmen der Privatplatzierung, die am 15. Oktober 2021 abgeschlossen wurde, ausgegeben. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 42,93 USD (53,10 CAD) pro Aktie (angepasst um 4,77 USD, um die Konsolidierung vom 10. November 2023 widerzuspiegeln). Die TSXV hat einen geänderten Ausübungspreis von 5,00 USD (nach der Konsolidierung) genehmigt.

– 555.555 der Warrants wurden im Rahmen der Privatplatzierung, die am 7. Oktober 2022 abgeschlossen wurde, ausgegeben. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 10,98 USD (15,06 CAD) pro Aktie (angepasst um 1,22 USD, um die Konsolidierung vom 10. November 2023 widerzuspiegeln). Die TSXV hat einen geänderten Ausübungspreis von 5,00 USD (nach der Konsolidierung) genehmigt.

Neue Bestimmung zur Beschleunigung von Warrants

Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV über einen Zeitraum von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als 6,50 USD (ca. 8,7562 CAD) pro Stammaktie beträgt, dann kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants in Form einer Pressemitteilung (Mitteilung) darüber in Kenntnis setzen, dass die Warrants innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen ab dem Datum der Zustellung der Mitteilung ausgeübt werden müssen; andernfalls verfallen die Warrants um 16:30 Uhr (Calgary Time) am 30. Tag nach dem Datum der Zustellung der Mitteilung (das Recht auf Zwangsumwandlung). Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in diesem Dokument steht dem Unternehmen das Recht auf Zwangsumwandlung nur zu einem Zeitpunkt oder nach einem solchen Zeitpunkt zur Verfügung, in dem eine solche erzwungene Ausübung der Warrants zur Ausgabe von frei handelbaren Aktien an den Inhaber führt.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit einer Virusinfektion der Atemwege. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten mit einer Nierenerkrankung dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Kim Golodetz, LHA Investor Relations

kgolodetz@lhai.com

+1 212 838 3777

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Bundeswertpapiergesetzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenvorschriften anderweitig vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von XORTX auf Formular 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

