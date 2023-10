Wundermix übernimmt Thermomix-Zubehörsparte von Nobellgo

Wundermix GmbH erwirbt Thermomix-Zubehörsparte von Nobellgo. Die Akquisition stärkt die Marktführerschaft von Wundermix in diesem Segment.

Garching bei München, 27.10.2023 — Wundermix GmbH, der Marktführer für Drittanbieterzubehör rund um den Thermomix, hat heute den Kauf der Thermomix-Zubehörsparte von Nobellgo bekannt gegeben. Die Transaktion schließt das gesamte Sortiment an Thermomix-Zubehör von Nobellgo ein und umfasst ein Portfolio von mehr als 10 Produkten, diverse Marken und technische Schutzrechte. Nobellgo ist u.a. bekannt für Küchenmaschinenzubehör der Marken „Mixle“ und „Mixtaste“. Das Wundermix Produkt- und Schutzrechtsportfolio wird damit in seiner Breite und Innovationstiefe verstärkt.

Die Akquisition ermöglicht es Wundermix, seine führende Position durch die Erweiterung seines Produktsortiments weiter auszubauen und von einer künftigen, gemeinsamen Produktentwicklung beider Unternehmen zu profitieren. Wundermix und Nobellgo haben sich zum Ziel gesetzt, ihre jeweilige Innovationskraft in der Zukunft zu bündeln.

„Durch den Verkauf unserer Thermomix-Zubehörsparte an Wundermix können wir uns jetzt voll und ganz auf die Produktentwicklung konzentrieren“, sagte Erhan Duran, Gründer und Geschäftsführer von Nobellgo. „Indem wir uns verstärkt auf die Entwicklung fokussieren, werden wir zweifellos die Geschwindigkeit unserer Innovationen erhöhen und unseren Wachstumskurs beschleunigen. Wir sind überzeugt, dass Wundermix mit seiner Expertise im Bereich Küchenzubehör die Thermomix-Produktlinie erfolgreich weiterführen und ausbauen wird.“

„Die Übernahme der Thermomix-Sparte von Nobellgo ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie“, erklärte Andreas Schreiner, Geschäftsführer von Wundermix. „Wir freuen uns darauf, die bewährten und beliebten Produkte von Nobellgo in unser Sortiment aufzunehmen und unseren Kunden somit noch mehr Auswahl anbieten zu können.“

Wundermix ist der Marktführer im Bereich Drittanbieterzubehör für populäre Küchenmaschinen wie den Thermomix von Vorwerk und Monsieur Cuisine von Lidl.

Mit einem Team von über 30 engagierten Mitarbeitern entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die den Funktionsumfang der meistverkauften Küchenmaschinen in Deutschland ergänzen und erweitern. Die Produkte werden dabei stets mit einem Fokus auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.

Eine regionale Produktion in Bayern sichert nicht nur heimische Arbeitsplätze, sondern garantiert auch eine kompromisslose Produktqualität durch kurze Lieferwege und strenge Qualitätskontrollen.

Am Firmensitz in Garching bei München betreibt Wundermix ein hochmodernes Logistikzentrum. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle Auslieferung der eigenen Produkte sowohl an Endkunden als auch an B2B-Vertriebspartner weltweit.

