Wolfsburg auf der EXPO REAL 2026

Wirtschaftsstandort präsentiert sich auf internationaler Fachmesse

Wolfsburg, 06.10.2026 – Vom 5. bis zum 7. Oktober 2026 präsentiert sich Wolfsburg auf der EXPO REAL, der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) stellt gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg, der Wolfsburg AG, der Volkswagen Immobilien GmbH sowie der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg aktuelle Projekte sowie Perspektiven der Stadtentwicklung vor und wirbt für den Standort. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Frage, wie Wolfsburg seinen industriellen Kern nutzt, um neue Fokusbranchen zu erschließen und Investitionen zu ermöglichen.

„Wolfsburg gestaltet Transformation aktiv. Genau das zeigen wir in diesem Jahr gemeinsam mit unseren Partnern auf der EXPO REAL. Unsere industrielle Stärke, unsere Innovationskraft und die Kompetenzen, die wir am Standort haben, sind eine hervorragende Grundlage, um neue Wachstumsfelder zu erschließen. Mit dem Standortkonzept Wolfsburg 2035+ haben wir dafür eine klare strategische Leitlinie geschaffen. Jetzt geht es darum, diese gemeinsam mit starken Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung konsequent umzusetzen und neue Perspektiven für Wertschöpfung und Beschäftigung in Wolfsburg zu schaffen“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Dezernent für Wirtschaft und Digitales Jens Hofschröer betont: „Standortentwicklung ist eine Daueraufgabe, die wir als Stadt Wolfsburg im engen Schulterschluss mit Wirtschaftsförderung und Wirtschaft angehen. Die EXPO REAL bietet eine ideale Plattform für den persönlichen Austausch mit Investoren und Projektentwicklern. Wolfsburg ist ein gefragter Standort mit spannenden Perspektiven und konkreten Investitionschancen, insbesondere im Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft.“

Im Fokus des Messeauftritts stehen vor allem drei zentrale Botschaften: Die Automobilindustrie bleibt der starke industrielle Kern des Wirtschaftsstandorts Wolfsburg. Zugleich nutzt die Stadt diesen Kern zur Diversifizierung und zur resilienten Weiterentwicklung seiner Wirtschaft. Wolfsburg bietet zudem Flächen, auf denen sich Projekte schnell und flexibel umsetzen lassen. Konkret werden die Entwicklung bedarfsgerechter Gewerbeflächen, die Vermarktung baureifer Flächen sowie die nachhaltige Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt präsentiert.

„Wolfsburg hat, was viele Standorte derzeit suchen: verfügbare Flächen, kurze Wege und schlanke Strukturen, die Projekte zügig möglich machen. Genau diese Kombination führt auf der EXPO REAL zu konkreten Gesprächen. Als WMG begleiten wir Investoren von der ersten Idee bis zur Ansiedlung und schaffen damit Planungssicherheit und neue Erfolgsgeschichten am Wirtschaftsstandort Wolfsburg“, sagt WMG-Geschäftsführer Carsten van de Loo.

Ergänzt wurde der Messeauftritt durch ein Panel mit dem Titel „Wolfsburg 2035+: industrielle Stärke trifft auf neue Wachstumsfelder“. Auf dem Podium sprachen Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Dr. Tim Schumacher, Vorstand der Wolfsburg AG, sowie WMG-Geschäftsführer Carsten van de Loo unter der Moderation von Nadine Wolters von der WMG darüber, wie sich zusätzliche Wachstumsfelder erschließen lassen und konkrete Projekte, Kooperationen und Investitionen auf den Weg gebracht werden können.

Dr. Tim Schumacher, Vorstand der Wolfsburg AG, sagt: „Wolfsburg verfügt über eine starke industrielle Basis und zugleich über die Kompetenz, daraus neue Perspektiven für den Standort zu entwickeln. Entscheidend ist, vorhandene Stärken gezielt mit neuen Technologien, Geschäftsmodellen und Partnern zu verbinden. Als Wolfsburg AG bringen wir dafür Unternehmen, Wissenschaft und weitere Akteure zusammen und unterstützen dabei, aus Ideen konkrete Kooperationen und Projekte zu entwickeln. Die EXPO REAL bietet eine hervorragende Gelegenheit, diese Potenziale sichtbar zu machen und neue Partner für den Standort zu gewinnen.“

Die Wolfsburger Präsenz fügt sich gemeinsam mit anderen Städten und Landkreisen in einen Gemeinschaftsstand der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH und des Landes Niedersachsen ein. Weitere Informationen zum Wirtschaftsstandort Wolfsburg finden sich unter https://wirtschaft.wolfsburg.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: 053618999456

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.