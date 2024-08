Wo viel Licht ist, ist auch Schatten – auch beim Gold

Die Goldnachfrage im zweiten Quartal war insgesamt stark, wobei einzelne Bereiche schwächelten.

Das World Gold Council hat die Entwicklung des Goldmarktes im zweiten Quartal 2024 untersucht. Die Nachfrage aus der Industrie war zwar mit 81 Tonnen Gold positiv, jedoch ist dies nur ein kleiner, eher unbedeutender Sektor. Die Zentralbanken haben 183 Tonnen des Edelmetalls zu ihren Goldreserven hinzugefügt, damit sechs Prozent mehr als im zweiten Quartal 2023. Vor allem Polen und Indien zählten zu den eifrigsten Käufern im zweiten Quartal 2024. Besonders stark waren die außerbörslichen Goldkäufe. Diese gingen um mehr als 50 Prozent nach oben. Dies alles und die schwächeren Bereiche wie Schmucknachfrage und Barren- und Münzenbedarf sorgten für eine um vier Prozent höhere Goldnachfrage als im Vorjahresquartal.

Die Schmucknachfrage war im zweiten Quartal 2024 verhalten. Sie war gegenüber dem Vorjahr sogar um 19 Prozent geringer. Auch die Barren- und Münzennachfrage fiel um fünf Prozent im Jahresvergleich. Andererseits fielen die Gold-ETF-Abflüsse deutlich kleiner aus. Betrachtet man das erste Halbjahr 2024, so ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt eine geringfügig höhere Nachfrage zu verzeichnen. Hier machten sich besonders die im ersten Quartal noch deutlichen ETF-Abflüsse bemerkbar. Auf der positiven Seite stehen diesen die hohe Nachfrage der Zentralbanken gegenüber.

Dass die Schmucknachfrage so viel Federn lassen musste, liegt wohl an Indien und China, wo die hohen Preise das Kaufverhalten ausbremsten. Ähnliches konnte man in der Türkei und im Mittleren Osten beobachten. Auch bei der Nachfrage nach Goldbarren- und münzen wirkten sich sicherlich die hohen Edelmetallpreise aus. Dabei waren aber in China und Indien Barren und Münzen sehr gefragt, trotz der rekordhohen Preise. Da Gold insgesamt nie aus der Mode kommt, sollte auch ein Blick auf Goldunternehmen nicht fehlen. Hier gefallen Aurania Resources oder GoldMining.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Vorzeigeprojekt liegt in den Anden in Peru und es wurde kürzlich sogar sichtbares Gold gefunden.

Die Liegenschaften von GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – befinden sich in Nord- und Südamerika und sie enthalten Gold und Kupfer.

Dazu kommen noch Aktien von Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/play/quartalsupdate-mit-gold-royalty-und-mag-silver/ -, U.S.GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – und von NevGold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/nevgold-corp/ -.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.