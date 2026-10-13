Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland stellt Fachratsarbeit und erste Ergebnisse vor

Aus wirtschaftlichen Herausforderungen sollen umsetzbare Lösungen entstehen. Wie die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland daran arbeitet, zeigt sie nun anhand ihrer Fachratsarbeit.

Die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland stellt ihre Fachratsarbeit einer breiteren Öffentlichkeit vor. Die 2022 von Dan Bauer gegründete Kommission bringt Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammen, um Antworten auf drängende Fragen der deutschen Wirtschaft zu erarbeiten. Ihre Arbeit ist in drei thematische Cluster gegliedert. Fachräte werden derzeit projektbezogen eingerichtet; langfristig ist der Aufbau ständiger Räte vorgesehen. Erste Fachpublikationen sind bereits erschienen.

München, Oktober 2026 – An Analysen zur Lage der deutschen Wirtschaft mangelt es nicht. Die Herausforderungen sind vielfach beschrieben, Lösungsansätze werden in Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und Politik diskutiert. Doch wie wird aus diesem Wissen eine Antwort, mit der Unternehmen tatsächlich arbeiten können?

Mit dieser Frage begann der Aufbau der Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland. Dan Bauer, Unternehmer und Senator im Senat der Wirtschaft, gründete die Kommission 2022, um Expertise aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zusammenzuführen und daraus umsetzbare Lösungsansätze für die Herausforderungen der deutschen Wirtschaft zu entwickeln.

„Deutschland hat kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem“, sagt Dan Bauer, der der Wirtschaftskommission heute als Präsident vorsteht. „Wir wissen bei vielen Herausforderungen längst, wo die Ursachen liegen. Was fehlt, ist die konsequente Umsetzung. Dafür braucht es belastbare Entscheidungsgrundlagen und den Willen, daraus Konsequenzen zu ziehen. Modernisierung ist keine Randdisziplin. Sie ist Führungsaufgabe.“

In einer zweijährigen Erprobungsphase wurden Struktur und Arbeitsweise der Kommission entwickelt und getestet. Nach der schrittweisen Öffnung macht sie nun auch ihre Fachratsarbeit und deren Ergebnisse stärker öffentlich zugänglich.

Fachräte arbeiten an konkreten Transformationsfragen

Die Wirtschaftskommission organisiert ihre fachliche Arbeit nicht entlang einzelner Branchen oder Unternehmensinteressen, sondern entlang konkreter Fragen zur Modernisierung und Transformation der deutschen Wirtschaft.

Ausgangspunkt der Fachratsarbeit sind konkrete Herausforderungen, die sich in der wirtschaftlichen Praxis zeigen und über einzelne Unternehmen hinaus von Bedeutung sind. Bei der Entscheidung, welche Fragestellungen aufgegriffen werden, zählt insbesondere, ob sich daraus Lösungsansätze entwickeln lassen, die Unternehmen und Institutionen in der Praxis umsetzen können.

Die fachliche Arbeit ist in drei thematische Cluster gegliedert: Digital & Technologie, Wirtschaft & Institutionen sowie Realwirtschaft. Dazu gehören unter anderem Künstliche Intelligenz, europäische digitale Souveränität, die Modernisierung der Verwaltung sowie Herausforderungen in der Industrie, Energie und Gesundheitswirtschaft.

Innerhalb dieser Cluster werden Fachräte derzeit projektbezogen zu konkreten Fragestellungen eingerichtet. Die Berufung der Mitglieder erfolgt nach fachlicher Eignung und thematischer Passung. In den Fachräten bringen sie ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven ein, um gemeinsam Lösungen für die wirtschaftliche Praxis zu entwickeln.

Perspektivisch ist der Aufbau ständiger Räte vorgesehen, die relevante Entwicklungen in ihren jeweiligen Themenbereichen kontinuierlich aufgreifen und mitgestalten.

Aus Fachwissen werden veröffentlichte Ergebnisse

Die Arbeit der Fachräte geht über den fachlichen Austausch hinaus. Je nach Fragestellung entstehen Whitepaper und Positionspapiere. Themen, die eine umfassendere und dauerhaft nutzbare Einordnung erfordern, werden in Referenzwerken vertieft. Ausgewählte Referenzpublikationen der Wirtschaftskommission werden über Fachbuchverlage wie Springer Gabler veröffentlicht.

Zu den bereits entstandenen Publikationen zählen unter anderem „Die Mittelstandstransformation“, „Der KI-Schlüssel für Unternehmen“ und „Das CEO Office“. Weitere Werke zur Zukunft der IT im KI-Zeitalter und zu „Vielbegabung im Unternehmen“ befinden sich derzeit im Lektorat.

Eine weitere mögliche Ebene bilden Normungsvorhaben. Wo gemeinsame oder verbindlichere Standards sinnvoll erscheinen, können aus der Fachratsarbeit Ansätze für Normen und Standards entwickelt und entsprechende Normungsvorhaben geprüft werden.

Fachliche Ergebnisse für den öffentlichen Diskurs

Mit der stärkeren öffentlichen Ausrichtung will die Wirtschaftskommission ihre fachlichen Ergebnisse gezielt in den wirtschaftlichen und politischen Diskurs einbringen und damit zur Transformation der deutschen Wirtschaft beitragen.

Über die Wirtschaftskommission

Die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland wurde 2022 von Dan Bauer gegründet. Sie bringt Expertise aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammen, um Antworten auf zentrale Fragen der wirtschaftlichen Transformation zu entwickeln. Ihre Arbeit ist in drei thematische Cluster gegliedert: Digital & Technologie, Wirtschaft & Institutionen sowie Realwirtschaft. Aus der Arbeit der Fachräte entstehen je nach Fragestellung Whitepaper, Positionspapiere oder Referenzwerke, die Unternehmen, Verwaltung und Politik als Grundlage für Entscheidungen dienen sollen.

Die strategische Führung liegt beim Präsidium unter der Leitung von Dan Bauer. Zur Organisationsstruktur gehören außerdem Geschäftsstelle, Koordination und Kuratorium.

Weitere Informationen: https://www.wirtschaftskommission.de

Pressekontakt

Esther Müller

Corporate Communications (ext.)

Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

esther.mueller@wkom.org

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

Herr Dan Bauer

Wittelsbacherplatz 1

80333 München

Deutschland

fon ..: +49 89 24 88 62 51 0

web ..: https://wirtschaftskommission.de

email : info@wirtschaftskommission.de

Die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland wurde 2022 von Dan Bauer gegründet. Sie entwickelt Leitfragen und Maßstäbe für die wirtschaftliche Transformation in Deutschland.

Pressekontakt:

Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

Frau Esther Müller

Wittelsbacherplatz 1

80333 München

fon ..: 0172 3547848

email : esther.mueller@wkom.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.