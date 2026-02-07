Wie geht’s Dr. Copper aktuell?

Ähnlich wie Gold und Silber rutschte auch der Kupferpreis nach unten. Aber aus fundamentaler Sicht sollte der Kupferpreis gut unterstützt sein.

Zuerst starteten die Industriemetalle, auch Kupfer stark in das neue Jahr. Aber die Nachfrage nach Kupfer ist hoch, während es Probleme auf der Angebotsseite gibt. Im Mai 2024 erreichte der Kupferpreis ein Hoch, notiert heute aber etwa 2.000 US-Dollar höher. Immer noch gegenwärtig sind Ängste, dass US-Zölle doch noch auf Kupferraffinade ausgedehnt werden. Bisher betreffen sie nur halbfertige Kupferprodukte und Derivate. Aus der aktuellen Veröffentlichung der Daten zur weltweiten Kupfernachfrage und -versorgung der International Copper Study Group geht hervor, dass die weltweite Kupferminenproduktion in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 um zirka ein Prozent angestiegen ist.

Einige Kupferprojekte haben im vergangenen Jahr ihre Kapazitätsgrenze erreicht, einige Minen konnten ihre Produktion steigern. Dagegen sind fallende Erzgehalte und Probleme in einigen großen Kupferminen zu verzeichnen In Chile fiel die Produktion um rund 1,3 Prozent, in Peru stieg sie um 2,4 Prozent. Auch im Kongo ist ein Plus von 6,5 Prozent zu verzeichnen. Indonesien musste eine um rund 40 Prozent geringere Kupferproduktion hinnehmen (Grasberg-Unglück). Die Kupfernachfrage aus China ist um geschätzte 5,5 Prozent in den ersten elf Monaten 2025 gestiegen. Aktuell verschlingt China rund 58 Prozent des globalen Verbrauchs von raffiniertem Kupfer.

Kupfer ist ein Zukunftsmetall. Es wird in der Elektromobilität, in Windkraftanlagen verbaut, auch die Rechenzentren und die künstliche Intelligenz sorgen für einen steigenden Bedarf. Zu den Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, gehören beispielsweise die Arizona Sonoran Copper Company oder Axo Copper.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftliche Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert und das Projekt nähert sich der Betriebsbereitschaft. Eine kürzlich durchgeführte Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse von Arizona Sonoran Copper gespült.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das San Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen.

