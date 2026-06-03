Western Star Resources beauftragt KC Harvey Environmental und leitet Genehmigungsverfahren für Bohrungen in Wolframkonzessionsgebiet Rowland ein

3. Juni 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FRA: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich bekannt zu geben, dass es KC Harvey Environmental LLC (KC Harvey) damit beauftragt hat, die Bohrgenehmigungsverfahren für das zu 100 % unternehmenseigene, vormals produzierende Wolframkonzessionsgebiet Rowland in Elko County im US-Bundesstaat Nevada zu leiten, und erste Gespräche mit dem Mountain City / Ruby Mountains / Jarbidge Ranger District des Humboldt-Toiyabe National Forest aufgenommen hat, um die Einreichung eines Betriebsplans zu unterstützen.

KC Harvey ist ein in Bozeman, Montana, ansässiges Umweltberatungsunternehmen, das auf Bergbaugenehmigungen, Rekultivierung und NEPA-Unterstützung im gesamten Westen der USA spezialisiert ist. Die Bergbaudienstleistungen des Unternehmens werden von Gründer Kevin Harvey, M.Sc., geleitet, einem zertifizierten professionellen Bodenkundler und aktuellen Präsidenten der American Society of Mining and Reclamation. KC Harvey wurde damit beauftragt, einen Betriebsplan (USDA Forest Service-Formular FS-2800-5, gemäß 36 CFR 228A) zu erstellen und einzureichen, der das vom Unternehmen geplante Phase-2-Bohrprogramm bei Rowland abdeckt, sowie den damit verbundenen Prüfprozess gemäß dem National Environmental Policy Act (NEPA) zu unterstützen.

Wesentliche Höhepunkte:

– Western Star hat KC Harvey Environmental als Genehmigungsberater des Unternehmens für das Wolframkonzessionsgebiet Rowland beauftragt.

– KC Harvey hat mit der Ausarbeitung eines Betriebsplans (FS-2800-5) begonnen, der dem U.S. Forest Service zur Genehmigung vorgelegt werden soll, um Testbohrungen bei Rowland zu ermöglichen.

– Das Unternehmen hat Gespräche mit dem Jarbidge District Ranger des Mountain City / Ruby Mountains / Jarbidge Ranger District des Humboldt-Toiyabe National Forest aufgenommen, der für das Konzessionsgebiet Rowland zuständigen Behörde des USFS.

– Die Genehmigungsarbeiten werden parallel zum laufenden Phase-1-Explorationsprogramm des Unternehmens bei Rowland vorangetrieben, um das Projekt für Bohrungen in den drei bestätigten Zonen historischer Wolframgrubenbaue vorzubereiten.

– Die bereits dokumentierten umfangreichen historischen Abbaustätten bei Rowland dürften die Argumentation des Unternehmens stützen, dass es sich um ein durch Altbergbau geprägtes Areal handelt, was den NEPA-Prozess voraussichtlich beschleunigen wird.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagte: Die Beauftragung von KC Harvey und die Aufnahme des Dialogs mit dem Jarbidge District Ranger sind der logische nächste Schritt für Rowland. Da die Phase-1-Feldarbeiten eine wesentlich größere Explorationsmöglichkeit bestätigen, als die historischen Aufzeichnungen vermuten ließen, ist es unsere Priorität, die Genehmigungsverfahren parallel zur Exploration voranzutreiben, damit wir in der Lage sind, die Rowland-Ziele unverzüglich mittels Bohrungen zu erproben.

Der Betriebsplan ist die wichtigste Genehmigung, die vom U.S. Forest Service benötigt wird, um Bohrungen auf Landbesitz des National Forest System durchzuführen. Der Leistungsumfang von KC Harvey umfasst die Erstellung des Betriebsplans, die Unterstützung bei der Erarbeitung der Umweltbasisdaten und der Rekultivierungsplanung sowie die Koordination des NEPA-Prüfungsverfahrens mit dem USFS. Das Unternehmen beabsichtigt, den Antrag parallel zur Erteilung der Rekultivierungsgenehmigungen auf Bundesstaatebene und den laufenden Explorationsprogrammen der Phasen 1 und 2 bei Rowland voranzutreiben, und wird nach der Einreichung des Betriebsplans sowie im Verlauf des Genehmigungsverfahrens weitere Informationen bereitstellen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value durch die Entwicklung von Explorationsgebieten unter Anwendung kosteneffizienter Explorationsmethoden, den Erwerb weiterer Explorationsgebiete sowie die Suche nach Partnerschaften mit Branchenführern – entweder im Rahmen von Joint Ventures oder durch Verkauf – zu steigern. Das Unternehmen besitzt derzeit neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden. Die Liegenschaftsgruppe Western Star liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke (British Columbia) und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformation:

Blake Morgan,

CEO und Direktor

blake@acvc.vc

www.westernstarresources.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere unterliegen Verweise auf die Privatplatzierung und zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb auf dem Grundstück, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Einschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Western Star Resources Inc.

Investor Relations

Suite 1020-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver

Kanada

email : info@westernstarresources.com

Pressekontakt:

Western Star Resources Inc.

Investor Relations

Suite 1020-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver

email : info@westernstarresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.