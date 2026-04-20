Werks- und Group Controller: Die unsichtbaren Strategen des deutschen Mittelstands

Warum Controller über Deutschlands Zukunft mitentscheiden. Von Politik und Medien übersehen, die Auslandsproduktion stabilisiert Arbeitsplätze im Inland – ermöglicht durch Erträge aus anderen Märkten.

Politik, Kapital und der schleichende Standortverlust

Seit der Finanzkrise hat sich die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland spürbar verschoben. Während das Land lange als Stabilitätsanker Europas galt, zeigt sich heute ein kritischer Trend: Kapital fließt seitdem zunehmend ins Ausland ab. Deutsche Unternehmen und private Investoren investieren mehr außerhalb der Landesgrenzen als internationale Investoren im Inland.

Diese Entwicklung ist kein Zufall. Die politische Ausrichtung seit der Ära Angela Merkel und den darauffolgenden Regierungen hat den Fokus stark auf Sozialpolitik, steigende Staatsausgaben und den Ausbau regulatorischer Rahmenbedingungen gelegt. Gleichzeitig wurden strukturelle Herausforderungen wie Bürokratieabbau, Stärkung von Familie und Bildung oder die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland nicht ausreichend adressiert.

Für private Unternehmen bedeutet dies konkret:

Langsame Genehmigungsprozesse, steigende Energiekosten, komplexe arbeitsrechtliche Vorgaben und hohe Erwartungen an Arbeitsbedingungen erschweren Investitionen im Inland. Parallel dazu hat Deutschland in einigen Bereichen an technologischer Führungsstärke eingebüßt – ein Faktor, der internationale Investoren zunehmend abschreckt.

Die Folgen sind messbar: Während bis zur Finanzkrise insbesondere aus Ländern wie Japan, Südkorea oder den USA zahlreiche Investitionen in neue Standorte und damit Personal nach Deutschland flossen, ist diese Entwicklung seit etwa 2010 nahezu zum Erliegen gekommen.

Globalisierung als Überlebensstrategie des Mittelstands

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der deutsche Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft – und er hat sich angepasst. Über 1.500 deutsche Weltmarktführer sichern ihre Innovationskraft und ihre inländischen Entwicklungsstandorte häufig nur deshalb, weil sie parallel profitable Produktionsstätten im Ausland betreiben.

Diese Internationalisierung ist dabei keine Verlagerung aus Opportunismus, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit für die Industrie. Ohne diese globalen Standbeine wären die Belastungen am Standort Deutschland für viele Unternehmen kaum tragbar – mit deutlich gravierenderen Folgen für Beschäftigung und Steuereinnahmen.

Der Controller als strategischer Schlüsselakteur

In dieser komplexen Gemengelage hat sich eine Rolle fundamental gewandelt: die des Controllers. Gerade dann, wenn die sich die Industrie unter Druck befindet, sichern „Controller“ Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. Was früher häufig als administrative Funktion verstanden wurde, ist heute eine zentrale Schaltstelle unternehmerischer Steuerung. Controller sind längst nicht mehr nur Zahlenlieferanten – sie sind strategische Sparringspartner der Geschäftsleitung.

In modernen Industrieunternehmen sorgen Controlling-Teams für mehr Transparenz und bessere Entscheidungen. Spezialisierte Rollen wie Produktions-, Vertriebs- oder Bereichscontroller erweitern die Datenbasis und verbessern die Entscheidungsgrundlagen wie Produktionskennzahlen, Markt- und Kundenanalysen sowie der Effizienz von Lieferketten und Einkaufsstrukturen. Das Ergebnis ist ein engmaschiges Steuerungssystem, das es dem Mittelstand ermöglicht, schneller, fundierter und vorausschauend auf Veränderungen zu reagieren.

Ihre Aufgabe ist Transparenz, sie bewerten Risiken und liefern die Entscheidungsgrundlagen, auf denen die Zukunft von Standorten, Produkten und ganzen Geschäftsmodellen basiert.

Werkscontroller: Entscheider auf operativer Ebene

* Der Werkscontroller agiert nah am operativen Geschäft – und genau dort entsteht ein Großteil der entscheidungsrelevanten Daten. Er analysiert Herstellkosten international, vergleicht Produktionsstandorte und bewertet Effizienz, Produktivität sowie Investitionen. Mithilfe von Kennzahlen, Abweichungsanalysen und Deckungsbeitragsrechnungen zeigt er auf, welche Produkte wirtschaftlich tragfähig sind – und welche nicht.

* Ist der Werkscontroller für mehrere Produktionsstandorte zuständig, so tragen seine Analysen und Empfehlungen dazu bei, ob Produkte weiterhin in Deutschland produziert werden oder eine Verlagerung ins Ausland wirtschaftlich sinnvoll ist. Er sieht, welche Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts nachhaltig steigern.

* Damit wird der Werkscontroller zum Partner des Group Controllers und zum direkten Berater der lokalen Geschäftsleitung – mit erheblichem Einfluss auf operative Entscheidungen.

Group Controller: Der Blick über alle Märkte hinweg

* Während der Werkscontroller nahe am operativen Geschäft ist und sowohl Standortvorteile, Einkaufsvorteile und Produktvorteile kennt, übernimmt der Group Controller die strategische Gesamtperspektive. Der Group Controller ist damit ein zentraler Architekt wirtschaftlicher Entscheidungen im globalisierten Mittelstand.

* Arbeiten er und der Werkscontroller eng zusammen, sieht der Group Controller neben strategischen Optionen auch operative Vorteile, die von IC-Geschäften über Lohnarbeiten bis zu internen Verrechnungspreisen konkreten Einfluss auf das Gesamtergebnis nehmen. Er konsolidiert internationale Zahlen, analysiert Geschäftsentwicklungen über Ländergrenzen hinweg und verbindet operative Daten mit Marktentwicklungen. Auf Basis von Forecasts, Budgetplanungen und globalen Kennzahlen kann er Empfehlungen aussprechen, die tief in die Unternehmensstrategie eingreifen.

* Sein Einfluss reicht von internationalen Beschaffungsstrategien über die Preisgestaltung in unterschiedlichen Märkten für verschiedene Branchen und Kunden bis hin zur optimalen Verteilung von Produktionskapazitäten. Insbesondere bei Intercompany-Geschäften, wenn also rechtlich selbstständige internationale Niederlassungen in desselben Gruppe Verkäufe, Dienste, Kredite oder Personal austauschen, definiert der Group Controller Verrechnungsprozesse und Preise, die große Ertragsunterschiede innerhalb der Gruppe bewirken.

Zwischen Standortkrise und globalem Wettbewerb: Die stille Macht der Controller

Die steigende Bedeutung des Controllings ist kein Zufall, sondern direkte Folge wachsender Komplexität. Internationale Märkte, innovativer Wettbewerb, regulatorische Anforderungen, volatile Lieferketten und politische Einflussfaktoren – etwa Energiepreise oder Umweltauflagen – machen unternehmerische Entscheidungen anspruchsvoller denn je.

Eine gute Auftragslage allein garantiert keinen langfristigen Erfolg. Insbesondere Familienunternehmen nutzen für ihre langfristige Strategie belastbare Forecasts, Frühwarnsysteme, Szenarioanalysen aber vor allem eine aktive Steuerung von Liquidität, Erträgen und Risiken.

Familienunternehmen: Zwischen Tradition und globalem Wettbewerb

Besonders im deutschen Mittelstand – geprägt von Familienunternehmen – wächst die Bedeutung des Controllers überproportional. Hier geht es nicht nur um kurzfristige Gewinne, sondern um Stabilität, Unabhängigkeit und den langfristigen Erhalt des Unternehmens.

Gleichzeitig treiben Internationalisierung und Wachstum die Komplexität nach oben. Neue Märkte, Währungen, Regulatorik und Lieferketten erhöhen das Risiko von Fehlentscheidungen. Controller fungieren hier als Sparringspartner für die Familie, indem sie komplexe Zusammenhänge in klare Entscheidungsgrundlagen übersetzen und für Transparenz sorgen – und sichern damit die unternehmerische Substanz.

Personalberatung aus der Praxis: Ein klarer Trend

Als internationale Personalberatung mit langjähriger Erfahrung im deutschen Mittelstand beobachtet HSH+S diese Entwicklung seit Jahren. Die Nachfrage nach Werks-, Group- und Beteiligungscontrollern ist im produzierenden Mittelstand, insbesondere in Familienunternehmen, kontinuierlich gestiegen. Mehr als die Hälfte der Executive-Search-Mandate in Vertrieb, Technik und Finanzen entfällt inzwischen auf Positionen im Ausland, darunter besonders häufig für Nordamerika und Asien.

Gleichzeitig ist die Nachfrage ausländischer Investoren nach Führungskräften und Spezialisten für Standorte in Deutschland stark zurückgegangen – ein deutlicher Indikator für die veränderte Attraktivität des Standorts Deutschland als Herstellungsland.

Fazit: Ohne Controller keine Zukunft für Deutschland als Industriestandort

Die Herausforderungen für die deutsche Industrie sind real – und sie sind strukturell. Politische Rahmenbedingungen, internationale Konkurrenz und steigende Komplexität setzen Unternehmen unter Druck.

Mit professionellem Controlling verfügt insbesondere die mittelständische Wirtschaft über ein Instrument, das ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu steuern und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Genau hierin liegt eine Chance: Werks- und Group Controller sind dabei mehr als nur Analysten – sie sind strategische Mitgestalter insbesondere in produzierenden Unternehmen. Sie entscheiden heute über die Zukunft des Industriestandorts Deutschland und damit für die Zukunft der deutschen, mittelständischen Weltmarktführer. Sie sind die stillen Architekten der Entscheidungen, die darüber bestimmen, ob Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Innovation auch in Zukunft in Deutschland verankert bleiben und damit die Politik die notwendigen Einkünfte für ihre Umverteilung und für unsere soziale Marktwirtschaft behält.

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