Wer ist besser für Gold – Trump oder Biden

Der Anschlag auf Donald Trump hat vermutlich seine Chancen die US-Präsidentschaftswahl zu gewinnen, erhöht.

Zuflüsse in sichere Anlagen wie Gold werden wohl zu sehen sein. Denn Krisen und Chaos treiben normalerweise den Goldpreis an. Dazu kommen zwei erwartete Zinssenkungen noch dieses Jahr durch die US-Notenbank und eine sich abschwächende Inflation. So fiel der Verbraucherpreisindex drei Monate in Folge. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind gefallen und auch der US-Dollarindex rutschte nach unten. Dies alles sind positive Ereignisse für den Goldpreis. Blickt man in die Historie, so waren die Renditen beim Gold höher, wenn der Kongress von Demokraten regiert wurde. Es gab einen Anstieg des Goldpreises von durchschnittlich fast 21 Prozent. Unter den Republikanern jedoch kletterte der Goldpreis im Durchschnitt nur 3,9 Prozent nach oben. Denn Demokraten sind lockerer beim Geldausgeben und so steigen die Schulden und das Haushaltsdefizit, während gleichzeitig der US-Dollar schwächelt. Vor den US-Präsidentschaftswahlen in den Jahren 2016 und 2020 stieg der Goldpreis an.

Am 20. Mai erreichte der Goldpreis einen Rekordwert von 2.450 US-Dollar je Unze, dies unter Präsident Biden. Sanktionen gegen Russland veranlasste diverse Entwicklungsländer ihre Goldreserven aufzustocken. Druck auf China machte schon Trump, auch Biden. Trump hatte als Präsident einen Handelskrieg mit China angefangen. Abhängigkeiten von China sollen verringert werden und westliche Lieferketten sollen verstärkt aufgebaut werden. Entdollarisierung ist zum Schlagwort geworden. Allein China hat sich in den ersten drei Monaten 2024 von rund 50 Milliarden Dollar in Form von US-Staatsanleihen und weiteren Anleihen getrennt. Jedenfalls hat Goldman Sachs Investoren geraten, sich Gold zuzulegen als Absicherung gegen einen Wahlsieg Trumps. Auch die Werte von Goldgesellschaften wie etwa Fury Gold Mines oder Tudor Gold wären keine schlechte Idee.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt Projekte in Nunavut und in Quebec. Beim Eau Claire-Projekt in Quebec konnten Ressourcen erfreulich ausgeweitet werden.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt mit dem Treaty Creek Projekt über eine aussichtsreiche Gold- und Kupferliegenschaft in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines

