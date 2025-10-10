Wenn Stärke zur Last wird – Warum seelische Gesundheit auch Chefs betrifft

Mentale Stabilität ist längst ein Wettbewerbsfaktor.

Doch während KI und Krisen Schlagzeilen machen, bleibt die seelische Gesundheit der Entscheider:innen meist im toten Winkel.

Ulm, 9.10.2025 – Der 10. Oktober markiert den jährlichen _Internationalen Tag der seelischen Gesundheit_. Gerade für Unternehmer:innen, Geschäftsführer:innen und Führungskräfte ist er eine wichtige Erinnerung: Auch wer stark ist, tüchtig handelt und anpackt “ erlebt Krisen.

Und manchmal trifft es einen besonders hart, wenn trotz richtiger Entscheidungen, harter Arbeit und Engagement plötzlich Existenzängste, Druck und Unsicherheit dominieren.

Birgit Bilger, Zukunftsstrategin, Unternehmerin und Senatorin des Europäischen Wirtschaftssenats, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit genau diesen Momenten. Unter dem Titel „Wenn alles richtig war – und trotzdem alles auf dem Spiel steht“ sprach sie beim GV Burgrieden-Achs­stetten am 8.10.2025 in Burgrieden, wie Unternehmer:innen inmitten von Krise, Kostensteigerung, Fachkräftemangel, Bürokratie und dem Wandel durch Künstliche Intelligenz zurückfinden zu Sicherheit und Wachstum.

Der Druck – unsichtbar, aber schmerzlich spürbar

Führungskräfte stehen heute unter massivem Druck:

* Steigende Kosten, knappe Ressourcen, Fachkräftemangel

* Permanenter Wandel – gerade durch KI, durch neue Technologien, neue Marktanforderungen

* Bürokratie, gesetzliche Vorgaben, immer neue Regularien

* Dauerhafte Erreichbarkeit – abends, am Wochenende, im Kopf sowieso immer „an“

Das zermürbt. Nicht nur die Firma leidet, auch das Innerste.

Warum das Thema seelische Gesundheit in der Wirtschaft, bei CEOs und Führungskräften viel zu selten angesprochen wird

* Die Paradoxie: Man wirkt nach außen stabil, stark und voller Tatendrang, unkaputtbar “ und doch droht der psychische und körperliche Absturz.

* Die Gedanken drehen sich wie im Karussell um existenzielle Sorgen: „Kann ich meine Mitarbeitenden noch bezahlen? Reicht’s am Ende des Monats?“

* Privates leidet sehr, denn still und heimlich sitzt auch die Firma und die beinahe unüberbrückbare Führungslast schon beim Abendessen mit am Tisch

* Die Einsamkeit droht, denn Gesprächspartner fehlen. Der Freundeskreis versteht oft nicht, was auf der Seele liegt und kann das Drama im Kopf nicht nachvollziehen

* Viel zu häufig will man nicht darüber reden, weil man sich für sein angebliches Versagen schämt und meint, dass es von allen anderen als Schwäche auslegt wird.

Warum es wichtig ist, sich als Entscheider Hilfe zu holen

* Für seelische Belastungen braucht man sich nicht zu schämen – Überlastung wirkt sich direkt auf Leistung, Entscheidungsfähigkeit, die Gesundheit und das Privatleben aus.

* Hilfe holen heißt: Ressourcen sichern, Burn“out vermeiden, langfristige Stabilität gewährleisten.

* Führungspersönlichkeiten, die offen über ihre Grenzen sprechen, schaffen Vorbildkultur – in Unternehmen, Teams, Wirtschaft.

Dabei ist Hilfe holen kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortung – für sich, das Team und das Unternehmen. Wer offen über Grenzen spricht, schafft Vorbilder, beugt Burn-out vor und gewinnt langfristig Stabilität.

Hilfe-Hotlines – sofort erreichbar & vertraulich

Falls die Last zu schwer wird oder Sie sofort mit jemandem reden möchten: Hier sind verlässliche Anlaufstellen:

TelefonSeelsorge Deutschland:

0800 111 0 111 / 0800 111 0 222 oder kostenfrei über 116 123

Rund um die Uhr erreichbar – anonym und kostenfrei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manuela Schmied-Wolfsbauer | think.doll Managementcoaching

Manuela Schmied-Wolfsbauer

Magirus-Deutz-Straße 12

89077 Ulm

Deutschland

fon ..: 0162 7695676

web ..: https://think-doll.de/

email : hallo@think-doll.de

Über Manuela Schmied-Wolfsbauer:

Schmied-Wolfsbauer kennt die Herausforderungen von Führungskräften und Unternehmenden aus eigener Erfahrung. Bereits mit 23 Jahren übernahm sie ihre erste Teamleitung im Verkaufsinnendienst in Wien. Trotz Enthusiasmus und vieler Ideen fühlte sie sich schnell überfordert – ohne Mentor, ohne gezielte Weiterbildung und ohne Unterstützung durch die Geschäftsleitung.

Heute ist Schmied-Wolfsbauer erfolgreiche Führungskraft, Unternehmerin, Prokuristin, Trainerin, Mentorin und Speakerin. Ihr Wissen vermittelt sie praxisnah, fundiert und mit spürbarer Leidenschaft. „Das Schönste an meiner Arbeit ist, zu erleben, wie Führungskräfte lernen, sich selbst und ihre Teams strukturiert und fokussiert zu führen. Das verbessert nicht nur das Betriebsklima, sondern auch ihr persönliches Leben – sie schaffen es, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen“, sagt Schmied-Wolfsbauer.

Pressekontakt:

Manuela Schmied-Wolfsbauer | think.doll Managementcoaching

Frau Manuela Schmied-Wolfsbauer

Magirus-Deutz-Straße 12

89077 Ulm

fon ..: 0162 7695676

email : hallo@think-doll.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.