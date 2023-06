Weltweiter Trend zu mehr Atomenergie

Deutschland und Österreich sind zwar Ausnahmen, aber weltweit wird die Kernkraft ausgebaut.

So plant beispielsweise Polen, das noch 80 Prozent der Energie aus der Kohle gewinnt, groß in die Kernkraft einzusteigen. In Großbritannien sollen acht neue Atomkraftwerke das Licht der Welt erblicken. Frankreich ist sowieso ein großer Verfechter der Atomkraft. Dass also die Urannachfrage ansteigen wird, ist die zwangsläufige Folge. Und dass Uranpreise stark nach oben gehen können, lernt man aus der Vergangenheit. Von 1973 bis 1978 ging es preislich beim Uran um 629 Prozent nach oben. Auch vom Jahr 2000 bis 2007 war ein Preisanstieg von 1801 Prozent zu verzeichnen. Der dritte Superzyklus könnte nun bevorstehen. Denn Uran ist salonfähig geworden im Gegensatz zu Gas und Öl. Wollen Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen, könnte auch ein Investment in kleinere Uranunternehmen ins Auge gefasst werden. Zwar ist dies risikoreicher, aber der Hebel ist auch deutlich größer.

Dass es ohne Uran nicht gelingen kann Klimaziele zu erreichen, zeigen die Zahlen in Sachen Wind- und Sonnenenergie. Obwohl diese Bereiche favorisiert wurden, sind sie nur für gut zehn Prozent der weltweiten Stromproduktion verantwortlich. Die Uranvorräte sind knapp, sie könnten neue Höhen erklimmen. So setzt beispielsweise Südkorea stark auf die Kernkraft. Schon heute stammen rund 33 Prozent der Stromversorgung aus der Atomkraft. Das Land ist auch am Bau des ersten Kraftwerkes in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit an Bord. Russland ist kein zuverlässiger Lieferant mehr, das meiste Uran kommt aus Kanada und Kasachstan.

Consolidated Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/consolidated-uranium-inc/ – besitzt Uranprojekte in Australien, Argentinien, Kanada und in den USA. Eine kurzfristige Produktionsaufnahmen ist möglich. Eine Tochtergesellschaft kümmert sich um Projekte in Wyoming und Colorado.

Labrador Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/labrador-uranium-inc/ – besitzt aussichtsreiche Uranprojekte in Labrador und Nunavut, damit in zwei bergbaufreundlichen Regionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Consolidated Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -) und Labrador Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/ -).

