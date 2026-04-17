Wedgemount veröffentlicht nach Finanzierungsrunde weitere Einzelheiten zu seinem Programm zur Optimierung der Förderleistung

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION, VERBREITUNG UND DISTRIBUTION IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, BC – 17. April 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (Wedgemount oder das Unternehmen) freut sich, nach dem Abschluss seiner vor kurzem angekündigten überzeichneten Finanzierungsrunde über Einzelheiten zu seinem neu eingeleiteten Programm zur Optimierung der Förderleistung zu berichten. Wedgemounts Öl- und Gaskonzessionen im Permian Basin umfassen aktuell 131 senkrechte Förderbohrungen und 14 Injektionsbohrungen auf einer Fläche von 22.000 Acres im Runnels County und Coleman County in Texas.

Reaktivierungsstrategie

Wedgemount wird zunächst Aufwältigungsarbeiten im Bereich seiner Injektionsbohrungen (Injection Wells) McBeth und Rhone durchführen. Die beiden Injektionsbohrungen stellen die Abwasserentsorgung für 22 Bohrlöcher in den Betriebszonen Crews und Talpa sicher, die das Unternehmen nach Abschluss der Aufwältigungsarbeiten wieder in den regulären Förderbetrieb überführen will. Zu den 22 Bohrlöchern zählen auch die beiden Bohrlöcher Davis #1 und #2, die Wedgemount im Jahr 2023 übernahm und die seither die besten und konsistentesten Erträge liefern. Alle Bohrlöcher eignen sich problemlos für die weitere Optimierung mittels Einsatz chemischer Spezialbehandlungen.

Im Anschluss an die Reaktivierung der Betriebszonen Crews und Talpa mit Wiederaufnahme eines regulären Förderbetriebs wird das Unternehmen die Modernisierung der Gasverdichtungsanlagen in der Zone Echo mit ihren 62 Bohrlöchern in Angriff nehmen, wo seit der Übernahme Ende 2024 aufgrund mangelnder Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung nur in begrenztem Umfang gefördert werden konnte. Da bis dato keines der Bohrlöcher in der Zone Echo optimiert wurde, ortet das Unternehmen hier gute Chancen für eine Produktivitätssteigerung und höhere Ausbeute bei den Reserven.

Zusätzliches Wachstumspotenzial besteht in der ebenfalls dem Unternehmen gehörenden Betriebszone Novice, wo im späten Frühjahr und Sommer 2026 die Reaktivierung von Bohrlöchern sowie Verbesserungen an den Injektionsbohrungen stattfinden sollen. Novice umfasst 41 senkrechte Förderbohrungen und neun Injektionsbohrungen.

Zukünftige Entwicklung

Nach Optimierung der bestehenden senkrechten Förderbohrungen verbleibt dem Unternehmen noch beachtliches Wachstumspotenzial in den übrigen Wedgemount-Konzessionen. Zieht man den genehmigten Bohrlochabstand von 40 Acres in Betracht, so ergibt sich laut Schätzung ein Bestand von mehr als 300 Bohrplätzen.

Über Wedgemount Resources Corp.

Wedgemount Resources ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Ziel es ist, durch Übernahmen sowie Erschließungs- und Förderaktivitäten in Energieprojekten im Süden der Vereinigten Staaten einen größtmöglichen Shareholder Value zu erzielen.

Im Namen des Board of Directors,

WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Mark Vanry, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Telefon: (604) 343-4743

info@wedgemountresources.com

www.wedgemountresources.com

Hinweis für Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens. Die Wörter könnte, würde, kann, wird, beabsichtigen, planen, voraussehen, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören: dass die Gesamtproduktion nach Optimierung durch chemische Behandlungen, zusätzliche Aufwältigungsarbeiten und verbesserte Oberflächenanlagen höher ausfallen könnte; dass das Investitionsprogramm 2026 eine renditestarke, sich schnell amortisierende Erschließung liefern wird; Bemühungen zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel und die geplante Verwendung der Erlöse; Kapitalinvestitionen zur Verbesserung der Wasseraufbereitung und der Oberflächenanlagen, die nachhaltig höhere Förderraten ermöglichen könnten; sowie die Schwerpunktlegung auf kostengünstige Bohrlochoptimierungen des aktuellen Bestands an Förderbohrungen, um sowohl die Produktion zu steigern als auch zusätzliche Reserven zu erschließen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für künftige Geschäftstätigkeiten darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, und dass die künftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren – einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal und anderen Ressourcen, die für die Durchführung von Explorations- oder Erschließungsprogrammen erforderlich sind, den Erfolg der Explorationsbemühungen des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage – erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden; daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung dieser Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wedgemount Resources Corp.

Investor Relations

2303 Lawson Avenue

V7V 2E5 West Vancouver; BC

Kanada

email : info@wedgemountresources.com

Pressekontakt:

Wedgemount Resources Corp.

Investor Relations

2303 Lawson Avenue

V7V 2E5 West Vancouver; BC

email : info@wedgemountresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.