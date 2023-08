We love HR – Das Speedboot in der HR Beratung

Wir begleiten HR auf dem Weg zu mehr Freude und Freiheit. Mit der perfekten Einheit aus Expertise, Eleganz und Pragmatismus machen wir Ihre HR Organisation noch erfolgreicher.

Professionelle HR Beratung:

Unser Angebot umfasst professionelles HR-Projektmanagement und Change-Design auf höchstem Management-Niveau. Als HR-Berater verfügen wir über bewährte Instrumente und umfassende Erfahrung, um HR-Themen auf einer tiefen fachlichen Ebene zu analysieren und zu verbessern. Wir passen unser Vorgehensmodell in jedem Projekt individuell an Ihre spezifische Situation an. So gewährleisten wir, dass unsere Lösungen genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Langjährige HR Expertise:

Unsere Expertise im HR Managementberatungsbereich beruht auf über 12 Jahren Erfahrung und dem erfolgreichen Abschluss von mehr als 60 HR Projekten. Dieses umfassende Fundament bildet die Basis unserer Dienstleistungen. Wir haben unser Wissen in der HR Beratung durch eine Vielzahl von Projekten in verschiedenen Branchen gewonnen, darunter Finanzdienstleistungen, Logistik, Energie, Pharmazie, Öffentlicher Dienst, Gesundheit und Maschinenbau. Unsere Erfahrungen erstrecken sich über internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Diese vielfältigen Einblicke ermöglichen es uns, Lösungen zu entwickeln, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sind.

Moderne Projekte, Methoden und Tools:

Innovative Ansätze und bewährte Instrumente aus der Industrie und Wissenschaft werden situativ kombiniert, um maßgeschneiderte Lösung zu schaffen.

Unser Vorgehen beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, bei dem wir verschiedene Methoden je nach Bedarf einsetzen. Hierbei nutzen wir bewährte Methoden wie Customer Experience Design, Lean-Startup, Design Thinking, Co-Creation, Lean Management oder Six Sigma. Diese werden dann angewendet, wo sie lösungsorientiert sind und optimal zur spezifischen Situation passen.

Customer Experience Design ermöglicht es uns, die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Kunden zu verstehen und darauf aufbauend Lösungen zu entwickeln. Lean-Startup und Design Thinking fördern kreative Ideenfindung und schnelle Prototypentwicklung, um frühzeitig Feedback zu erhalten und kontinuierlich zu verbessern.

Mit Co-Creation ermöglichen wir eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Kunden und unserem Team, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln und sicherzustellen, dass die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen.

Lean Management und Six Sigma kommen dann zum Einsatz, um Prozesse zu optimieren, Verschwendung zu reduzieren und eine hohe Qualität der Ergebnisse sicherzustellen.

Wir glauben, dass die optimale Kombination aus analytischem Denken (Kopf), Empathie und Kundenfokussierung (Herz) sowie praktischer Umsetzung (Hand) den Erfolg eines Projekts bestimmt.

Durch diese ganzheitliche Herangehensweise streben wir an, für Sie maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die sowohl effektiv als auch effizient sind und Ihr Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg unterstützen.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf einen ersten Austausch!

