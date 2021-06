Wie auch Sie sich innerhalb von 9 Wochen ein Vertriebssystem aufbauen, mit dem Sie einfach und leicht neue Kunden mit Sog statt mit Druck automatisch anziehen. Ohne die lästige Kaltakquise.

Ganz nach dem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht“ geht es in diesen 9 Wochen um eins, um Ihre Umsetzung. Damit auch Sie ins TUN kommen. Und genau das unterscheidet all die Macher, all die erfolgreichen Unternehmer und Selbstständigen, das Wissen auch anzuwenden! Zudem noch eine große Portion an Motivation, Emotionen pur sowie auch viele Lacher mit viel Spaß und Freude bei jeglicher Lektion. Langweilig wird es uns nie. Dreifachschwör!

Sie werden auf Ihrer Reise und Ihrem Wachstum zu Ihrem Erfolg begleitet, den Sie sich wünschen. Eins auch hier in aller Deutlichkeit: Wir alle brauchen Hilfe und Unterstützung, um zu wachsen. Und dafür stehen Experten zur Verfügung.

Genau das setzen wir mit den restlichen 20 Prozent an. Sie werden begleitet, Sie haben einen Partner zur Hand, der Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 9 Wochen zur Seite steht. Ja, sogar auf Sie schaut. Mit unseren braunen Augen. Nein, keine Kontrolle. Dafür sind Sie alt genug. Sondern die Gelegenheit und Möglichkeit zu haben, nicht nur Blockaden, sondern auch Fragen schnellstmöglich beantwortet zu bekommen. Sowohl fachlich als auch technisch.

Die Akademie ist insgesamt in 9 Module aufgeteilt. Damit Sie Stück für Stück in die Umsetzung kommen, wird jede Woche je ein Modul freigeschalten. So erarbeiten Sie schrittweise, Woche für Woche, Ihr individuelles Vertriebskonzept. Und der Begriff „einfacher wie Malen nach Zahlen“ trifft hier wie der Nagel auf den Kopf.

Detaillierte Informationen über die Vertriebsfreaks-Akademie von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, erhalten Sie, wenn Sie hier klicken.

Damit Sie ideal in die Umsetzung kommen, erhalten Sie in jeder Woche per einfachem Download ein Arbeitsheft zum Ausfüllen. Sodass Sie mit möglichst wenig Aufwand schnell ins Tun kommen. Das Umsetzen ist ja das „A und O“ für uns Vertriebsfreaks! Denn Sie wissen: „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“ Und reden (auf bayerisch: labern!) tun viele da draußen. Beim ins-Tun-kommen trennt sich aber die Spreu vom Weizen!

Egal, ob 1 Mann-Unternehmer, 1 Frau-Inhaberin, auch Konzerne mit über 70 Millionen Euro Umsatz: Die Vertriebsfreak-Vertriebsstruktur hat bei jedem einzelnen funktioniert.

Dieses 1:1 Coaching wurde im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert, nachgebessert, „getuned“ und intensiviert. Immer mehr Buchungen kamen rein, immer mehr Erfolge wurden seitens der anwesenden Kunden – ja genau, die kamen alle zu uns nach Dachau, wir fuhren und fahren nicht raus – gefeiert.

In dieser Zeit zudem über 50.000 (in Worte: Fünfzigtausend!) geniale Kontakte geschaffen in meiner Zielgruppe von Unternehmern, Selbstständigen sowie Einzelunternehmern.

Sie haben noch keine Strategie in Ihrem Vertrieb? Dann nutzen auch Sie ein kostenfreies Strategiegespräch mit Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak. Hier geht es zu Ihrem Gespräch.

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



