Warum viele Fonds trotz großer Research-Teams den Markt nicht schlagen

Wachsende Komplexität überfordert klassische Research-Modelle. Das Münchner FinTech XP618 nutzt KI, um Portfolio-Analysen zu beschleunigen und neue Transparenz zu schaffen.

München, 12.02.2026 – Milliardenbudgets, große Research-Abteilungen und komplexe Modelle – und dennoch gelingt es vielen aktiv gemanagten Fonds langfristig nicht, marktbreite Indizes wie den S&P 500 zu schlagen. Diese Diskrepanz stellt eine zentrale Frage: Liegt das Problem weniger an einzelnen Entscheidungen als am zugrunde liegenden System?

In der Praxis arbeiten viele Asset-Manager weiterhin mit stark fragmentierten Prozessen. Einzelanalysen, manuelle Berechnungen und isolierte Tools bestimmen den Alltag – selbst bei umfangreichen Portfolios oder ETF-Strukturen. Mit wachsender Komplexität steigt der operative Aufwand exponentiell, während Reaktionsgeschwindigkeit und Transparenz abnehmen.

XP618, ein FinTech-Startup aus München, setzt genau an diesem Punkt an.

Die neue AI-gestützte Analyse- und Portfolio-Management-Plattform verfolgt einen systemischen Ansatz: Anstatt einzelne Titel isoliert zu bewerten, analysiert XP618 Portfolios, Märkte und Risiken ganzheitlich. Ziel ist es, strukturelle Schwächen klassischer Fondsprozesse sichtbar zu machen und datengetriebte Entscheidungen zu ermöglichen.

„Viele Fonds scheitern nicht an mangelnder Expertise, sondern an fehlender Skalierung“, sagt der Gründer von XP618. „Wenn Portfolios größer werden, stoßen manuelle Prozesse an ihre Grenzen. KI kann helfen, diese Komplexität beherrschbar zu machen.“

Hoher Aufwand, begrenzter Ertrag

Während Research-Teams zunehmend wachsen, bleibt der Mehrwert für Anleger häufig begrenzt. Kostenintensive Strukturen treffen auf Märkte, die schneller, vernetzter und datenintensiver geworden sind. Die Folge: Verzögerte Entscheidungen, eingeschränkter Gesamtüberblick und eine steigende Diskrepanz zwischen Aufwand und Ergebnis.

XP618 adressiert dieses Missverhältnis durch:

– automatisierte Portfolio- und Marktanalysen

– konsolidierte Risiko- und Performance-Bewertungen

– simulationsbasierte Szenarien statt statischer Einzelanalysen

– parallele Analyse umfangreicher Portfolios und ETFs

– KI und Daten statt Einzelmeinungen

Ein zentrales Element der Plattform ist die Fähigkeit, große Datenmengen kontinuierlich auszuwerten und daraus konsistente Entscheidungsgrundlagen abzuleiten. Damit verschiebt sich der Fokus von punktuellen Einschätzungen einzelner Marktsegmente hin zu einer datenbasierten Gesamtbetrachtung.

XP618 versteht sich dabei nicht als Ersatz für Investment-Expertise, sondern als Werkzeug, um menschliche Entscheidungen auf eine breitere, objektivere Datenbasis zu stellen.

Struktur statt Zufall

Outperformance ist kein Produkt einzelner Entscheidungen, sondern das Ergebnis eines funktionierenden Systems.

XP618 setzt auf Skalierung, Automatisierung und Transparenz, um strukturelle Ineffizienzen im Fondsmanagement zu reduzieren.

Der Ansatz folgt einer klaren These: In Märkten, die von Geschwindigkeit und Datenvolumen geprägt sind, entscheidet nicht mehr die Größe von Research-Teams, sondern die Qualität der zugrunde liegenden Systeme.

Weitere Informationen unter www.xp618.ai

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

XP618

Herr Volker Jahns

Herzogspitalstraße 24

80331 München

Deutschland

fon ..: 089125636524

web ..: http://www.xp618.ai

email : xp618-team@xp618.ai

XP618 ist ein FinTech-Startup mit Sitz in München. Das Unternehmen entwickelt eine AI-gestützte Analyse- und Portfolio-Management-Plattform für professionelle Investoren, Portfolio-Manager, Banken und Family Offices. Ziel ist es, komplexe Investmentprozesse skalierbar, datengetrieben und effizient abzubilden.

