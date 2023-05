Für die Charttechniker liegt der Widerstand bei 2.048 US-Dollar je Feinunze. Darüber geht es zum neuen Höchstpreis.

Sollte es weiter aufwärts gehen mit dem Preis des Edelmetalls, dann könnte es zügig Richtung 2.100 US-Dollar und mehr gehen. Falls es in die andere Richtung geht, wäre mit einer Korrektur bis 1.998 US-Dollar je Unze zu rechnen. Doch danach sieht es nicht aus. Was dem Goldpreis noch guttun würde, wäre jetzt ein wachsendes Interesse der ETF-Anleger. Zwar haben ETFs im März und April Zuflüsse verzeichnet, jedoch sind diese noch nicht besonders ausgeprägt. Eigentlich sollte sich das nahende Ende des Zinserhöhungszyklus stärker auswirken. Aber das kommt vielleicht noch. Jedenfalls sind die Goldkäufe im OTC-Markt deutlich angestiegen. Der Over-the-Counter-Handel betrifft den außerbörslichen Handel, also nicht den klassischen Handel an der Börse. Forex ist einer der bekanntesten OTC-Märkte. Statt über Börsen wird ein Netzwerk von Banken für Käufe und Verkäufe genutzt.

Stark war im ersten Quartal 2023 die physische Nachfrage nach Barren und Münzen. Hier taten sich besonders China, die Türkei und die USA hervor. Die USA konnte das viertbeste Quartal seit Aufzeichnungsbeginn für sich verbuchen. Es gingen so viele Münzen über den Ladentisch wie das letzte Mal vor 25 Jahren. Die hohe Inflation in der Türkei hat dem Gold große Attraktivität verliehen. Hierzulande brach die Nachfrage nach physischem Gold auf etwa die Hälfte im Vergleich zum ersten Quartal 2022 ein. Es wirkten wohl der hohe Goldpreis und die gestiegenen Realzinsen, so vermutet das World Gold Council, geht aber von einer nur kurzzeitigen Nachfrageschwäche in Deutschland aus. Gut, wer vor dem neuen Allzeithoch beim Goldpreis bereits investiert ist, etwa in Osisko Development oder Skeena Resources.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– hat Projekte in Mexiko und Kanada im Portfolio. Der Fokus liegt auf hochwertigen, früher bereits produzierenden Liegenschaften.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resources-ltd/ – besitzt die (früher produzierende) Eskay Creek-Goldmine in British Columbia sowie die Snip-Goldmine dort. Für die Arbeiten auf Eskay Creek konnte das Explorationsteam kürzlich einen Preis einheimsen.

