Wachstumskurs im Live-Entertainment: Rockstars Live UG beauftragt CONFIDEX mit strukturierter Investorensuche

Rockstars Live UG beauftragt CONFIDEX mit einer strukturierten Investorensuche, um die nächste Wachstums- und Skalierungsphase im Live-Entertainment-Markt strategisch zu finanzieren.

Die Rockstars Live UG hat die CONFIDEX GmbH mit der Durchführung einer strukturierten Investorensuche mandatiert. Ziel ist es, einen strategischen oder finanziellen Kapitalpartner zu gewinnen, der die nächste Wachstums- und Skalierungsphase des Unternehmens aktiv begleitet.

Rockstars Live ist mit innovativen Veranstaltungsformaten im dynamischen Live-Entertainment-Segment positioniert und profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach professionell organisierten Live-Events. Zur Realisierung weiterer Expansionsschritte – insbesondere im Bereich Formatentwicklung, Reichweitenaufbau und Skalierung bestehender Eventkonzepte – setzt das Unternehmen gezielt auf externes Wachstumskapital sowie strategische Expertise.

CONFIDEX übernimmt im Rahmen des Mandats die vollständige Strukturierung und Begleitung des Investorenprozesses. Dazu gehören die investorenfähige Positionierung des Geschäftsmodells, die Ausarbeitung einer klaren Equity Story, die Identifikation und strukturierte Ansprache geeigneter Investorenkreise sowie die Begleitung der Verhandlungen bis hin zu einer möglichen Transaktion.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt:

„Gerade im Live-Entertainment-Markt sind Skalierbarkeit, Markenpositionierung und Zugang zu Kapital entscheidende Erfolgsfaktoren. Eine professionelle Investorenvorbereitung schafft Transparenz, Vertrauen und Verhandlungsstärke. Unser Ziel ist es, Rockstars Live strategisch so zu positionieren, dass die richtigen Investoren nicht nur Kapital, sondern auch unternehmerischen Mehrwert einbringen.“

Mit der Mandatierung unterstreicht CONFIDEX ihre Rolle als spezialisierter Corporate-Finance-Partner für wachstumsorientierte Unternehmen, die Kapital strukturiert und strategisch einsetzen wollen.

