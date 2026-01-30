Wachstumsfinanzierung für PLAN4: 4 Millionen Euro für GebäudeCheck

Angesichts steigender Sanierungsbedarfe und ambitionierter Klimaziele investieren Knight Capital und bestehende Investoren 4 Millionen Euro in die PLAN4 Software GmbH.

Knight Capital gibt eine neue Investition in Höhe von 4 Millionen Euro in die PLAN4 Software GmbH bekannt. Das deutsche Softwareunternehmen Plan4 Software GmbH unterstützt mit seiner Lösung GebäudeCheck öffentliche Immobilieneigentümer und Bestandshalter bei der Digitalisierung von Gebäudezustandsbewertungen, Sanierungsplanungen und Investitionen in Energieeffizienz.

Mit der Investition begleitet Knight Capital die nächste Wachstumsphase von PLAN4. Das Kapital fließt in die Skalierung der Organisation, der Weiterentwicklung des Produkts und der Beschleunigung des Rollouts der Plattform in ganz Deutschland.

Die Plan4 Software GmbH wurde 2018 gegründet und hat mit GebäudeCheck eine durchgängige Softwareplattform entwickelt, die es öffentlichen Immobilieneigentümern und Bestandshaltern ermöglicht, ihre Portfolios effizient zu steuern. Die Plattform deckt den gesamten Prozess ab, von der ersten Gebäudezustandsbewertung bis hin zur Planung von Sanierungs- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Manuelle Prozesse wie Excel-Tabellen, papierbasierte Begehungen und fragmentierte Berichte werden ersetzt und Entscheidungsträger erhalten eine klare und verlässliche Grundlage für eine langfristige Planung.

Heute setzen über hundert Kommunen und kirchliche Institutionen in ganz Deutschland die Software bei der Verwaltung von tausenden Gebäuden ein. Die Kombination aus technischer Gebäudezustandsbewertung, Kostenmodellierung und Nachhaltigkeitsanalysen schafft eine belastbare Entscheidungsgrundlage, insbesondere vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen, ambitionierter Klimaziele und begrenzter Budgets.

Martijn van den Bosch, Investment Manager bei Knight Capital, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit PLAN4, einem Unternehmen, das eine zentrale und weiterwachsende Herausforderung im öffentlichen Immobiliensektor und bei Bestandshaltern adressiert. PLAN4 hat mit GebäudeCheck eine geschäftskritische Plattform aufgebaut, die heute vorrangig Kommunen und kirchliche Einrichtungen dabei unterstützt, ihre Immobilienportfolios deutlich effizienter zu managen. Diese Investition passt hervorragend zu der Strategie von Knight Capital, vertikale B2B-Softwareunternehmen zu fördern, die in komplexen und regulierten Märkten wie Immobilien, Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor und bei Bestandshaltern tätig sind.“

Dr. Hendrik Seibel, mit Thorsten Harig Co-Founder und Geschäftsführer bei der PLAN4 Software GmbH, ergänzt:

„Dank der Partnerschaft mit Knight können wir jetzt verstärkt unser Geschäft ausbauen und das Wachstum über 2026 hinaus sicherstellen. Insbesondere sollen die neuen Mittel in die Weiterentwicklung von GebäudeCheck und in den Vertriebsausbau investiert werden.“

Knight Capital verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Unterstützung europäischer B2B-Softwareunternehmen mit klarem Branchenfokus. Die Investition in die PLAN4 Software GmbH ist bereits das dritte Engagement des Unternehmens in der DACH-Region. Die Investition in PLAN4 stärkt das Portfolio von Knight Capital an geschäftskritischen Softwareunternehmen weiter und unterstreicht den langfristigen Fokus auf Partnerschaften mit inhabergeführten Unternehmen.

Über Knight Capital:

Knight Capital ist eine niederländische Investmentgesellschaft, die Kapital von führenden Family Offices und Unternehmern in B2B-Softwareunternehmen in Nordwesteuropa investiert. Der Fokus liegt auf branchenspezifischer Software in Bereichen wie Immobilien, Gesundheitswesen und dem (halb-)öffentlichen Sektor. Dabei unterstützt Knight Capital Gründer mit langfristigem Wachstumskapital und strategischer Expertise.

Über PLAN4

Die PLAN4 Software GmbH wurde 2018 gegründet und entwickelt Softwarelösungen, die öffentlichen Immobilieneigentümern und Bestandshaltern bei der digitalen Erfassung von Gebäudezuständen sowie der Planung von Sanierungs- und Energieeffizienzmaßnahmen unterstützen. Mit Hauptsitz in Freiburg im Breisgau ermöglicht PLAN4 öffentlichen und halböffentlichen Immobilieneigentümern, manuelle Prozesse durchstrukturierte, datengetriebene und digitalisierte Entscheidungsgrundlagen zu ersetzen. Weitere Informationen zu PLAN4 finden Sie unter www.plan4software.de.

