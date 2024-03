Von fossilen Brennstoffen zu sauberer Energie – mit Uran

Die Pariser Klimaziele sind nicht leicht zu erreichen. Mehr erneuerbare Energie muss her, auch Atomkraft ist dabei.

Gemäß Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) sind zwei Dinge erforderlich. Zum einen sind weitere Anstrengungen nötig im Bereich der erneuerbaren Energien, nämlich eine Verdreifachung. Und zum anderen muss die Energieproduktion verdoppelt werden. Netto-Null-Emissionen können bis 2050 nur erreicht werden, wenn auch die Atomkraft genutzt wird. Dessen sind sich viele Nationen bewusst, was an der Zahl der im Bau befindlichen und geplanten Atomkraftwerke zu sehen ist. Die IEA prognostiziert, dass bis 2030 rund 80 Prozent durch zusätzliche Kapazitäten für Solar- und Windenergie gedeckt werden können.

Bei den restlichen 20 Prozent sind Atomkraft, Wasserkraft, Wasserstoff und Batteriespeicher von Bedeutung. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Energieeffizienz. Dazu gehören Elektrifizierung sowie Verbesserungen im Baubereich bei Heizung, Kühlung, Isolierung und Beleuchtung. Solar- und Windenergie unterliegen Schwankungen, während die Kernenergie zuverlässig Energie liefert. Besonders im Industriesektor könnte die Atomkraft zusammen mit Batterien für die Integration variabler erneuerbarer Energien sorgen.

Kürzlich gab es ein erstes Treffen der Atom-Allianz am Atomium auf dem Messegelände in Brüssel. Es waren 37 Länder vertreten. Mehr als 30 Regierungen kündigten an, den Ausbau der Atomenergie bis 2050 zu verdreifachen. Dieser Gipfel soll die Kernkraft in der EU und im weltweiten Energiemix stärken. Die wiedererwachte Akzeptanz der Atomkraft hat Uran in 2023 zu einem Rohstoff mit einer hervorragenden Wertentwicklung gemacht. Denn Uran ist knapp und ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt zu höheren Preisen. Uran hat sich letztes Jahr um zirka 89 Prozent verteuert. Davon profitieren auch Uranunternehmen wie beispielsweise IsoEnergy oder American Future Fuel.

