Vom Kostenfaktor zum Erfolgsfaktor: Wie Eddy-Events mit Premium-Retro-Shows Firmenfeiern kalkulierbar macht

Eddy-Events macht Entertainment im Eventbudget kalkulierbar: Mit klar definierten Retro-Showpaketen wie THE GOLDEN ERA, Mr. Vegas werden Firmenfeiern vom Kostenfaktor zum strategischen Erfolgsfaktor.

[FAKTEN AUF EINEN BLICK]

* Eddy-Events bündelt Premium-Retro-Shows zu klar kalkulierbaren Showpaketen für Firmenfeiern

* Standardisierte Laufzeiten (z. B. 3×30 Minuten) erleichtern Eventbudgetierung und Ablaufplanung

* Retro-Entertainment (50er-80er) wirkt generationenübergreifend auf Mitarbeiter, Kunden und Gäste

* Entertainment wird als Baustein für Mitarbeiterbindung, Kundenbindung und Arbeitgebermarke verstanden

* Eddy-Events liefert Konzept, Dramaturgie und Live-Shows aus einer Hand – spezialisiert auf B2B-Events

Viele Unternehmen sehen Entertainment bei Firmenfeiern noch als „netten Kostenpunkt“. Eddy-Events zeigt mit klar definierten Retro-Showpaketen wie THE GOLDEN ERA, Mr. Vegas und Big Blue, wie planbares Premium-Live-Entertainment zum strategischen Erfolgsfaktor im Eventbudget wird.

Ob Jubiläum, Jahresauftakt, Award-Night oder Kundenveranstaltung: Firmenfeiern haben längst eine strategische Funktion im Employer Branding und in der Kundenbindung. Trotzdem wird das Thema Entertainment in vielen Budgets immer noch als „kann man machen, muss man aber nicht“ behandelt. Die Eventagentur Eddy-Events aus Nordrhein-Westfalen positioniert sich anders: Mit klar strukturierten Showpaketen wie THE GOLDEN ERA, Mr. Vegas – The Sound of Las Vegas oder Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show bietet Inhaber Eddy Ebeling alias King Eddy Premium-Retro-Entertainment, das sich konkret planen, kalkulieren und in den Eventablauf integrieren lässt – vom 3×30-Minuten-Konzept bis zur maßgeschneiderten Gala-Dramaturgie.

Entertainment als Budgetposition: Vom „nice to have“ zur klaren Investition

In der Praxis steht hinter vielen Firmenfeiern ein fünf- bis sechsstelliger Gesamtetat – für Location, Catering, Technik, Agenturhonorare und Rahmenprogramm. Während die Kostenblöcke für Raum, Essen und Technik meist früh definiert werden, bleibt der Posten Unterhaltung oft unscharf bis zuletzt.

Eddy-Events setzt genau hier an: Statt Einzelangebote mit unklarer Dramaturgie zu liefern, werden Showformate als fertige Module angeboten – mit definierten Spielzeiten, Inhalten und Einsatzszenarien.

Beispiele:

* THE GOLDEN ERA – ein 3-Block-Konzept à 30 Minuten, das die 50er bis 80er Jahre mit Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas und Kultschlager-Hitparade abdeckt.

* Mr. Vegas – The Sound of Las Vegas – Las-Vegas-Gala-Show mit 30-120 Minuten Laufzeit und Fokus auf stilvolle Dinner- und Galaphasen.

* Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show – Showblock bzw. Party-Act mit klar definiertem Set für Abendveranstaltungen und Open-Air-Events.

Für Eventmanager:innen, Marketing- und Personalabteilungen entsteht dadurch eine Budgetposition mit klarer Leistungsbeschreibung – statt eines vagen „Entertainment nach Absprache“.

Standardisierte Showpakete als Planungstool für Eventverantwortliche

Das Kernelement der Arbeitsweise von Eddy-Events sind standardisierte Showpakete:

* Definierte Dauer (z. B. 3×30 Minuten, 2×45 Minuten oder 1×60 Minuten)

* Klarer inhaltlicher Rahmen (z. B. 50er/60er Rock’n’Roll, Las Vegas Legends, Kultschlager-Party)

* Vorab besprochene Position im Ablauf (z. B. nach der Rede der Geschäftsführung, zwischen Hauptgang und Dessert, als „Party-Opener“)

Durch diese Struktur können Unternehmen:

* Eventbudgets früh präzise planen,

* Angebote besser vergleichen,

* Zeiten mit Location, Catering und Technik exakt abstimmen,

* und intern klar kommunizieren, was die Show leisten soll.

Eddy-Events versteht seine Showpakete damit ausdrücklich als Planungsinstrument für B2B-Veranstalter – nicht nur als künstlerisches Angebot.

Warum Retro-Entertainment bei Firmenfeiern funktioniert

Viele Business-Events sprechen ein generationenübergreifendes Publikum an: von Auszubildenden bis zur Geschäftsleitung, von langjährigen Mitarbeitenden bis zu Kund:innen aus verschiedenen Altersgruppen.

Retro-Entertainment – also Musik und Showkonzepte aus den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren – bietet hier mehrere Vorteile:

* Hohe Wiedererkennung: Viele Titel sind kulturübergreifend bekannt, auch bei jüngeren Generationen.

* Geringe Polarisierung: Im Gegensatz zu aktueller Club- oder Bass-lastiger Chartmusik fühlen sich Gäste deutlich seltener „erschlagen“ oder aus dem Raum getrieben.

* Statt „Bum-Bum“-Dauerbeschallung entstehen Situationen, in denen Gäste mitsingen, lachen, klatschen oder tanzen, ohne dass Gespräche unmöglich werden.

* Starke Bild- und Storywirkung: Blues-Brothers-Anzüge, Las-Vegas-Glamour, Rock’n’Roll-Sakkos oder Kultschlager-Inszenierungen erzeugen visuelle Anker, die sich für Social Media, interne Kommunikation und Nachberichterstattung eignen.

Für Unternehmen bedeutet das: Die Zielgruppe wird nicht mit zu lauter, beliebiger Musik vergrault, sondern aktiv eingeladen, mitzumachen. Genau diese gemeinsamen Erlebnisse fördern Zusammenhalt, Identifikation mit dem Unternehmen und die Bindung an Marke und Team – ein Punkt, der weit über den Abend hinaus wirkt.

Mit Formaten wie Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show, Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, Kultschlager Hitparade, Mr. Christmas und THE GOLDEN ERA hat Eddy-Events ein Retro-Portfolio aufgebaut, das bewusst für B2B-Settings kuratiert ist – von der Gala über die Firmenfeier bis zum Stadtfest mit Sponsorenbezug.

Von der Show zur Eventdramaturgie: Eddy-Events als Sparringspartner

Eddy-Events sieht sich im B2B-Bereich nicht nur als Lieferant von Showblöcken, sondern als Sparringspartner für Eventdramaturgie. In der Zusammenarbeit mit Unternehmen, Agenturen und Locations geht es oft um Fragen wie:

* Wann sollte der Show-Block idealerweise platziert werden?

* Wie lang darf ein Block sein, ohne das Dinner oder Networking zu stören?

* Wie lässt sich ein Highlight setzen, das in Erinnerung bleibt, ohne den offiziellen Teil zu überlagern?

* Wie können mehrere Showelemente (z. B. Empfang, Gala-Show, Partyfinale) sinnvoll kombiniert werden?

Durch standardisierte Pakete mit klaren Laufzeiten lassen sich diese Fragen deutlich schneller beantworten – und in konkrete Ablaufpläne übersetzen.

Statement von Eddy Ebeling (King Eddy)

„In vielen Budgetplänen für Firmenfeiern steht Entertainment irgendwo zwischen Dessert und ,Schauen wir später‘. Aus meiner Sicht ist das verschenktes Potenzial. Eine gute Show ist heute kein Deko-Element mehr, sondern ein Baustein in Mitarbeiter- und Kundenbindung. Wenn Gäste nicht von lauter Zufallsmusik aus dem Raum flüchten, sondern gemeinsam lachen, mitsingen und sich begegnen, entsteht genau der Zusammenhalt, den sich Unternehmen wünschen. Und wenn klar ist, wie lange ein Showpaket dauert, wie es wirkt und wo es im Ablauf sitzt, wird aus einem Kostenpunkt eine bewusste Investition.“

– Eddy Ebeling alias King Eddy, Entertainer und Inhaber von Eddy-Events

Einsatzbereiche & Zielgruppen

Typische Anlässe:

* Firmenfeiern, Jubiläen und Mitarbeiter-Events

* Galas, Preisverleihungen und Award-Nights

* Kundenveranstaltungen, Incentives und VIP-Events

* Stadtfeste mit Sponsoren aus Handel, Banken, Versicherungen und Industrie

* Weihnachtsfeiern und Jahresauftakte im B2B-Segment

Zielgruppen:

* Unternehmen, die ihr Eventbudget gezielt für wirksames Entertainment einsetzen möchten

* Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister mit Fokus auf wertige Kunden- und Mitarbeiterevents

* Eventagenturen, PCOs und Marketingabteilungen, die kalkulierbare Showpakete suchen

* Hotels, Eventlocations und Kongresszentren, die ihren Kunden fertige Unterhaltungsbausteine anbieten wollen

Unternehmensprofil: Eddy-Events

Eddy-Events ist eine auf Retro- und Oldies-Entertainment spezialisierte Eventagentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Gründer Eddy Ebeling (King Eddy) steht seit über vier Jahrzehnten als Sänger, Entertainer und Showentwickler auf der Bühne und hat ein eigenständiges Portfolio an Marken und Showformaten aufgebaut.

Zum Angebot gehören u. a.:

* Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show

* Mr. Rock’n’Roll

* Mr. Vegas – The Sound of Las Vegas

* Kultschlager Hitparade

* Mr. Christmas

* THE GOLDEN ERA – das All-in-One-Retro-Showpaket für Firmenfeiern

Die Agentur arbeitet überwiegend im B2B-Segment – für Firmenfeiern, Stadtfeste, Messen, Kongresse, Galas und exklusive Privatveranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Eddy-Events kombiniert künstlerische Qualität mit klaren Strukturen, definierten Showpaketen und einer auf Veranstalterbedürfnisse ausgerichteten Beratung.

Autorenbox: Eddy Ebeling alias King Eddy

* Entertainer, Sänger, Showentwickler und Inhaber von Eddy-Events

* über 40 Jahre Bühnenerfahrung in Clubs, auf Stadtfesten, Galas, Firmenfeiern und TV-Bühnen

* Entwickler eines umfangreichen Retro-Showuniversums:

Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show, Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, Kultschlager Hitparade, Mr. Christmas, THE GOLDEN ERA u. v. m.

* Spezialisiert auf B2B-Events, bei denen Entertainment als Teil von Mitarbeiter- und Kundenbindung verstanden wird

* Gründer der Entertainerschmiede („Brand. Business. Bühne.“), in der er Künstler:innen zeigt, wie sie sich als professionelle Marken am Markt positionieren und wirtschaftlich arbeiten können

* Autor von Konzepten und Inhalten rund um Retro-Entertainment, Künstlerpositionierung und Eventdramaturgie

Kurzprofil-Text:

Eddy Ebeling alias King Eddy gehört zu den wenigen Entertainern im deutschsprachigen Raum, die Live-Entertainment, eigene Showmarken, eine spezialisierte Eventagentur und eine Künstler-Akademie unter einem Dach vereinen. Mit Eddy-Events konzentriert er sich auf Retro- und Tribute-Formate, die speziell für Firmenfeiern, Stadtfeste und B2B-Events entwickelt wurden. Seine Showpakete sind so strukturiert, dass sie sich präzise in Ablaufpläne und Budgets integrieren lassen – ein Ansatz, der Entertainment als wirtschaftlich relevanten Erfolgsfaktor begreift, nicht nur als nettes Extra.

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

