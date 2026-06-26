Vizsla Silver sichert sich staatlich gestützte Kreditlinie für weitere Panuco-Entwicklung

Vom Entwickler zum Produzenten mit einer Kreditlinie von rund 10 Mio. USD. Parallel treiben neue Ausrüstungs-, Entwicklungs- und Managementschritte die Roadmap Richtung Produktion weiter voran.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 24. Juni 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber bleibt einer der spannendsten Rohstoffmärkte unserer Zeit: als Edelmetall, Industriemetall und strategischer Baustein der Energiewende. Genau deshalb rücken Projekte mit klarer Entwicklungslogik und absehbarem Produktionspfad wieder deutlich stärker in den Fokus. Ein Beispiel dafür ist die Wiederbelebung der historischen ,Sunshine‘-Mine in Idaho durch Sunshine Silver Mining & Refining, die Anfang Juni an die Börse ging.

Die ,Sunshine‘-Mine produzierte seit ihrer Entdeckung im Jahr 1884 bis zur Schließung im Jahr 2001 mehr als 360 Millionen Unzen Silber. Das Projekt soll nach Unternehmensangaben ab 2028 wieder Silber liefern. Schon dieser Börsengang zeigt: Der Markt sucht neue, hochgradige Silberquellen – und zwar nicht irgendwann, sondern in einem Umfeld, in dem Angebotssicherheit und neue Produktion strategisch wichtiger werden.

Kurzfristig bleibt Silber naturgemäß…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

GoldSilver.com / Bloomberg-Daten zu chinesischen Silberimporten: https://goldsilver.com/industry-news/goldsilver-news/why-chinese-silver-imports-hit-a-record-in-2026/ ; The Silver Institute, World Silver Survey 2026: https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/04/World-Silver-Survey-2026.pdf ; Vizsla Silver Corp., Feasibility Study / Technical Report und Unternehmensmeldungen vom 31.03.2025, 23.04.2026, 26.05.2026 und 16.06.2026: https://vizslasilvercorp.com/news/ ; Sunshine Silver Mining & Refining; TradingView; Bloomberg/Yahoo Finance; Vizsla Silver Corp. Unternehmenspräsentation; BCSC/NI 43-101; BaFin/WpHG. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser werblichen Veröffentlichung sind Unternehmensmeldungen, öffentlich zugängliche Präsentationen, NI-43-101-Unterlagen, Marktberichte und die im Quellenverzeichnis genannten Informationsquellen. Es wurde kein eigenes Kursmodell erstellt. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse und nicht um eine Anlageberatung. Update-Policy & Abweichungen: kein regelmäßiges Update geplant; Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Dieser Werbeartikel wurde am 24. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist eine eindeutig als Werbung/Marketingmitteilung gekennzeichnete Darstellung im Auftrag beziehungsweise im wirtschaftlichen Interesse des besprochenen Unternehmens und stellt keine unabhängige Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt insbesondere für ausländische Nebenwerte, Rohstoffentwickler, Explorations- und Minenaktien sowie Small- und Microcap-Unternehmen. Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Zusätzlich bestehen Rohstoffpreis-, Währungs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Bau-, Kosten-, Genehmigungs-, Betriebs-, Umwelt-, Sozial-, Sicherheits-, Länder- und politische Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Bergbauprojekten in Mexiko.

Zwischen dem Leser und JS Research GmbH, dem Autor oder dem Auftraggeber kommt kein Beratungsvertrag zustande. Die Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und eine qualifizierte, unabhängige Beratung einholen. Vergangene Wertentwicklungen, genannte Szenarien, Studienkennzahlen, Produktionsziele oder Wirtschaftlichkeitsdaten sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Angaben zu Interessenkonflikten: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Silver Corp. JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Jörg Schulte, JS Research GmbH und nach Kenntnis der JS Research GmbH deren Mitarbeiter halten zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % in Vizsla Silver Corp. oder damit verbundenen Finanzinstrumenten. Eigengeschäfte unterhalb meldepflichtiger Schwellen oder künftige Transaktionen können nicht ausgeschlossen werden. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nach Kenntnis der JS Research GmbH nicht.

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Hinweis zu kanadischen technischen Angaben / NI 43-101: Die technischen und wissenschaftlichen Angaben zu Panuco basieren auf von Vizsla Silver veröffentlichten NI-43-101-Unterlagen und Unternehmensmeldungen. Nach Unternehmensangaben wurden die technischen und wissenschaftlichen Angaben in den zitierten Veröffentlichungen von Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP, Chief Geologist von Vizsla Silver, als Qualified Person geprüft bzw. freigegeben. Ressourcen, Reserven, Bohrergebnisse, Gehalte, Produktionsprofile, Kostenkennzahlen, Kapitalaufwand, NPV, IRR, Amortisationszeit und Zeitpläne sind Schätzungen bzw. zukunftsgerichtete Angaben und keine Garantie für tatsächliche Produktion, Wirtschaftlichkeit oder künftige Ergebnisse. Ressourcen sind keine Reserven, sofern nicht ausdrücklich als Reserven ausgewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu erster Silberproduktion, Bauentscheidung, Genehmigungen, Finanzierung, Produktionsraten, Kosten, Erweiterungen, Explorationspotenzial, Metallpreisen, Wirtschaftlichkeitsdaten, Projektzeitplänen und Unternehmensstrategie sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen des Unternehmens und/oder des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen. Vizsla Silver hat noch keine endgültige Produktionsentscheidung für Panuco getroffen; eine solche Entscheidung hängt unter anderem von Detailplanung, Finanzierung sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen ab.

Verbreitungsbeschränkung: Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich oder anderen Jurisdiktionen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Personen, die in den Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, müssen sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten.

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