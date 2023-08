Vizsla meldet hohe metallurgische Testgewinne für Copala: 91 % Silber und 94 % Gold

Vancouver, British Columbia (16. August 2023) – Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ – gibt positive vorläufige metallurgische Testergebnisse für das Copala-Ressourcengebiet („Copala“) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Flaggschiffprojekt Panuco („Panuco“ oder das „Projekt“) in Mexiko bekannt.

„Basierend auf repräsentativen Proben von Copala, der größten bekannten Struktur im Panuco-Distrikt ( ), freuen wir uns, sehr hohe Silber- und Goldgewinnungsraten melden zu können“, kommentierte Michael Konnert, President & CEO von Vizsla Silver. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Risikominderung für das Projekt und hat positive Auswirkungen auf die laufende Erschließung des Bezirks Panuco. Darüber hinaus ergänzen diese Ergebnisse die hohen Silber- und Goldgewinne aus den Ressourcengebieten Napoleon und Tajitos, die durch eine vergleichbare Zerkleinerung sowohl mit Flotations- als auch mit Laugungsmethoden unabhängig voneinander erzielt wurden. Wir beabsichtigen, in der nächsten Phase der metallurgischen Tests und der zusätzlichen Optimierung des Flowsheets zu bestätigen, dass das mineralisierte Material aus allen drei Primärzonen, die den Großteil der aktuellen Ressourcenbasis des Projekts ausmachen, mit demselben Flowsheet und denselben Extraktionskreisläufen verarbeitet werden kann, indem wir die Kombination aus Flotation und Zyanidlaugung sowohl bei Napoleon als auch bei Tajitos testen.“

Testverfahren:

Das Testprogramm wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. entworfen und beaufsichtigt und von ALS Canada Ltd. aus Kamloops, BC, durchgeführt. Das Testverfahren bestand darin, dass der Bohrkern zunächst auf eine Maschenweite von -6 zerkleinert und zu Master-Verbundtestladungen aufbereitet wurde. Anschließend wurde eine Reihe von Flotationsversuchen an den Proben mit einer primären Korngröße von P80 70 bis 150m durchgeführt. Es wurden einfache Massenflotationsbedingungen angewendet, die 18 g/t PAX über eine Flotationszeit von 8 Minuten bei natürlichem pH-Wert beinhalteten. Die Edelmetallgewinne im Konzentrat lagen zwischen 76 und 82 % für Gold und 78 bis 85 % für Silber.

Sowohl das Flotationskonzentrat als auch der Rückstand wurden anschließend mit Natriumcyanid gelaugt, um die Gold- und Silberextraktion zu maximieren. Die Flotationskonzentrate wurden vor den Bottle-Roll-Laugungstests mit einer Natriumcyanid-Konzentration von 3000 ppm unterschiedlich stark nachgemahlen. Zur Vorbelüftung wurden die vorbereiteten Aufschlämmungen vor der Zugabe von Cyanid mit Umgebungsluft in der Flasche gewalzt. Die Flotationsrückstände wurden mit einer Natriumcyanidkonzentration von 1000 ppm in Bottle-Roll-Laugungstests behandelt. Der Gesamtverbrauch an Natriumcyanid im Kreislauf betrug im Durchschnitt 1,3 kg/Tonne bei Tests, die eine Nachmahlung beinhalteten.

Die Gold- und Silberextraktion aus den Flotationskonzentraten betrug bei den Tests mit Nachmahlung durchschnittlich 96,4 bzw. 98,1 % im Vergleich zu 93,6 und 92,7 % ohne Nachmahlung. Die Goldextraktion schien nach 24 Stunden abgeschlossen zu sein, während Silber von einer Verlängerung der Laugung auf 48 Stunden profitierte. Die Goldextraktion aus den gröberen Rückständen lag zwischen 77 und 82 %, während die Silberextraktion nach 48 Stunden Laugung zwischen 48 und 67 % lag. Die höheren Extraktionen wurden mit der feineren Primärmahlung erzielt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Master-Composite-Tests ist in Tabelle 1 dargestellt.

Muster Ag Au Test PG RoCon RoCon Nettoextraktion % – Gold Rückstand Nettoextraktion % – Rückstand CN Leach

(g/t (g/t µm Masse% RG µm Au g/t Silber Ag g/t Cons Stunden

) )

kg/t

RoCon RoTailsInsgesamt RoCon RoTailsInsgesamt

Meisterkomposit352 2.44 T13 100 3.7 54 76.0 12.9 88.9 0.28 74.9 12.6 87.4 43 0.59 72 / 72

T14 100 3.1 18 73.6 18.7 92.3 0.18 78.2 10.8 89.0 37 0.93 72 / 72

T22 100 6.1 19 73.4 18.2 91.5 0.19 78.2 10.9 89.1 40 1.34 48 / 48

T25 150 5.3 23 73.3 19.1 92.4 0.18 75.8 10.8 86.5 49 1.08 48 / 48

T28 100 8.6 51 76.9 14.9 91.8 0.20 73.4 11.4 84.7 56 0.85 72 / 72

T55 70 6.5 15 78.5 14.0 92.5 0.17 84.1 9.7 93.7 21 1.80 48 / 48

T60* 100 5.6 14 74.9 18.8 93.7 0.17 76.3 14.2 90.6 32 1.33 24 / 72

* T60 Rougher Con Laugungsrückstände wurden der Rougher Tail Laugung zugesetzt.

Tabelle 1: Flotations- und Zyanidlaugungsergebnisse für Master Composite.

Es wurde ein Test durchgeführt, bei dem der Konzentratrückstand 24 Stunden nach Beginn des Prozesses der groben Auslaugung zugefügt wurde, um dieses Produkt weitere 48 Stunden auszulaugen. Diese Anordnung ist in Abbildung 1 dargestellt. Bei diesem Test (T60) wurden 93,7 % bzw. 90,6 % des Goldes und Silbers in die kombinierten Laugungslösungen extrahiert (siehe Tabelle 2).

Bei Test T55 wurde eine feinere Primärmahlung von 70 µm verwendet P80 ergab sehr gute Gesamtgewinnungsraten von 93,0 % bzw. 93,8 % für Gold und Silber. Dieser Test wurde mit einer geringeren Laugenverweilzeit von 48 Stunden sowohl für die groben Rückstände als auch für das Konzentrat durchgeführt. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass eine feinere Primärmahlung gerechtfertigt sein könnte. Eine Wiederholung der Tests und eine Kostenanalyse des Mahlkreislaufs müssen zur Bestätigung durchgeführt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71679/16082023_DE_VZLA.001.png

Abbildung 1: Test T60 – Simuliertes Fließbild

Prozess-Schritte Bühne Massenrückgewinnung (%) Wiederfindung (%)

Ag Au

Flotationskonzentrat Flotation + Mahlgut + Zyanidlaugung 7.0 76.3 74.9

Raue Schwänze Zyanid-Laugung 93.0 14.2 18.8

Flotation plus Zyanidlaugung Insgesamt 100 90.6 93.7

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der optimierten Testarbeit .

Zerkleinerung: Das Copala-Verbundmaterial wird als hart eingestuft und weist einen BBWi (Bond Ball Mill Work Index) von 18,6 kWh/Tonne auf, was im Vergleich zur Lagerstätte Napoleon (16,8 kWh/Tonne) höher ist.

Künftige Arbeitsprogramme

Auf der Grundlage dieser positiven Ergebnisse der Flotations- und Zyanidlaugung für die Lagerstätte Copala sind weitere metallurgische Testarbeiten für die Lagerstätten Napoleon und Tajitos geplant, um zu bestätigen, dass sie für die gleiche Behandlung geeignet sind.

Darüber hinaus sind weitere Testarbeiten mit Material aus den Lagerstätten Napoleon, Tajitos und Copala geplant, um die Korngröße, den Zyanidverbrauch, die Laugungskinetik, die Verweilzeiten und die Gewinnungsraten besser zu verstehen und zu optimieren.

Napoleon und Tajitos frühere metallurgische Testarbeiten

Vorläufige Silber- und Goldgewinnungen für die Ressourcengebiete Napoleon und Tajitos wurden ursprünglich von Vizsla am 17. Februar 2022 und am 10. März 2023 bekannt gegeben und sind in den Tabellen 3 und 4 enthalten. Die Flotations- und Laugungstests, die bei den Copala-Proben durchgeführt wurden, wurden nicht speziell für das Napoleon-Material ausgewertet. Einige der Tajitos-Proben wurden jedoch mit einer ähnlichen Anordnung getestet, wenn auch nicht mit der gleichen Anwendung von Nachmahlung oder zusätzlichen Laugungszeiten.

Prozess-Option Bühne Massenrückgewinnung Globale Erholung (%) Produktgehalt (% oder g/t)

(%)

Ag Au Pb Zn Ag Au Pb Zn

Ganzes Erz Direkte Cyanidierung 100 87 93 – – – – – –

Leach Leach

Schüttgut Sulfid Gröberer Konz. 17.0 93 90 94 94 666 16 6.8 5.8

Flotation*

1 Stufe Cleaner Conc 7.1 89 88 87 90 1,524 36 15.1 13.2

2-Stufen-Reiniger Conc 5.6 87 86 82 87 1888 45 18.1 16.2

Sequentiell Blei-Rougher-Konz 6.0 79 80 93 24 1,804 40 18.3 4.4

Flotation*

Zink-Rougher-Konz 6.2 9 8 3 72 194 4 0.5 12.8

Schwerkraft Knelson-Konzentrat 3.6 29 40 28 12 1,087 31 8.9 3.5

Konzentration

Eingereicht Knelson Conc 0.6 12 26 13 2 2,670 122 24.8 2.9

Tabelle 3: Napoleon-Lagerstätte. Zusammenfassung der Ergebnisse der optimierten Testarbeiten. *Tests im offenen Kreislauf.

Komposit Fließbild Angezeigte Werte Extraktion (%) Reagenz Verbrauch – kg/Tonne

Futtermittel

Au Ag NaCN Limette

Diorit MC Getrennte Zyanidierung von 90.3 89.7 1.0 1.0

Rücklaufflotationskonzentrat und Kombinierte CN-Extraktionen

Aufrauhungsschutt

Verkäufliches Konzentrat / Schwimmer-Kon 63.7 69.7 0.4-0.6* 0.8*

Cyanidation auf Geschätztes Ende der 30.6* 19.7* 0.4-0.6* 0.8*

Tails CN-Extraktion 87.3* 89.4*

Kombinierter Schwebekörper/CN

Andesit MC Getrennte Zyanidierung von 94.2 87.3 1.0 1.4

Rücklaufflotationskonzentrat und Kombinierte CN-Extraktionen

Aufrauhungsschutt

Verkäufliches Konzentrat / Schwimmer-Kon 60.0 72.5 0.5* 1.2*

Cyanidation auf Geschätztes Ende der 34.1* 17.3* 0.4-0.6* 0.8*

Tails CN-Extraktion 94.1* 89.8*

Kombinierter Schwebekörper/CN

Andesit Niedrig Getrennte Cyanidierung von 90.1 80.8 0.9 0.8

MnOX Flotationskonzentrat (No RG) und Kombinierte CN-Extraktionen

MC Rougher

Tails

*Geschätzte Werte. Zur Bestätigung sind Tests erforderlich.

Tabelle 4: Tajitos-Lagerstätte. Vergleich der potenziellen Fließbilder.

Engagement von Rose & Co.

Vizsla möchte auch bekannt geben, dass es, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, Rose & Company Holdings, LLC („Rose & Co.“) beauftragt hat, bestimmte Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Gesetzen zu erbringen. Rose & Co ist ein in New York ansässiges Beratungsunternehmen, das seinen Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen im Bereich des Zugangs zu Investoren und der Öffentlichkeitsarbeit anbietet.

Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen Rose & Co. während der Laufzeit 15.000 $ pro Monat. Die Laufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr, und Vizsla hat ein einmaliges Recht, den Vertrag nach drei (3) Monaten zu kündigen. Rose & Co. erhält vom Unternehmen keine Aktien oder Optionen als Entschädigung für die von ihr erbrachten Dienstleistungen.

Rose & Co ist ein unabhängiges Unternehmen, das weder Wertpapiere des Unternehmens hält noch direkt oder indirekt an dem Unternehmen beteiligt ist.

Über Rose & Company

Rose & Co. ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das seinen Kunden hilft, sich erfolgreich auf den globalen Kapitalmärkten zu bewegen. Rose & Co. arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Strategien zur Verbesserung ihrer Präsenz auf den zunehmend globalisierten und komplexen Kapitalmärkten zu bewerten, zu definieren und umzusetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.roseandco.com.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 7.189,5 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 86 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern Untertagebau, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und einer Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Das Projekt Panuco beherbergt eine geschätzte angezeigte In-situ-Mineralressource von 104,8 Moz AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 114,1 Moz AgEq. Ein aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Technical Report on the Mineral Resource Estimate Update for the Panuco Ag-Au-Pb-Zn Project, Sinaloa State, Mexico“ wurde am 10. März 2023 auf SEDAR eingereicht und wurde von Allan Armitage, Ph. D., P. Geo, P. Geo., Ben Eggers, MAIG, P.Geo. und Yann Camus, P.Eng. von SGS Geological Services erstellt.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis dato hat Vizsla Silver bei Panuco über 250.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Für das Jahr 2023 hat Vizsla Silver 90.000 Meter an ressourcen- und entdeckungsbasierten Bohrungen budgetiert, um die Mineralressource zu verbessern und zu erweitern sowie andere hochrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben.

Über Ausenco

Ausenco ist ein globales Unternehmen, das das Mögliche neu definiert. Das Team von Ausenco ist in 26 Niederlassungen in 14 Ländern vertreten und arbeitet an Projekten an über 80 Standorten weltweit. Durch die Kombination von fundiertem technischem Fachwissen und einer 30-jährigen Erfolgsbilanz bietet Ausenco innovative, wertschöpfende Beratungs- und Ingenieurstudien sowie Projektlieferungen, Anlagenbetrieb und Wartungslösungen für die Bereiche Bergbau und Metall, Öl und Gas sowie Industrie.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AA“) untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die vom Unternehmen in dieser Pressemitteilung veröffentlichten metallurgischen Informationen wurden von Peter Mehrfert, P. Eng, von Ausenco zusammengestellt und überprüft. Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Martin Dupuis, P.Geo., COO von Vizsla, geprüft und genehmigt. Die Herren Mehrfert und Dupuis sind qualifizierte Personen gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Informationen zu den Schätzungen der Mineralressourcen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC“) unterscheidet. Die hier verwendeten Begriffe gemessene Mineralressource“, angezeigte Mineralressource“ und abgeleitete Mineralressource“ beziehen sich auf die in den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (die CIM-Definitionsstandards“) definierten Bergbauausdrücke, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen, die Beschreibungen unserer Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 enthalten, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den darin enthaltenen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Es wird davor gewarnt, anzunehmen, dass ein Teil oder alle Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt werden. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind „abgeleitete Mineralressourcen“ der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Maß an Vertrauen als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen“ ist gemäß den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet es den Emittenten jedoch normalerweise nur, Mineralisierungen, die nach den SEC-Standards keine Reserven“ darstellen, in Form von Tonnage und Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden.

Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsregeln für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (die „SEC-Modernisierungsregeln“) verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Immobilien. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von „gemessenen Mineralressourcen“, „angezeigten Mineralressourcen“ und „abgeleiteten Mineralressourcen“ an. Informationen über Mineralressourcen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards „im Wesentlichen ähnlich“ sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass alle Mineralressourcen, die das Unternehmen als gemessene Mineralressourcen“, angezeigte Mineralressourcen“ und abgeleitete Mineralressourcen“ gemäß NI 43-101 ausweist, auch dann vorhanden wären, wenn das Unternehmen die Ressourcenschätzungen nach den gemäß den SEC-Modernisierungsregeln angenommenen Standards erstellt hätte.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Exploration, Erschließung und Produktion bei Panuco, einschließlich der Pläne für ressourcen- und entdeckungsbasierte Bohrungen zur Aufwertung und Erweiterung der Mineralressourcen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla Silver, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla Silver und dessen Geschäft sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla Silver, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Vizsla Silver in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Solche Faktoren beinhalten, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Gesundheitskrisen umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Gesundheitskrisen auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; der anhaltende militärische Konflikt in der Ukraine; allgemeine wirtschaftliche Faktoren; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in der Managementdiskussion und -analyse von Vizsla Silver und anderen öffentlichen Offenlegungsdokumenten identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

