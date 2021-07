LOS ANGELES, 20. Juli 2021 — Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass es Live-Erlebnisse in den Stadien für die Eröffnungssaison von The Hundred, einer neuen Cricket-Liga in England und Wales, die eine schnellere Form von Cricket-Matches bietet, bereitstellen wird. The Hundred beginnt am 21. Juli 2021 zu spielen.

Nach der anhaltenden Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Sportligen wie der NHL und MLB arbeitet Versus nun mit dem in London ansässigen Unternehmen Progress Productions zusammen, um das Stadionerlebnis für die Fans bei den Heimspielen der acht Teams von The Hundred zu verbessern. Die Fans werden die Versus XEO-Plattform nutzen können, um benutzerdefinierte interaktive Spiele zu spielen, einschließlich eines brandneuen Cricket-Spiels, während sie jedes 100-Ball Cricket-Match verfolgen. Versus und Progress Productions haben kürzlich ein erfolgreiches Testspiel vor dem offiziellen Ligastart im Juli durchgeführt.

Wir freuen uns sehr, mit The Hundred und unserem Partner Progress Productions zusammenzuarbeiten, um diese Cricket-Spiele so unterhaltsam und spannend wie möglich für die Fans zu gestalten, die das Heimspiel ihrer Lieblingsmannschaft besuchen, meinte Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems. Die Versus XEO-Plattform ist eine perfekte Ergänzung für die Live-Events, die Fans auf der ganzen Welt wieder in die Stadien bringen. Wir freuen uns darauf, den Cricket-Fans in England und Wales eine ansprechende neue Möglichkeit zu bieten, sich mit ihren Lieblings-Crickets-Teams zu beschäftigen und The Hundred während der Eröffnungssaison zu unterstützen.

Hier, bei Progress, sind wir ungeheuer begeistert, einem britischen Publikum die Produkte von Versus zugänglich zu machen. Die Möglichkeit, interaktive Live-Spiele auf den großen Bildschirmen zu spielen, wird das Zuschauererlebnis verändern und neue Möglichkeiten bieten, unser Publikum mit Cricket zu verbinden, meinte James OBrien, CEO von Progress Productions. The Hundred arbeitet hart daran, ein jüngeres Publikum für den Sport zu begeistern. Wir glauben wirklich, dass die Verbindung mit ihnen über Mobiltelefone und unterhaltsame, ansprechende Tools wie die Filter Fan Cam eine neue Ebene der Verbundenheit schaffen wird. Für viele wird dies das erste große Event sein, das sie seit über einem Jahr besuchen können, und wir denken, dass die Versus XEO-Plattform den Fans zeigen wird, dass Progress Productions und die EZB diese Zeit damit verbracht haben, innovative Wege zu entwickeln, um ihren Tag beim The Hundred wirklich bemerkenswert zu machen.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Über The Hundred

The Hundred ist ein brandneuer Sportwettbewerb, der diesen Sommer (21. Juli bis 21. August) startet. Es verbindet Blockbuster-Unterhaltung mit Weltklasse-Cricket und lädt jeden dazu ein, sich in das Spiel in seiner intensivsten, elektrisierenden und unglaublichsten Form zu verlieben. The Hundred kombiniert ein neues, kurzes und schnelles Cricket-Format, bei dem jedes Spiel weniger als drei Stunden andauert, mit unglaublicher Unterhaltung jenseits des Sports und macht Cricket für ein breiteres Publikum zugänglich. Es ist ganz einfach: 100 Bälle pro Team, die meisten Runs gewinnen, also zählt jeder Ball. Bei The Hundred treten acht brandneue Teams aus sieben Städten an, wobei die Wettbewerbe der Männer und der Frauen Seite an Seite stattfinden: Welsh Fire (Cardiff), Southern Brave (Southampton), Northern Superchargers (Leeds), London Spirit, Trent Rockets (Nottingham), OvalInvincibles (London), Manchester Originals und Birmingham Phoenix. In jedem Team werden einige der besten internationalen und nationalen Cricketspieler aus der ganzen Welt vertreten sein, darunter auch Gewinner des England Mens & Womens World Cup. Die Spiele werden während des gesamten Turniers live auf Sky Sports und der BBC übertragen – ob Sie also vor Ort sind oder von zu Hause zuschauen – Sie werden mitten in der Action sein. Sie werden das sportliche Unterhaltungsereignis dieses Sommers nicht verpassen wollen! Melden Sie sich beiwww.thehundred.com an, um Zugang zu den neuesten Nachrichten und Tickets zu erhalten.

Über Progress Productions

Progress Productions ist eine unabhängige Produktionsfirma mit Sitz in London, die sich darauf spezialisiert hat, Unterhaltung und kreative Innovation zu Sportevents auf der ganzen Welt zu bringen. Das Alleinstellungsmerkmal von Progress ist unsere Erfahrung und die Fähigkeit, Kreativität auf innovative und fesselnde Weise in eine Sportarena zu bringen, während wir sicherstellen, dass wir den höchsten redaktionellen Wert liefern, um zu gewährleisten, dass der Sport selbst authentisch bleibt und das Publikum sich verbunden fühlt. Wir sind wegweisend bei der Präsentation von Sport auf der ganzen Welt auf Grund unserer Leidenschaft, die Grenzen der kreativen Umwälzung zu verschieben, und mit unserem originellen Ansatz bei der Event-Produktion. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.progress.london.

Kontakt für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

oder

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein.. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

