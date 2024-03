Verbindung zwischen Gold, Silber und Kupfer

Gold und Silber besitzen eine enge historische Verbindung. Auch zwischen Silber und Kupfer gibt es eine Beziehung.

Gold und Silber dienten schon früh als Tauschmittel und Wertaufbewahrungsvehikel. Beide Edelmetalle sind so weltweit attraktive Vermögenswerte für Anleger. So verwundert es nicht, dass sich die Preise für Silber und Gold meist in die gleiche Richtung bewegen. Beim Silber waren die Preisbewegungen, sowohl nach unten als auch nach oben, größer. Dies gilt besonders, seit der feste Preis für Gold abgeschafft wurde. Zum Teil hat der Silberpreis deutlich mehr zugenommen als der Preis des großen Bruders. So beispielsweise 1997/ 1998, als Warren Buffet 130 Millionen Unzen Silber kaufte.

Die enge Beziehung der beiden Edelmetalle lässt sich auch schön aus den Daten von 1970 bis 2022 ablesen. Gleiches gilt für die vierteljährliche Analyse der logarithmischen Renditen der täglichen Gold- und Silberpreise. Gold zeigt mehr Reaktion auf Zinssätze, Wechselkurse, Inflation und auf Preisänderungen anderer Finanzanlagen. Denn Gold ist mehr finanzieller Vermögenswert als Silber. Gold ist eine Währung, während Silber eine große und wachsende Rolle in der Industrie spielt.

Der Silberpreis kann durch den Kupferpreis beeinflusst werden. Dies kommt zum einen durch die Angebotsseite, weil ein Großteil des Silbers als Nebenprodukt aus Kupferminen kommt. So kamen etwa 2022 rund 212 Millionen Unzen Silber aus Kupferminen, damit zirka 26 Prozent der gesamten Silberminenproduktion. Zum anderen sind auf der Nachfrageseite industrielle Verwendungen bei Kupfer und Silber dominant. Der Bedarf der Industrie an Silber ist von den 1990er Jahren von 40 Prozent auf heute ungefähr 63 Prozent angestiegen. Silbermünzen sind dabei nicht mitenthalten. Silber und Kupferpreise entwickeln sich übrigens mehr in entgegengesetzte Richtungen.

Für Investments in Silber-, Gold- oder Kupferunternehmen eignet sich im Silberbereich Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ -. Dessen Codero-Projekt in Chihuahua gehört zu den weltweit führenden Silberprojekten.

Gold und Kupfer besitzt Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – in seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt in den Anden in Peru.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

