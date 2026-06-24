VENDORMAX erweitert Partnernetzwerk mit Apollon Solar GmbH im Bereich erneuerbare Energien und Photovoltaik

Strukturierte Finanzierungslösungen für Photovoltaik: Apollon Solar GmbH wird neuer Absatzpartner im VENDORMAX-Netzwerk.

Die VENDORMAX GmbH baut ihr Partnernetzwerk weiter aus und gewinnt mit der Apollon Solar GmbH einen neuen Absatzpartner aus dem Bereich erneuerbare Energien und Photovoltaik. Durch die Zusammenarbeit erhalten Kunden der Apollon Solar GmbH künftig Zugang zu strukturierten Finanzierungslösungen zur Unterstützung ihrer Investitionsvorhaben.

Mit der neuen Partnerschaft wird die Reichweite des VENDORMAX-Netzwerks im Zukunftsmarkt der erneuerbaren Energien weiter ausgebaut. Zugleich stärkt VENDORMAX seine Position als Plattform für Absatzfinanzierung und digitale Vertriebsunterstützung.

Der kontinuierliche Ausbau von Absatzpartnerschaften ist ein wesentlicher Bestandteil der Plattformstrategie von VENDORMAX. Ziel ist es, Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit passenden Finanzierungslösungen zu verbinden und dabei effiziente, digitale Prozesse bereitzustellen.

„Jede neue Partneranbindung erweitert nicht nur das Netzwerk, sondern erhöht auch die Reichweite und Attraktivität des Gesamtsystems. Besonders spannend sind dabei Branchen mit langfristigem Wachstumspotenzial wie der Bereich erneuerbare Energien“, erklärt Jörg Kommer, Geschäftsführer der VENDORMAX GmbH.

Mit der Anbindung der Apollon Solar GmbH setzt VENDORMAX den Ausbau seines Partnernetzwerks konsequent fort.

Über VENDORMAX

Die VENDORMAX GmbH ist auf digitale Absatzfinanzierung spezialisiert. Die Plattform ermöglicht es Anbietern, Finanzierungsprozesse direkt in ihren Vertrieb zu integrieren, Kaufentscheidungen zu beschleunigen und zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen. VENDORMAX ist eine Tochtergesellschaft der CONFIDEX GmbH.

Weitere Informationen:

www.vendormax.de

www.vendormax.de/die-technologie

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VENDORMAX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 071419564008

web ..: https://vendormax.de/

email : info@vendormax.de

Die VENDORMAX GmbH betreibt eine digitale Plattform für strukturierte B2B-Absatzfinanzierungen. Ziel ist es, Finanzierungslösungen direkt in Vertriebsprozesse zu integrieren und so Investitionsvorhaben effizient, transparent und skalierbar umzusetzen. Durch eine standardisierte Plattformarchitektur und ein breites Netzwerk an Finanzierungspartnern schafft VENDORMAX eine leistungsfähige Infrastruktur für nachhaltiges Wachstum.

Pressekontakt:

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