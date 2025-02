Veganz schafft mit erfolgreich platzierter Kapitalerhöhung Voraussetzungen für weiteres Umsatz- und Ertragswachstum

Ludwigsfelde (IRW-Press/12.02.2025) – Ludwigsfelde, den 12. Februar 2025 – Die

Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) hat die am 13. Dezember 2024 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu rund 10 Prozent des Grundkapitals heute erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden 125.199 auf den Inhaber lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Platzierungspreis von EUR 6,00 ausgegeben.

Damit beträgt das Bruttoemissionsvolumen vor Kosten und Provisionen rund 0,75 Mio. EUR. Die Gesellschaft plant den Transaktionserlös zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen einzusetzen.

An der Platzierung bestand großes Interesse. Neben Bestandsinvestoren aus der D-A-CH Region beteiligten sich auch das Management der Veganz Group sowie einige neue, finanzstarke Investoren an der Kapitalerhöhung. Diese neuen Investoren haben bereits signalisiert, weitere Finanzmittel bei entsprechend positivem Geschäftsverlauf zur Verfügung zu stellen. Damit unterstreichen sie ihr langfristiges Interesse am Unternehmen.

Jan Bredack, CEO der Veganz Group, bedankt sich für das große Interesse der Investoren: „Der Erfolg der Platzierung verdeutlicht das starke Vertrauen der Investoren in unsere Strategie und das zukünftige Wachstum von Veganz.“

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 125.199,00 von EUR 1.251.999,00 auf EUR 1.377.198,00. Die ausgegebenen neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2024 gewinnberechtigt.

Die Transaktion wurde von M.M.Warburg abgewickelt.

Wichtige Hinweise:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Veganz Group sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den USA von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und OrbiFarm. Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt:

Veganz Group AG

Massimo Garau

CFO

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

Website:

www.veganz.de

(Ende)

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Veganz Group AG

Massimo Garau

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

email : ir@veganz.de

Pressekontakt:

Veganz Group AG

Massimo Garau

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

email : ir@veganz.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.