Vanguard Mining stellt Update zu den Bohrungen & Feldarbeiten 2025 auf dem Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek in Kamloops (BC) bereit

Vancouver, BC – 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich, über den aktuellen Stand seines zuvor für 2025 geplanten Explorationsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek (Brussels Creek) in der Nähe von Kamloops, British Columbia, zu informieren.

Abbildung 1: Lage von Brussels Creek und Nähe zur Mine New Afton

Das Programm 2025 wurde am 10. Juni 2025 angekündigt und ist darauf ausgelegt, eine oberflächennahe Goldentdeckung weiterzuverfolgen, die im Jahr 2023 gemeldet wurde. Bohrungen durchteuften hier in einer Tiefe von 25,75 bis 29,25 Metern 5,08 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 3,5 Meter. Dieser Abschnitt ergänzt die historischen Oberflächenprobenahmen, die im Jahr 2019 vom vorherigen Betreiber Le Mare Gold Corp. durchgeführt wurden und Gehalte von bis zu 11,52 g/t Gold lieferten, was das hochgradige Potenzial des Projekts Brussels Creek in geringen Tiefen unterstreicht.

Abbildung 2: Standorte der Probenahmestellen im Jahr 2019 und der Bohrungen im Jahr 2023.

Brussels Creek liegt strategisch günstig in der Nähe der Mine New Afton von New Gold Inc., einem bedeutenden Kupfer-Gold-Produzenten mit einer Marktkapitalisierung von etwa 7,99 Milliarden $. Die Mine New Afton befindet sich auf dem Gelände des historischen Tagebaubetriebs Afton (1977-1997) und im Juli 2012 wurde dort unter Tage der Abbau mit dem modernen Pfeiler-Bruch-Verfahren aufgenommen.

Die Nähe von Brussels Creek zu diesem etablierten, hochwertigen Bergbaubetrieb erhöht die Explorationsmöglichkeiten von Vanguard und unterstreicht die strategische Bedeutung seines Grundbesitzes in British Columbias ertragreichem Quesnel-Terrane, einem Gürtel, der für große Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist.

Laut den Jahresergebnissen von New Gold für 2024 produzierte die Mine New Afton 72.609 Unzen Gold und 54 Millionen Pfund Kupfer, was zu einem geschätzten Bruttometallwert von etwa 349,5 Millionen US$ auf der Grundlage der durchschnittlichen Rohstoffpreise für 2024 beitrug (Gold: ca. 1.950 US$/Unze, Kupfer: ca. 3,85 US$/Pfund). Quelle: Jahresbericht & Lagebericht (MD&A) für 2024 von New Gold Inc. – www.newgold.com

Metall Produktion 2024 Durchschnittspreis (USD) Geschätzter Bruttometallwert (USD)

Gold 72.609 Unzen 1.950 $/Unze 141.587.550 $

Kupfer 54.000.000 Pfund 3,85 $/Pfund 207.900.000 $

Geschätzter Gesamtwert – – 349.487.550 $

Tabelle 1: Produktion der Mine New Afton im Jahr 2024 und geschätzter Bruttometallwert

Das vorgeschlagene Folgeexplorationsprogramm umfasst Folgendes:

Vanguard plant, 2025 ein anschließendes Explorationsprogramm bei Brussels Creek durchzuführen, das auf der Bohrkampagne 2023 und den am 6. Juni 2023 bekannt gegebenen Ergebnissen aufbaut. Das überarbeitete Explorationsprogramm soll zunächst Prospektionsarbeiten und Oberflächenprobenahmen auf einem Raster gefolgt von Schürfgrabungen, Genehmigungen und – sobald die Genehmigungen vorliegen – Folgebohrungen umfassen. Wichtig ist auch, dass Vanguard Ressourcen für die fortgesetzte Konsultation mit den First Nations sowie für eine archäologische Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment/AIA) bereitstellt, die erforderlich ist, bevor auf weitere vorrangige Standorte zugegriffen werden kann, die im NI 43-101-Bericht für Vanguard (ehemals Le Mare Gold Corp.) vom 19. Februar 2021, überarbeitet am 12. April 2021, von Chris M. Healey, P.Geo., Principal Geologist, Healex Consulting Ltd. (EGBC #36477) identifiziert wurden.

Empfohlenes Arbeitsprogramm und Budget:

Tätigkeit Budget (CAD)

Nachfolgebohrungen auf 3 Bohrzielen 210.000 $

Rasterprospektion 20.000 $

Geophysikalische Interpretation 5.000 $

Genehmigungen 5.000 $

Beratungen mit First Nations und AIA 55.000 $

Betreuung und Berichterstellung 25.000 $

Zwischensumme 320.000 $

Reserven (10 %) 32.000 $

Gesamtes Budget 352.000 $

Tabelle 2: Vorgeschlagenes Explorationsbudget

Über Brussels Creek, Kamloops, BC

Bei dem Konzessionsgebiet in BC handelt es sich um ein Explorationsprojekt im Frühstadium, das etwa 24 Kilometer westlich von Kamloops liegt und unmittelbar an die Mine New Afton von New Gold angrenzt. Das Konzessionsgebiet umfasst 17 Claims (66 Zellen) mit einer Fläche von 1.350,43 Hektar. Der geologische Rahmen des Konzessionsgebietes ist New Afton, einer kieselsäuregesättigten Kupfer-Gold-Lagerstätte des Alkaliporphyr-Typs, sowie den Lagerstätten Highland Valley, Mount Polly, Kemess und Galore Creek sehr ähnlich. Bei jüngsten Feldbeobachtungen wurde das Vorhandensein eines beträchtlichen mineralisierten Quarz-Feldspat-Porphyrkörpers festgestellt, der in das überlagernde Vulkangestein der Nicola-Gruppe eingedrungen ist. Historische Probenahmen und Kartierungen im Konzessionsgebiet in den Jahren 1983 und 1984 ergaben eine breite anomale Zone (200 Meter mal 400 Meter) mit Goldgehalten von bis zu 3,5 Gramm pro Tonne. Stichproben, die im Jahr 2019 im Konzessionsgebiet entnommen wurden, lieferten Gehalte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Palladium) und 11,5 g/t Au.

Abbildung 3: Brussels Creek – Auf den Pol reduzierte magnetische Intensität mit multiskaliger Kantenerkennung.

Abbildung 4: Karte der Brussels Creek-Claims.

Das Management von Vanguard weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Vanguard nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Die Angaben zu den Produktionsergebnissen aus der Mine New Afton von New Gold Inc. basieren auf Informationen aus den öffentlich zugänglichen Jahresabschlüssen von New Gold für 2024. Diese Informationen dienen lediglich als Kontext, um die Nähe des Projekts Brussels Creek des Unternehmens zu einem etablierten Bergbaubetrieb hervorzuheben. Der qualifizierte Sachverständige bestätigt, dass die Angaben keine gemäß Abschnitt 2.3(1)(a) der Vorschrift NI 43-101 beschränkten Angaben darstellen, da sie sich auf die tatsächliche gemeldete Produktion eines Drittbetriebs und nicht auf das Konzessionsgebiet des Unternehmens oder eine etwaige dortige Mineralisierung beziehen.

Die Verweise auf historische Probenergebnisse (1983/84) und Stichproben, die 2019 entnommen wurden, stellen Explorationsergebnisse und nicht historische Schätzungen im Sinne von Abschnitt 2.4 von NI 43-101 dar. Die Angabepflichten für historische Schätzungen gemäß NI 43-101 gelten daher nicht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Stichproben von Natur aus selektiven Charakter haben und möglicherweise nicht charakteristisch für die gesamte Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Vanguard weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder eine Produktion auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Vanguard nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten von Vanguard zulassen.

