Universal Digital Inc. nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse nach der Änderung des Geschäftszwecks wieder auf

Vancouver, British Columbia – 11. Juni 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das Unternehmen) (CSE: LFG, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel seiner Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (die FWB) unter dem Kürzel 8R20 wieder aufgenommen wurde, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftszweck erfolgreich geändert hat und nun eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt digitale Vermögenswerte ist.

Die Wiederaufnahme des Handels an der Frankfurter Börse ist ein wichtiger Schritt in unserer breit angelegten internationalen Strategie, so Tim Chan, CEO von Universal Digital. Sie eröffnet europäischen Anlegern wieder einen Weg, um an unserem Wachstum teilzuhaben und unterstützt uns in unserer Absicht, eine global zugängliche digitale Investmentplattform aufzubauen.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Tim Chan

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: t@universaldigital.io

Tel: (289) 646-6252

www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitpunkt, die Art, den Umfang und die Details der Explorationspläne und -ergebnisse des Unternehmens. Solche Aussagen und Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seiner Projekte oder Branchenergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, erwarten, glauben, planen, antizipieren, schätzen, planen, prognostizieren, vorhersagen und ähnlichen Begriffen erkennbar oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Universal Digital Inc.

Peter Rhodes

1111 West Hastings Street, 15th Floor

V6E 2J3 Vancouver, BC

Kanada

email : contact@universaldigital.io

