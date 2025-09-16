U.S. Polo Assn. ist offizieller Bekleidungssponsor des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cups 2025 und feiert Sport und Style

Sportmarke unterstützt Deutschlands High-Goal-Polo-Veranstaltung zum sechsten Mal in Folge

BERLIN, DEUTSCHLAND UND WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 16. September 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), war stolzer offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup, der auch als Deutsche Meisterschaft High Goal 2025 bezeichnet wird und vom 22. bis 31. August 2025 in Berlin stattfand. Dieses prestigeträchtige Turnier ist der Höhepunkt der Polosaison in Deutschland und eine der renommiertesten Veranstaltungen im europäischen Polosport.

Das Finalwochenende des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup fand im legendären Maifeld statt, dem historischen Austragungsort, an dem zuletzt bei den Olympischen Spielen 1936 Polo gespielt wurde. Die Qualifikationsspiele wurden vom 21. bis 28. August im Preußischen Polo & Country Club ausgetragen und mündeten in einem spannenden Finale, das das Beste dieses Sports zeigte. Das Team Plusquadrat setzte sich in einem dramatischen Finalspiel mit 7 zu 6,5 gegen das Team Netjets durch. Zum MVP des Turniers wurde Bartolomé Bayugar vom Team Plusquadrat gekürt, der mit drei Toren der beste Torschütze des Finales war.

Es ist U.S. Polo Assn. eine außerordentliche Ehre, als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup eine Veranstaltung zu unterstützen, die sowohl die reiche Tradition als auch die vielversprechende Zukunft des Polosports feiert, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Die Unterstützung eines so historischen Turniers im Herzen Berlins, auf demselben Feld, auf dem dieser Sport 1936 olympische Geschichte geschrieben hat, wird der authentischen Verbindung unserer globalen Marke zu diesem Sport gerecht.

Als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor der Veranstaltung stattete U.S. Polo Assn. die Spieler und Schiedsrichter mit Performance-Teamtrikots, Schiedsrichtertrikots, Mützen und Hoodies aus. Dies war das sechste Mal in Folge, dass U.S. Polo Assn. den Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup unterstützte.

Die Präsenz der Marke ist an ihrer breiteren Expansion in Europa ausgerichtet, einschließlich des Wachstums im Einzelhandel in Deutschland und der jüngsten wirkungsvollen Aktivierungen in Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Italien, Spanien und darüber hinaus. Anfang des Sommers feierte U.S. Polo Assn. die Eröffnung seines ersten Einzelhandelsgeschäfts in Berlin im berühmten Einkaufszentrum Alexa. Dieses Einzelhandelsdebüt ist der Anfang einer mehrjährigen Wachstumsstrategie in Deutschland und den umliegenden Regionen in Zusammenarbeit mit den strategischen Markenpartnern Incom S.p.a. und Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH (MVS), wodurch die globale Präsenz von U.S. Polo Assn. weiter gefestigt wird.

Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit U.S. Polo Assn. weiter auszubauen, während wir den Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup von Jahr zu Jahr zu neuen Höhen führen, so Moritz Gaedeke, Co-CEO der Sevendays Polo Event GmbH, dem Veranstalter des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup. Angesichts der wachsenden Präsenz von U.S. Polo Assn. in Deutschland, zu der auch das neue Einzelhandelsgeschäft in Berlin zählt, stärkt diese Zusammenarbeit die Verbindung zwischen dem Polosport und der authentischen Beziehung zu Sportfans und Verbrauchern.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, einen weltweit führenden Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

