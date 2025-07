U.S. Polo Assn. feiert das siebte Jahr der Unterstützung des von Outsourcing Inc. veranstalteten Royal Charity Polo Cup 2025

Der offizielle Bekleidungs- und Teamsponsor präsentiert eine Geschenkkollektion zum Gedenken an die Feier des 135. Jubiläums der globalen Sportmarke

WEST PALM BEACH, FLA., UND WINDSOR, VK / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), fungierte in Partnerschaft mit Brand Machine Group (BMG), ihrem Lizenzpartner im Vereinigten Königreich, erneut als offizieller Bekleidungs- und Teamsponsor für den Royal Charity Polo Cup 2025 der Outsourcing Inc. Die prestigeträchtige Veranstaltung fand am 11. Juli im renommierten Windsor Great Park im Guards Polo Club von Flemish Farms statt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80354/1048420USPolAssnRoyalCharityPoloCup_DE_PRcom.001.jpeg

U.S. Polo Assn.

(von links nach rechts) Die Mannschaft der U.S. Polo Assn. nimmt die Trophäe des Royal Charity Polo Cup entgegen: James Beim, Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales, J. Michael Prince (USPA Global), Boo Jalil (BMG), Aiyawatt Srivaddhanaprahba und Amr Zeden

Im siebten Jahr in Folge sponserte die U.S. Polo Assn. die Wohltätigkeitsveranstaltung und stattete alle teilnehmenden Polospieler, Schiedsrichter und Fahnenträger mit individuell entworfenen Performance-Trikots aus, wobei der Prinz von Wales Kapitän der Mannschaft der U.S. Polo Assn. war. Bei der jährlichen Veranstaltung kamen Elite-Polospieler und hochrangige Gäste zu einem Tag des Sports und der Wohltätigkeit zusammen.

Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales trat in einem spannenden Spiel im Round-Robin-Turnierformat gegen die Mannschaft Fortunis Bloodstock und die Mannschaft Manta Marine Technologies – La Ilusión Polo Club an. An der hochkarätigen Wohltätigkeitsveranstaltung nahmen weitere bekannte Polospieler teil, unter anderem James Beim, Henry Porter, Jack Richardson und Ivan Rubinich, um nur einige zu nennen. Das Match war vom hervorragenden Spiel aller Teilnehmer geprägt und endete mit dem entscheidenden Tor des Prinzen von Wales gegen Manta Marine Technologies. Die wertvollste Spielerin (Most Valuable Player) des Royal Charity Cup war Emma McCrae vom Team Fortunis Bloodstock, die im Laufe des Tages ein großartiges Tor mit einem Nackenschuss erzielte; bestes Polopony war Chechu, mit dem Seine Königliche Hoheit spielte und das King Power Polo gehört.

Neben der Performance-Ausrüstung stellte die U.S. Polo Assn. allen Veranstaltungsteilnehmern ein limitiertes Geschenk zum Gedenken an das 135. Jubiläum bereit, um das geschichtsträchtige Erbe der Marke zu würdigen, das bis ins Jahr 1890 zurückreicht. Das maßgeschneiderte Geschenkset umfasste eine Tragetasche aus Segeltuch, eine Kappe zum 135. Jubiläum, ein Einstecktuch, eine Anstecknadel, die neueste Ausgabe des Magazins Field X Fashion der Marke sowie exklusiv für diesen Anlass entwickelte Co-Branding-Eventkappen.

Es ist eine außerordentliche Ehre, dass der Prinz von Wales die Mannschaft der U.S. Polo Assn. zur Unterstützung dieser bedeutsamen Wohltätigkeitsveranstaltung erneut anführt, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. managt. Wir sind stolz darauf, an der Seite unseres Partners Brand Machine Group mit dem Polosport wichtige Mittel zu beschaffen und das Bewusstsein für sehr wichtige Zwecke zu schärfen, die die Communities im gesamten Vereinigten Königreich unterstützen.

Bei der jährlichen hochkarätigen Wohltätigkeitsveranstaltung kamen mehr als 1,1 Millionen £ für zehn wichtige Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, die vom Prinzen und der Prinzessin von Wales unterstützt werden. Mit dem Beitrag der Veranstaltung im Jahr 2025 erhöht sich der Gesamtbetrag, der bei den Royal Charity Polo Days, die in den letzten 14 Jahren in Großbritannien stattfanden, gesammelt wurde, auf über 14 Millionen £.

Zu diesen Wohltätigkeitsorganisationen gehören: Anna Freud Centre, Britisches Rotes Kreuz, Child Bereavement UK, East Anglia’s Children’s Hospices, Family Action, Fields in Trust, Forward Trust, NHS Charities Together, Royal African Society und We Are Farming Minds.

Neben der Rolle der U.S. Polo Assn. als offizieller Bekleidungs- und Teamsponsor wurde der von Outsourcing Inc. veranstaltete Royal Charity Polo Cup 2025 von einer Reihe namhafter Sponsoren unterstützt, unter anderem Lugano Diamonds, AUDI und Whispering Angel. Diese prestigeträchtigen Marken schlossen sich zusammen, um Spielern und Gästen gleichermaßen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die wohltätige Mission der Veranstaltung durch ihr gemeinsames Engagement für Exzellenz, Philanthropie und Stil zu unterstützen.

Die Teilnahme am Royal Charity Polo Cup 2025 der Outsourcing Inc. ist für die Brand Machine Group wieder einer der Höhepunkte der britischen Polosaison, sagte Boo Jalil, CEO von Brand Machine Group. Als britischer Partner der U.S. Polo Assn. ist es uns eine Ehre, die Marke noch stärker mit dem Polosport zu verbinden und unsere gemeinsame Mission fortzusetzen, durch Stil und Sport etwas zurückzugeben.

Der Guards Polo Club ist einer von nur vier Polovereinen im Vereinigten Königreich, die Eliteturniere wie den Royal Charity Polo Cup veranstalten. Der Club, der im Jahr 1955 als Household Brigade Polo Club mit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, als Vorsitzendem gegründet wurde, änderte seinen Namen 1969 in Guards Polo Club und feiert über sechs Jahrzehnte Polo der Spitzenklasse.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der USPA und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. Über ihre Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) verwaltet USPA Global auch Global Polo TV, einen Sender für Sport- und Lifestyle-Inhalte. Weitere Sportinhalte finden Sie unter globalpolo.com.

Über Brand Machine Group (BMG)

BMG ist im Bereich Modeinnovation international führend und hat sich als vertikaler Hersteller und weltweiter Lizenzierungsspezialist mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung etabliert. Durch Partnerschaften mit anerkannten Marktführern sorgt BMG für einen nahtlosen und kooperativen Prozess von Design, Herstellung und Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und vertritt gleichzeitig die DNA eines vielfältigen Portfolios von Marken, das die Bereiche Mode, Sport, Outdoor und Haushaltswaren einschließlich Mode für Erwachsene und Kinder sowie Accessoires umfasst.

Das Markenportfolio von BMG umfasst U.S. Polo Assn. Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture. BMG bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung nachhaltiger und ethischer Geschäftspraktiken durch die Gewährleistung vollständiger Transparenz in seiner gesamten weltweiten Lieferkette im Einklang mit dem ETI Base Code.

Besuchen Sie brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup. Für Termine kontaktieren Sie bitte sales@brandmachinegroup.com.

Bildunterschriften:

1. (von links nach rechts) Das Team von U.S. Polo Assn. nimmt die Trophäe des Royal Charity Polo Cup entgegen: James Beim, Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales, J. Michael Prince (USPA Global), Boo Jalil (BMG), Aiyawatt Srivaddhanaprahba und Amr Zeden

2. Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales und Aiyawatt Srivaddhanaprahba treten beim Royal Charity Polo Cup der Outsourcing Inc. im Windsor Great Park im Guards Polo Club von Flemish Farms an

Bildnachweis: Chris Jackson/Getty Images für Outsourcing Inc. Royal Charity Polo Cup

Kontaktinformationen

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

Gina Digregorio

Head of Marketing

gina.digregorio@brandmachinegroup.com

+44 (0) 7741 635 984

Stacey Kovalsky

VP, Global PR & Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Zugehörige Bilder

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80354/1048420USPolAssnRoyalCharityPoloCup_DE_PRcom.002.jpeg

U.S. Polo Assn.

Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales und Aiyawatt Srivaddhanaprahba treten beim Royal Charity Polo Cup 2025 der Outsourcing Inc. im Windsor Great Park im Guards Polo Club von Flemish Farms an

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.