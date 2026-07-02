U.S. Polo Assn. feiert 250 Jahre American Spirit und arbeitet gemeinsam mit ESPN an der Sondersendung „Polo in America“

Die globale Sportmarke würdigt die langjährige Verbindung zwischen Sport und amerikanischer Kultur

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 2. Juli 2026 / U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), feiert stolz das 250-jährige Bestehen der USA mit einer Hommage an den beständigen Spirit der Nation – ein Spirit, der in Sport, Tradition und einem unverwechselbaren amerikanischen Stilbewusstsein verwurzelt ist.

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Um die Verbindung zwischen der U.S. Polo Assn. und dem Polosport hervorzuheben, arbeitet die Marke gemeinsam mit ESPN an einer 30-minütigen Sondersendung mit dem Titel Breakaway: Polo in America. Die preisgekrönte Breakaway-Reihe wird eine Sonderfolge produzieren, die den Zuschauern einen Einblick in die lange Geschichte und den bedeutenden Einfluss gibt, den der Polosport im vergangenen Jahrhundert auf Amerika hatte. Diese Folge wird weltweit auf ESPN und auf dem YouTube-Kanal von Global Polo ausgestrahlt.

Die 1890 gegründete USPA ist einer der ältesten nationalen Sportverbände in den Vereinigten Staaten, und die U.S. Polo Assn. führt dieses Erbe heute als milliardenschwere globale Marke fort, die von der Tradition des Polosports inspiriert ist. Während die Nation im Jahr 2026 diesen ganz besonderen 250. Meilenstein feiert, blickt die Marke auf ihre tiefe Verbundenheit mit dem amerikanischen Sport und auf die Werte zurück, die sowohl den Sport als auch die Nation geprägt haben.

Wir bei U.S. Polo Assn. sind stolz darauf, eine Sportart zu vertreten, die seit mehr als einem Jahrhundert Teil der amerikanischen Geschichte ist, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Da wir gerade das 250-jährige Bestehen der USA feiern, ist dies ein passender Moment für unsere Marke, sowohl unser sportliches Erbe als auch den beständigen Spirit des Landes zu würdigen – ein Spirit, der in der Tradition verwurzelt ist, von Widerstandsfähigkeit geprägt wird und sich durch Sport und Stil ausdrückt.

Es ist uns zudem eine Ehre, gemeinsam mit ESPN eine Sondersendung zu produzieren, die den Einfluss beleuchtet, den dieser Sport seit über hundert Jahren auf Amerika hat, fügte Prince hinzu.

Weltweit feiert U.S. Polo Assn. diesen Anlass mit kuratierten Kollektionen und Storytelling, rund um den klassischen amerikanischen Stil – geprägt von der ikonischen Farbpalette aus Rot, Weiß und Blau sowie sportlich inspiriertem Design. Von den Verkaufsräumen bis hin zu digitalen Plattformen wird die Marke die Schnittstelle zwischen Tradition und modernem Lebensstil hervorheben und so die Authentizität des Polosports Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt näherbringen.

Dieser Meilenstein unterstreicht zudem die anhaltende globale Expansion der Marke, die in mehr als 190 Ländern vertreten ist und weltweit über Tausende von Einzelhandelsstandorten verfügt. Trotz ihrer globalen Reichweite bleibt die U.S. Polo Assn. fest mit ihrem zeitlosen und klassischen amerikanischen Stil verbunden – verankert im Polosport und im Polo-Lifestyle.

Der Polosport wurde 1876 in den Vereinigten Staaten eingeführt und begründete damit eine reiche amerikanische Tradition in dieser Sportart, die sich bald auf die globale Bühne ausweitete, einschließlich der Teilnahme an den Olympischen Spielen 1924 in Paris. Heute werden das US-Team und der Polosport weiterhin landesweit und weltweit durch internationale Elitewettkämpfe präsentiert. Zu den jüngsten Meilensteinen zählen starke Leistungen bei den Weltmeisterschaften und Qualifikationsrunden der Federation of International Polo (FIP) sowie der Sieg bei der 2024 Paris Games Polo Challenge in Frankreich – einer Hommage zum hundertjährigen Jubiläum der Olympischen Spiele, bei der die USA erneut Frankreich besiegten.

Im USPA National Polo Center, der dauerhaften Heimat des Polosports in den Vereinigten Staaten, unterstreichen internationale Begegnungen – darunter die internationalen Spiele der Playoff-Begegnungen der XIII. Federation of International Polo Zone zwischen den USA und Guatemala sowie den USA und Mexiko – einmal mehr die Stärke des amerikanischen Polosports sowohl auf heimischem Boden als auch auf internationaler Ebene. Darüber hinaus ist das US-Team weiterhin führend im Arena-Polo, was durch den Sieg bei der II. FIP Arena World Polo Championship 2025 unterstrichen wurde und die Führungsrolle sowie die sportliche Exzellenz des US-Teams in allen Formaten des Sports bekräftigt.

Um sein legendäres Erbe weiter zu nutzen, hat die U.S. Polo Assn. kürzlich ihre globale Poloshirt-Kampagne An Icon Born from the Game gestartet – eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Poloshirts und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die Anfänge des Poloshirts liegen auf den Polofeldern, geprägt von Bewegung, Wettkampf und dem Spirit des Spiels, nach dem es benannt wurde. Von Anfang an wurde das Poloshirt mit einem bestimmten Zweck entworfen und von Spielern getragen, die auf den Polofeldern Höchstleistungen erzielen wollten. Heute feiert U.S. Polo Assn. diesen zeitlosen Klassiker nicht nur als Modeartikel, sondern als eine Ikone, die aus dem Sport hervorgegangen ist und von Generationen von Spielern und Verbrauchern auf der ganzen Welt weitergetragen wird.

Das Poloshirt ist eines der kultigsten Basic-Teile mit einer über 100-jährigen Geschichte und zeichnet sich durch seine einzigartige Verschmelzung von Sport und Stil aus. Ursprünglich aus atmungsaktivem Piqué-Strick mit weichem Kragen und in leichter Ausführung entworfen, um den Anforderungen des Leistungssports gerecht zu werden, hat es sich zu einem zeitlosen Klassiker entwickelt, das sich sowohl für lässige Eleganz als auch für Freizeitkleidung eignet.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich in die Liste der 2026 Most Trusted Brands von USA Today aufgenommen, die von Tausenden von Verbrauchern in ganz Amerika gewählt wurde und letztlich die 500 Marken mit den höchsten Bewertungen aus verschiedenen Branchen ermittelt. Dieses renommierte, verbrauchergestützte Ranking hebt die besten Marken in den Vereinigten Staaten hervor, basierend auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und dem allgemeinen Kundenerlebnis. Die Aufnahme von U.S. Polo Assn. unterstreicht die globale Dynamik des Unternehmens und seine Fähigkeit, durch seine tief verwurzelten Verbindungen zum Polosport eine authentische Beziehung zu den Verbrauchern aufzubauen.

Als globale Sportmarke mit amerikanischen Wurzeln kommt uns eine einzigartige Rolle dabei zu, diesen historischen Moment zu feiern, fügte Prince hinzu. Das wird sich in unseren Geschäften, in unseren Produkten und in der Art und Weise zeigen, wie wir unsere Geschichte erzählen: Wir würdigen unsere Herkunft und entwickeln uns gleichzeitig für die nächste Generation weiter.

Im Laufe des Jahres 2026 unterstützt U.S. Polo Assn. wichtige Veranstaltungen, Partnerschaften und Storytelling-Initiativen, die das Erbe des Polosports in den Vereinigten Staaten hervorheben, darunter im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida – einem der wichtigsten Standorte für diesen Sport und dem Herzstück der amerikanischen Polosaison.

Anlässlich des 250-jährigen Bestehens der USA feiert U.S. Polo Assn. die beständigen Werte, die sowohl den Sport als auch die Kultur weiterhin prägen – und vereint dabei Tradition, Authentizität und einen zeitlosen Ausdruck des amerikanischen Spirits.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der USA Todays Most Trusted Brands gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky – Vice President, Global PR & Communications

Telefon +001.561.530.5300 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake – Senior PR & Communications Specialist

Telefon +001.561.530.5300 – E-Mail: kdrake@uspagl.com

Christine Calcagno – Senior Publicist, ESPN

E-Mail: Christine.B.Calcagno@espn.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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