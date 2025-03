U.S. GoldMining begrüßt die Anordnung des US-Präsidenten, Kupfer und Gold als kritische Mineralien anzuerkennen – Starke wirtschaftliche und politische Unterstützung wird dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska zugutekommen

Anchorage, Alaska – 24. März 2025 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – begrüßt die Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung von Präsident Donald Trump mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralienproduktion“. Die Executive Order weist die Regierungsbehörden an, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die heimische Mineralienproduktion, einschließlich Kupfer und Gold, so weit wie möglich zu fördern. Diese Entscheidung unterstreicht die wesentliche Rolle, die diese Metalle für die Energiesicherheit, die Verteidigung und die wirtschaftliche Stabilität spielen, und hebt gleichzeitig die strategische Bedeutung von inländischen Bergbauprojekten wie dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler des Unternehmens in Alaska hervor.

Dies folgt einer früheren, am 20. Januar 2025 unterzeichneten Executive Order mit dem Titel „Unleashing Alaska’s Extraordinary Resource Potential“, die, wie das Unternehmen am 27. Januar 2025 berichtete, darauf abzielt, die Bergbauindustrie anzukurbeln, indem die Erschließung natürlicher Ressourcen auf Bundes- und Staatsland in Alaska maximiert und die Genehmigung von Rohstoffprojekten in Alaska beschleunigt wird.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: „Diese neue Executive Order ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Sicherung einer zuverlässigen inländischen Lieferkette für Kupfer, Gold und andere wichtige Ressourcen. Unser Projekt Whistler verfügt über geschätzte angezeigte Ressourcen von mehr als 1 Milliarde Pfund Kupfer und fast 4 Millionen Unzen Gold sowie geschätzte abgeleitete Ressourcen von 0,3 Milliarden Pfund Kupfer und 3,3 Millionen Unzen Gold*, was es zu einem potenziell wertvollen Aktivposten für die Stärkung der mineralischen Unabhängigkeit der Nation macht.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser politische Wandel der verantwortungsvollen Ressourcenerschließung in Alaska und in den gesamten USA mehr Rückenwind verleiht und zu einer Zeit kommt, in der die drei Metalle, die in der Mineralressourcenschätzung von Whistler enthalten sind – Gold, Kupfer und Silber – rekordverdächtige Rohstoffpreise aufweisen. Diese Executive Order stimmt direkt mit unserer Vision überein, verantwortungsvolle Bergbaubetriebe von Weltklasse zu entwickeln, die zu Amerikas Energie- und Ressourcensicherheitsbedarf beitragen“, fügte Tim Smith hinzu. „Während wir unser Whistler-Projekt vorantreiben, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesbehörden, um diese Dynamik zu nutzen und weiter zur Stärkung der heimischen Lieferketten beizutragen.“

*Siehe Tabelle 1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78967/24032025_DE_USGoldmining.001.png

Abbildung 1 Standortkarte des Gold-Kupfer-Projekts Whistler, der nächstgelegenen großen unerschlossenen Gold-Kupfer-Lagerstätte in der Nähe von Anchorage, der größten Stadt Alaskas

Tabelle 1 Mineralressourcenschätzung für das gesamte Whistler-Projekt (Stichtag: 12. September 2024)

Klasse Einzahlung Cut-off-WertROM Tonnage In-situ-Güteklassen In situ Metall

(US$/t) (ktonnes) NSR (US$/t) AuEqv Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEqv Au (koz) Cu (mlbs) Ag (koz)

(g/t) (koz)

Angegeben Whistler-Grube 10 282,205 22.84 0.68 0.41 0.16 1.89 6,201 3,724 999 17,166

Grube Raintree 10 8,905 21.08 0.63 0.46 0.08 4.81 180 131 16 1,378

Angezeigter Tagebau variiert 291,410 22.79 0.68 0.41 0.16 1.98 6,381 3,855 1,015 18,544

Raintree UG 25 3,064 34.41 1.03 0.79 0.13 4.49 101 78 9 443

Insgesamt Angezeigt variiert 294,474 22.91 0.68 0.42 0.16 2.01 6,482 3,933 1,024 18,987

Abgeleitet Whistler-Grube 10 18,224 21.01 0.63 0.40 0.13 1.75 368 233 54 1,025

Inselberggrube 10 124,529 18.21 0.54 0.45 0.05 1.02 2,180 1,817 139 4,084

Grube Raintree 10 15,056 23.12 0.69 0.55 0.06 4.36 335 267 21 2,112

Abgeleiteter Tagebau variiert 157,809 19.00 0.57 0.45 0.06 1.42 2,883 2,317 214 7,221

Raintree UG 25 40,432 32.81 0.98 0.76 0.12 3.31 1,275 994 103 4,300

Insgesamt Abgeleitet variiert 198,241 21.82 0.65 0.52 0.07 1.81 4,158 3,311 317 11,521

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.

2. Abgeleitete Mineralressourcen unterliegen der Ungewissheit über ihre Existenz sowie über ihre wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit. Der Grad der geologischen Ungewissheit, der mit einer abgeleiteten Mineralressource verbunden ist, ist zu hoch, um relevante technische und wirtschaftliche Faktoren anzuwenden, die die Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau in einer Weise beeinflussen können, die für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit nützlich ist.

3. Die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätten Whistler, Island Mountain und die oberen Teile der Lagerstätte Raintree West wurde durch einen Tagebau mit „vernünftigen Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau“ begrenzt, wobei die folgenden Annahmen zugrunde gelegt wurden:

– Metallpreise von US$ 1.850/oz Au, US$ 4,00/lb Cu und US$ 23/oz Ag;

– Nutzbares Metall zu 95 % für Au und Ag und zu 96,5 % für Cu

– Raffinierungskosten für Au von US$ 8,00/oz, für Ag von US$ 0,60/oz und für Cu von US$ 0,05/lb

– Offsite-Kosten für Au von 77,50 US$/wmt, für Ag von 3,50 US$/wmt und für Cu von 55,00 US$/wmt

– Lizenzgebühr von 3% NSR;

– Die Neigung der Grube beträgt 50 Grad;

– Abbaukosten von 2,25 US$/t für Abfall und mineralisiertes Material; und

– Verarbeitungs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 7,90 US$/t.

4. Der untere Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch eine abbaubare Form mit „vernünftigen Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau“ bei einem Cutoff-Gehalt von 25,00 US$/t begrenzt.

5. Die metallurgischen Gewinnungsraten sind: 70% für Au, 83% für Cu und 65% Ag für Ag-Gehalte unter 10g/t. Die Ag-Gewinnung beträgt bei Werten über 10g/t für alle Lagerstätten 0 %.

6. Die Gleichungen für die Netto-Schmelzlöhne (NSR) lauten: unter 10g/t Ag: NSR (US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$54,646/t) + (Cu*83%*US$3,702*2204,62 + Ag*65%*US$0,664)), und über 10g/t Ag: NSR (US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$56,646g/t) + (Cu*83%*US$3,702*2204,62)).

7. Die Gleichungen für das Au-Äquivalent lauten: unter 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 +0,0113Ag, und über 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771.

8. Das spezifische Gewicht der einzelnen Lagerstätten und Gebiete reicht von 2,76 bis 2,91 für Island Mountain, 2,60 bis 2,72 für Whistler mit einem Durchschnittswert von 2,80 für Raintree West.

9. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Weitere Informationen über das Projekt Whistler und die darin enthaltenen Mineralressourcenschätzungen finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel „S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska“ (gültig ab 12. September 2024) und im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska“ (gültig ab 12. September 2024), die auf den jeweiligen Profilen des Unternehmens unter www.sec.gov und verfügbar sind.

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine „qualifizierte Person“ gemäß der Definition in Canadian National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbau-Claims des Staates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) erstreckt. Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler umfasst 294 Mt mit 0,68 g/t AuEq bzw. 6,48 Moz AuEq (angezeigt) sowie 198 Mt mit 0,65 g/t AuEq bzw. 4,16 Moz AuEq (abgeleitet).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zu diesen Aussagen gehören auch Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt und die Auswirkungen der Executive Order. Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „plant“, schätzt“ und „beabsichtigt“ oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht die Erwartungen bestätigen, dass die zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen variieren, dass die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfällen, Arbeitskämpfen und anderen Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt verbunden sind, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, Rechtsstreitigkeiten, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, und die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. U.S. GoldMining ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

