Trusted Shops steht als „Gesunder Arbeitgeber“ für Vertrauen

Das Kölner Unternehmen genießt auch gesundheitliches Vertrauen, mit Auszeichnungen im Bereich BGM und BGF.

Seit 1999 bietet Trusted Shops umfangreiche Dienstleistungen für Online-Shops und deren Kunden an, wie ein Gütesiegel, ein Käuferschutzverfahren und ein Kundenbewertungssystem. Das Unternehmen verspricht Vertrauen nicht nur den Kunden, sondern auch den eigenen Mitarbeitern. Mit seinem vorbildlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement setzt Trusted Shops neue Maßstäbe für Unternehmen und beweist sein starkes Engagement für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trusted Shops ist bestrebt, die Gesundheitsprogramme für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu verbessern und seine führende Rolle als „Gesunder Arbeitgeber“ zu festigen.

Die Auszeichnung als „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research ist eine Anerkennung für herausragende Leistungen von Unternehmen im Bereich der Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wohlbefindens. Tobias Wrighton, Head of Customer Relations bei EUPD Research, überzeugte sich vor Ort vom Engagement des Unternehmens für die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Nach eingehender Prüfung der Anforderungen wurde Trusted Shops als „Gesunder Arbeitgeber“ bestätigt und Herr Wrighton gratuliert dem ausgezeichneten Unternehmen herzlich: „Ich konnte mich bei einem Besuch vor Ort mit eigenen Augen davon überzeugen, dass Trusted Shops ein hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanagement und vielfältige Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bietet. Dazu gehören innovative Ansätze im Bereich New Work, Gesundheitspässe zur Förderung der Mitarbeitergesundheit, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und ein internationales Engagement für Inklusion, Gleichberechtigung und Vielfalt. Die Verleihung des Titels ‚Gesunder Arbeitgeber‘ ist zweifellos verdient“.

Jean-Marc Noël (CEO von Trusted Shops) unterstützt uneingeschränkt das Engagement zur Förderung der Gesundheit seiner Mitarbeiter und freut sich nun darauf, die Auszeichnung entgegenzunehmen: „Unser Gesundheitsprogramm „Health Pass“ ist im Unternehmen weithin bekannt und geschätzt. Die Möglichkeit, einen zusätzlichen Urlaubstag durch die Teilnahme an Gesundheitsmaßnahmen zu erhalten, fördert das Interesse unserer Trustees, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Die Auszeichnung als „gesunder Arbeitgeber“ unterstreicht die positiven Auswirkungen unseres Programms und motiviert uns, unser Engagement für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden fortzusetzen und weiter zu optimieren.“

Sophia Vennen, Gesundheitsmanagerin, ist verantwortlich für das sehr erfolgreiche Betriebliche Gesundheitsmanagement, von dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren, und informiert über die internen Strukturen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements: „Unsere Aktivitäten im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind darauf ausgerichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden zu stärken. Im Rahmen unseres Gesundheitsprogramms, dem Health Pass, setzen wir auf maßgeschneiderte Gesundheitsmaßnahmen. Dazu evaluieren wir jede einzelne Health Pass Aktivität und führen jährlich eine umfassende Befragung zum Gesundheitsprogramm durch, um die Bedürfnisse und Interessen unserer Trustees zu verstehen. Unsere Health Pass Aktivitäten finden hauptsächlich in englischer Sprache und digital statt, um alle Trusted Shops Standorte zu erreichen und das Zusammengehörigkeits- und Teamgefühl über Teams und Länder hinweg zu stärken. Unser Ziel ist es, ein gesundes und motiviertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das langfristig zu unserem Unternehmenserfolg beiträgt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Herr Emma Bressel

Adenauerallee 134 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 0228 504 3612

web ..: https://www.corporate-health-alliance.de

email : e.bressel@eupd-research.com

Über die Regional-Auszeichnung Gesunder Arbeitgeber

Die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research basiert auf dem deutschlandweit etablierten Corporate Health Evaluation Standard (CHES-Modell). Alle Unternehmen erhalten nach ihrer Bewerbung den kostenfreien Check & Act Report, der ihren Zielerreichungsgrad in BGF und BGM aufzeigt und somit Aufschluss darüber gibt, ob sich das Unternehmen für eine weiterführende Online-Verifizierung der eigenen Angaben qualifiziert hat. Nur nach erfolgreicher Verifizierung vergibt EUPD Research die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber Betriebliche Gesundheitsförderung“ bzw. „Gesunder Arbeitgeber Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und stellt ein umfassendes Siegel- und Mediapaket zur Verfügung. Zusätzlich zum Gesamtergebnis enthält der Check & Act Report konkrete Handlungsempfehlungen für den individuellen Fortschritt des Unternehmens, die bei der Priorisierung der nächsten Schritte im BGM unterstützen. Diese Handlungsempfehlungen basieren auf dem CHES-Modell sowie den Bewertungsangaben des neu gegründeten Corporate Health Committee (CHC). Das CHC, bestehend aus den 100 führenden BGM-Verantwortlichen in Deutschland, hat hierfür die Fragekategorien des CHES-Modells priorisiert und kann daher gezielte Folgemaßnahmen zur Professionalisierung des eigenen BGM aufbauend auf dem individuellen Fortschritt empfehlen.

Über Trusted Shops

Trusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Kundenbewertungssystem und dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz ein „Rundum-sicher-Paket“ bereit. Das Kundenbewertungssystem sorgt für nachhaltiges Vertrauen bei Händler*innen und bei Käufer*innen. Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder*innen und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher*innen etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert.

Über EUPD Research

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Prozesse bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebote) sowie mehr als 25 Themencluster unterteilt. Die Kooperation mit einem einzigartigen Netzwerk aus Fachexpertise, Wissenschaft und Medien macht es möglich, erfolgskritische Faktoren zu identifizieren, Qualitätsmodelle zu etablieren und so wissenschaftlichen Anspruch mit der notwendigen Funktionalität zu verbinden.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Herr Emma Bressel

Adenauerallee 134 134

53113 Bonn

fon ..: 02285043612

email : e.bressel@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.