Troy fügt Projekt Lake Owen in Wyoming neue Claims hinzu

4. Dezember 2023 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / – Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass dem Projekt Lake Owen im US-Bundesstaat Wyoming nach einer ersten Runde an geologischen Kartierungen neue Claims hinzugefügt wurden.

Das Unternehmen hat einen ersten Programmdurchlauf mit geologischen Kartierungen und Probenahmen auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen, woraufhin es der südlichen Grenze des Konzessionsgebiets weitere Claims angefügt hat (Abbildung 1 und 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72869/TroyMinerals_041223_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: kürzlich durchgeführte geologische Kartierungen auf dem Projekt Lake Owen von Troy

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72869/TroyMinerals_041223_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Letzter Stand der Claims von Troy auf dem Projekt Lake Owen mit 9 zusätzlichen Claims, die den proterozoisch-archäischen Kontakt abdecken.

Die Ergänzung unseres Claim-Blocks um 9 Claims wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir eine robuste Landposition über und in den Kontakt zwischen dem proterozoischen Lake-Owen-Komplex (geschichtete mafische Intrusion) und dem archäischen Wyoming-Kraton aufnehmen, so Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. Unsere zeitnahen Ziele, die geschichteten mafischen Intrusionen auf Vanadium- und Titanmineralisierung zu untersuchen, beinhalten auch eine riffartige PGE-Mineralisierung, die bei historischen Arbeiten und Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Chevron festgestellt wurde, sowie das Potential basaler massiver Cu- und Ni-Sulfid-Mineralisierung entlang des proterozoisch-archäischen Kontakts. Weiterhin haben kürzlich erfolgte Kartierungen Aufschlüsse an archäischem Gneis, Metasedimenten und Metavulkaniten innerhalb der archäischen Kontaktlithologie gezeigt, fügte er hinzu.

Das Projekt Lake Owen (zuvor SW2) ist ein geschichteter mafischer Intrusionskomplex des Proterozoikums mit einer langen Geschichte der Exploration auf Platingruppenelemente. Der Lake-Owen-Komplex ist von seiner Art her mit dem Stillwater-Komplex sowie dem Merensky Reef in Südafrika vergleichbar und ist ein hoch aussichtsreiches, in Nordamerika basiertes Zielgebiet mit einem Potential an bedeutender Vanadium-, Titan- und PGE-Mineralisierung von einer Milliarde und mehr metrischen Tonnen.

Der Lake-Owen-Komplex ist Kernbereich der Strategie der US-Regierung für kritische Minerale, so dass kürzlich eine magnetische geophysikalische (MAG) und radiometrische luftgestützte Untersuchung über dem Komplex durchgeführt wurde. Diese umfasste das Konzessionsgebiet des Unternehmens und beinhaltete Kartierungen und Probenahmen von der United States Geological Survey (USGS) auf dem Aufschluss durch eine Bodenmannschaft (Boots on the Outcrop) (siehe Pressemitteilung vom 6. November 2023).

Projektdaten und Berichte aus dieser Luft- und Bodenuntersuchung werden voraussichtlich während des ersten Quartals 2024 an die Geschäftsleitung von Troy Minerals übermittelt. Die Analysen und Resultate der geologischen Kartierungen des Unternehmens werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, sobald diese eingegangen sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Cronk, BSc, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

Email: rana@ranavig.com

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus 17 Claims mit insgesamt 994 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 Kilometer (km) südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das „Unternehmen“) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „sieht voraus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

