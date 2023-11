Trading.de veröffentlicht Starterpaket für Einsteiger

Trading.de erweitert das Weiterbildungsangebot um ein Trading Starterpaket für Anfänger.

Mit dem Starterpaket platziert Trading.de ein neues Lern-Angebot für angehende Trader in Form eines Starterkurses. Mit einmalig 27 Euro ist es ein niedrigschwelliges Angebot, um Grundlagen des Börsenhandels zu erlernen. Erwerbbar ist das Starterpaket über den Online-Händler CopeCart.

Trading in zwei Stunden pro Woche mit dem Starterpaket lernen

Das Starterpaket von Trading.de verspricht das Aufzeigen einer Strategie, mit welcher sich Trades binnen einer Stunde finden lassen sollen, die mindestens einen CRV von drei bis acht liefern.

Dabei richtet sich das Starterpaket sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene im Trading. „Mit dem Starterpaket schaffen wir ein Setup, das Trader sowohl Risiko- und Gewinnpotenziale am Markt transparent erkennen lässt, so Andre Witzel, Gründer von Trading.de. Ziel sei es weiter, so Gründer Jia Tian Rong „mit dem Starterpaket immer wieder auftretende Probleme unserer Teilnehmenden im Echtgeldhandel aktiv anzugehen und so zu lösen“. Das Starterpaket beinhaltet PDFs mit Setup-Erklärungen sowie einen exklusiven Zugang in die private Discord-Gruppe von Trading.de. Dies ermöglicht einen Austausch mit weiteren Tradern sowie den Köpfen hinter Trading.de.

Trading.de übernimmt keine Anlageberatung. Noch findet eine Finanzanlagevermittlung statt. Die Gründer sind sich einig: Sie möchten ihre Erfahrungen teilen und den Austausch zwischen Tradern fördern.

Das Starterpaket erweitert das Angebotsportfolio von Trading.de

Als niedrigschwelliger Einstieg in Paid Services von Trading.de bereitet das Starterpaket Teilnehmende auf den Einsteigerkurs des Unternehmens vor. So besitzt bereits das Starterpaket einen Zugang zu einem Secret Webinar des Einsteigerkurses. In diesem erklären Andre Witzel und Jia Tian Rong die eigene Arbeitsweise.

„Wir möchten Tradern direkte Mehrwerte bieten. Das gelingt natürlich gerade durch den persönlichen Austausch. Dieser steigt mit unseren Angeboten. Das Starterpaket ist so ebenfalls ein exklusiver Einblick in Material, das normalerweise zahlenden Kunden vorbehalten sind“. Das Starterpaket ist im Trading.de Shop verfügbar.

Weiterbildungsangebote wie das Starterpaket demokratisieren den Börsenmarkt

Den eigenen Prinzipien bleibt Trading.de auch im neuen Angebot des Starterpakets treu. Mit zusammen über 15 Jahren Erfahrung im Trading wissen die Gründer von Trading.de, wie risikoreich der Ersteinstieg an der Börse sein kann. Mit dem Starterpaket teilen sie ihr Wissen so, dass Fehler initial vermeidbar sind.

„Wir drängen niemanden unsere Strategie auf“, so Andre Witzel. „Vielmehr verfolgen wir einen Mentoring-Ansatz. Anders als im Coaching zeigen wir einen erprobten Weg, der für uns funktioniert hat.“ So soll die Trading-Landschaft sicherer gestaltet werden.

Die Mission, zur Demokratisierung des Börsenmarktes beizutragen, verfolgt Trading.de mit dem Starterpaket als Einstiegsangebot weiter. „Heute ist der Börsenhandel für alle zugänglich“, so Rong. „Weiterbildungsangebote wie das Starterpaket erhöhen die Transparenz des Handels und unterstützen dabei, einen Einstieg in die Börse für sich zu finden“. Auch fortgeschrittene Trader kommen auf ihre Kosten: Das Setup ist für jeden anwendbar und so universell in der Nutzung.

Trading.de bietet eine professionelle Ausbildung für Trader und alle, die es werden wollen. Geführt wird Trading.de von Andre Witzel und Jia Tian Rong. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, informative, unterhaltsame und gleichzeitig inspirierende Inhalte für Börsenhändler und Interessierte in ebendiesem Bereich bereitzustellen. Weiterbildungsangebote inkludieren neben Mentoring und Online- Schulungsangeboten auch kostenfreie Angebote wie Trading Rechner und Artikel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trading.de

Herr Andre Witzel

Mazotos Hills 4, Block D Flat 203

7577 Larnaca

Zypern

fon ..: +49 1749777071

web ..: https://trading.de/

email : info@trading.de

Trading.de ist ein umfangreiches Ausbildungsportal zum Trading lernen. Es werden kostenlose Tipps, Strategien und auch Videos präsentiert. In bezahlten Angeboten werden persönliche Betreuung und einzigartige Trading Systeme vorgestellt. Trading.de wurde von echten Tradern mit über 15 Jahren Erfahrungen gegründet. Auf diesem Portal findet man echte persönliche Erfahrungen wieder.

