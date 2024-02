Trading.at – Das neue Portal für österreichische Trader

Trading.at ist die neue Nummer 1 unter den Trading Portalen in Österreich. Genaue Informationen für Österreichische Trader.

Österreich hat seit kurzem eine neue Anlaufstelle für Trader, Investoren und Finanzbegeisterte – Trading.at. Die frisch gestartete Seite verspricht eine umfassende Plattform für österreichische Trader, die nach informativen Ressourcen und einer starken Gemeinschaft an Gleichgesinnten suchen, um im Börsenhandel langfristig erfolgreich zu bleiben.

Die Gründer Andre Witzel und Jian Tian Rong sowie das Team von trading.at teilen auf der Seite Wissen aus 15 Jahren Erfahrung im Börsenhandel. Das Ziel ist dabei stehts die Lernkurve neuer Trader zu verkürzen und die Fähigkeit zu vermitteln langfristigen Profit aus dem Börsenhandel zu schlagen.

„Wir wollen allen, die sich für den Börsenhandel interessieren und damit ein Einkommen erzielen möchten zeigen, dass Trading nicht nur dauerhaft profitabel, sondern auch ein Weg zu echter finanzieller Freiheit sein kann wenn man bereit ist, sich das dafür notwendige Wissen anzueignen“ erläutert Andre Witzel die Mission von trading.at. Die Inhalte bei trading.at werden speziell auf die Bedürfnisse der österreichischen Tradern zugeschnitten, so Andre Witzel weiter.

Andre Witzel und Jian Tian Rong verfolgen dabei einen langfristigen Ansatz, der von Transparenz, Vertrauen und Integrität geleitet ist. Eine fundierte Ausbildung und verständliche Wissensvermittlung, sind daher im Konzept von Trading.at fest verankert.

Welche Inhalte bietet Trading.at?

Das Angebot von trading.at richtet sich an österreichische Trader aller Erfahrungsstufen und reicht von hochwertigen, kostenfreien Artikeln bis hin zu 1:1 Coachings. Was die Seite besonders von anderen konkurrierenden Seiten abhebt ist der spezifische Fokus auf die Bedürfnisse der österreichischen Trader. Dies beinhaltet nicht nur sprachliche Anpassungen, sondern auch die Berücksichtigung von regionalen Marktgegebenheiten und regulatorischen Aspekten. All dies macht trading.at zu einer wertvollen Ressourcen für Trader aus Österreich und unterstreicht seine Ambitionen sich in der DACH-Region zum Marktführer im Bereich Tradingausbildung zu entwickeln.

Besonderen Fokus wird dabei zunächst auf die zahlreichen hochwertigen und kostenlos zugänglichen Artikel auf der Seite gelegt. Die Themenvielfalt erstreckt sich dabei von den besten Brokern, über mögliche Handelsstrategien bis hin zu detaillierten Guides zum Thema Börsenhandel. Sämtliche Publikationen werden nach transparenten Redaktionsrichtlinien erstellt um die Qualität und sachliche Richtigkeit sicherzustellen. Außerdem werden im Vier-Augen-Prinzip alle Artikel von einem zweiten Redaktionsmitglied unabhängig gegengelesen und überprüft.

Ein weiteres Angebot von Trading.at sind eine Vielzahl verschiedener Ausbildungsangebote zum Thema Trading, von der kostenlosen Telegram Gruppe bis hin zu persönlichen 1:1 Coachings mit den Gründern von trading.at. Diese sind über die Kontaktfunktion von Trading.at buchbar. Hier kann je nach Angebot auch die persönliche Erfahrungen der Gründer weitergegeben und individuell an den Zielen Teilnehmenden gearbeitet werden. Sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigen Angebote von trading.at haben dabei das Ziel, den Börsenmarkt demokratisieren und leichter zugänglich zu machen.

Trading.at bietet auf seiner Seite jedoch ausdrücklich weder eine Anlageberatung noch eine Finanzanlagenvermittlung an. Stattdessen liegt der Fokus darauf, interessierte Personen im erfolgreichen Börsenhandel zu befähigen. Durch die Bereitstellung klarer Strategien und einem betonten Risikomanagement werden Nutzer dazu ermutigt, verantwortungsbewusste Handelsentscheidungen an den Märkten zu treffen. Das Ziel von trading.at ist ihre Nutzer zu informieren und auf mögliche Gefahren beim Börsenhandel aufmerksam zu machen.

