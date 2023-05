In den letzten Jahren haben immer mehr Privatpersonen den Handel an der Börse für sich als Möglichkeit entdeckt, ein Zusatzeinkommen zu erwirtschaften. Doch wie wird man ein profitabler Händler?

Der Reiz auf schnelle Gewinne an der Börse hat in den letzten Jahren viele Privatinvestoren dazu bewegt, in den Börsenhandel einzusteigen.

Doch Statistiken belegen, dass rund 80% aller Privatinvestoren Geld an der Börse verlieren.

Warum ist das so und was unterscheidet einen Zocker von einem profitablen Börsenhändler?

Ohne profundes Wissen und ohne eine sinnvolle Strategie wird jeder Privatinvestor gegen die übermächtigen Investmentbanken Geld verlieren.

Hier möchte der Webseitenbetreiber von forexhunter.de allen Interessenten und Lernwilligen dabei helfen, teure Anfängerfehler zu vermeiden und profitable Handelsstrategien zu entwickeln. Hierzu kann sich jeder Tradinganfänger das auf der Webseite kostenlos verfügbare E-Book „Die Jagd auf die Pips“ herunterladen.

In diesem E-Book werden dem Trading Anfänger die Grundlagen und profitable Strategien für den Handel mit Differenzkontrakten vermittelt, so dass dieser nach kurzer Zeit lernt, ein profitabler Trader zu werden und nebenberuflich ein Zusatzeinkommen zu generieren. Das Alter oder Vorkenntnisse spielen hierbei keine Rolle, da dieses Buch speziell für Einsteiger geschrieben wurde.

Auf der Webseite bietet der Inhaber weitere kostenlose Tools wie beispielsweise Handelsvorlagen an, die dem Trading Anfänger dabei helfen, die optimalen Einstiegszeitpunkte für einen Kauf oder Verkauf zu erkennen.

In einem begleitenden E-Mail Kurs und erklärenden Videos wird der Trading Anfänger an die Hand genommen und durchläuft ein kostenloses Training, das ihn nach einigen Wochen dazu befähigt, selbständig profitable Handelsentscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen können Sie auf der Traden lernen Webseite finden: Forexhunter.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreas Orth

Herr Andreas Orth

Untere Schulstr. 12 a

66292 Riegelsberg

Deutschland

fon ..: +491774248622

web ..: https://forexhunter.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Unternehmen Andreas Orth hat es sich zur Aufgabe gemacht, den profitablen Handel mit Differenzkontrakten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um einen erstklassigen Start ins Trading zu ermöglichen, bietet das Unternehmen auf seiner Webseite forexhunter.de allen Interessierten den kostenlosen Download des Spezial-Reports „Die Jagd auf die Pips“ an, mit dessen Hilfe sich Trading Anfänger auch ohne Vorkenntnisse zu profitablen Tradern entwickeln können.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

