ToolsGroup wird von QKS Group in den SPARK MatrixTM-Kategorien für Einzelhandel und Lieferketten für 2024 als Technologieführer ausgezeichnet

Das Unternehmen erhält in der SPARK Matrix 2024-Kategorie Retail Forecasting and Replenishment und in der SPARK Matrix 2024-Kategorie Global Supply Chain Inventory Optimization Bestnoten für seine Technologiekompetenz und Kundenorientierung

BOSTON, MASSACHUSETTS / ACCESSWIRE / 12. November 2024 / ToolsGroup, ein führender Anbieter von Planungslösungen für Einzelhandel und Lieferketten, wurde von QKS Group in der SPARK Matrix 2024-Kategorie Retail Forecasting and Replenishment und bei der Marktanalyse im Hinblick auf die SPARK Matrix 2024-Kategorie Global Supply Chain Inventory Optimization zum Technologieführer gekürt. Die international tätige Beratungs- und Researchfirma QKS Group bewertet Anbieter in der SPARK Matrix auf Grundlage von zwei Hauptkriterien: Technologiekompetenz und Kundenorientierung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77439/ToolsGroup_121124_DEPRcom.001.jpeg

ToolsGroup wurde in der SPARK Matrix 2024 für den Bereich Retail Forecasting and Replenishment (Prognose und Nachbestückung im Einzelhandel) wegen seiner Kompetenzen bei der Optimierung der Nachfrageprognose und bei der strategisch besseren Nachbestückung und Allokation (Zuteilung) vor und während der Saison in komplexen Einzelhandelsumgebungen zum Leader gekürt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und ausgeklügeltem Demand Sensing (Bedarfsermittlung) ermöglicht ToolsGroup eine Optimierung von Produkt, Platzierung, Vertriebsschiene, Preis und zeitlicher Planung und unterstützt Unternehmen so bei der Umsatz-, Margen- und Gewinnmaximierung.

Zusätzlich wurde ToolsGroup zum dritten Mal in Folge zum Leader in der SPARK-Matrix 2024-Kategorie Global Supply Chain Inventory Optimization (Bestandsoptimierung in der Lieferkette) gekürt, weil es seine Kompetenzen bei der Kostensenkung, Gewinnmaximierung und beim Erreichen der strategischen Unternehmensziele der Kunden unter Beweis stellen konnte. Die KI-gesteuerten Technologien des Unternehmens – insbesondere probabilistische Prognosen, serviceorientierte Bestandsoptimierung und dynamische Datenvereinheitlichung in Echtzeit – versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Dienstleistungsziele zu erreichen oder zu übertreffen und gleichzeitig die Bestände richtig zu dimensionieren.

ToolsGroup hebt sich als Technologieführer ab, weil das Unternehmen seine Kunden mit entsprechenden datengestützten Informationen versorgt, die sie benötigen, um sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Anforderungen von Einzelhändlern und Lieferkettenexperten gerecht zu werden, so Avinash Singh, Analyst der QKS Group. Ein jährliches Umsatzwachstum, eine starke Unternehmenssegmentierung, eine überzeugende Vision und Roadmap sowie branchenspezifische Kompetenzen haben ToolsGroup die meisten Punkte in unserer Analyse eingebracht.

Die SPARK Matrix der QKS Group bietet eine tiefgreifende Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbspositionierung. Mit der Bereitstellung einer Wettbewerbsanalyse und eines Rankings führender Technologieanbieter ermöglicht die SPARK Matrix strategische Einblicke, die Unternehmen dabei helfen, die Qualität ihrer Zulieferer zu bewerten, sich im Wettbewerb zu differenzieren und ihre Marktposition entsprechend einzuordnen.

Wir fühlen uns geehrt, von QKS in der Analyse der Einzelhandels- und Lieferkettenmärkte als Technologieführer ausgezeichnet zu werden, so Inna Kuznetsova, CEO von ToolsGroup. Unsere KI-gesteuerten Lösungen ermöglichen es führenden Unternehmen, sich auch in unerwarteten Situationen zu behaupten und rasch auf Marktveränderungen zu reagieren. Damit sind sie in der Lage, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und möglichst hohe Gewinne einzufahren. ToolsGroup wurde gegründet mit dem Ziel, innovative Lösungen für Herausforderungen in der Lieferkette zu entwickeln. Dieses Bekenntnis steht nach wie vor im Mittelpunkt unseres Handelns.

ToolsGroup freut sich schon sehr darauf, seine branchenführenden Lösungen auf der Retail’s Big Show der NRF, die von 12.-14. Januar in New York City stattfinden wird, zu präsentieren. Bei dieser renommierten Veranstaltung, die drei Tage lang im Zeichen des Lernens, der Zusammenarbeit und der Entdeckung steht, sind mehr als 6.200 Markenunternehmen und 45.000 Teilnehmer aus aller Welt vertreten. Reservieren Sie hier einen Termin mit der ToolsGroup am Stand 4043.

Die 2024 SPARK Matrix-Berichte von QKS Group können Sie unter SPARK MatrixTM Reports: 2024 nachlesen oder herunterladen.

Über QKS Group

QKS Group ist eine international tätige Beratungs- und Consultingfirma, die sich darauf konzentriert, Kunden beim Erreichen ihrer Unternehmenstransformationsziele mit Beratungsleistungen im Bereich strategisches Management und Wachstum zu unterstützen. Wir von QKS Group haben die Vision, uns als strategischer Wissenspartner einen fixen Platz im Unternehmen unserer Kunden zu sichern. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind darauf ausgerichtet, umfassende Informationen und strategische Daten zu liefern, die unseren Kunden bei der Formulierung von Wachstumsstrategien helfen und es ihnen ermöglichen, in einem sich stetig wandelnden Geschäftsumfeld zu überleben und zu florieren.

Weitere Research-Daten finden Sie unter qksgroup.com/.

Über ToolsGroup

Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn, Twitter und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Website www.toolsgroup.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

