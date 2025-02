ToolsGroup wird im IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries 2024 als Marktführer eingestuft

Boston, MA / ACCESS Newswire / 3. Februar 2025 / ToolsGroup, ein international führender Anbieter von Planungs- und Optimierungs-Software für Lieferketten und den Einzelhandel, hat heute bekannt gegeben, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries 2024 Vendor Assessment (Weltweite Lieferkettenplanung für die Ersatzteil-/MRO-Industrien 2024) (Dok.-ID Nr. US51541424, Dezember 2024) zum Marktführer ernannt wurde.

IDC bewertete 12 wichtige Anbieter im Spare Parts/MRO Supply Chain Planning Marketscape basierend auf den aktuellen Fähigkeiten und der zukünftigen Strategie jedes Anbieters. ToolsGroup wurde in den aktuellen Funktionen für Ersatzteile/MRO-Lieferkettenplanung auf Platz 1 eingestuft und ist insgesamt führend in dieser Kategorie. IDC hat die ToolsGroup speziell für Hersteller in allen Branchen empfohlen, insbesondere solche mit großen SKU-Angeboten und/oder komplexen Vertriebsnetzwerken. ToolsGroup bietet einen einzigartig effektiven Ansatz für die Bestandsoptimierung und Bedarfsplanung, der probabilistische Planung und Entscheidungsunterstützung nutzt, um die Produktlinie über SKUs hinweg zu verwalten.

Wir sind stolz darauf, von IDC MarketScape als führendes Unternehmen in der weltweiten Lieferkettenplanung für Ersatzteile sowie Fertigung, Reparatur und Betrieb ausgezeichnet zu werden, so Kevin Young, Chief Marketing Officer und EVP of Growth bei ToolsGroup. Wir wissen, dass unsere Kunden in diesem Bereich von zeitweiligen Nachfrageschwankungen und dem Bedarf an kritischer Teileverfügbarkeit konfrontiert sind und daher eine flexible und skalierbare Lösung benötigen, die Bestände so verwalten und automatisch ausgleichen kann, dass ein wirklich optimaler Servicelevel erreicht wird. ToolsGroup bietet Unternehmen KI-gestützte Funktionen, die sicherstellen, dass Serviceziele mit möglichst geringen Bestandsinvestitionen erreicht werden, wodurch Betriebskapital freigesetzt und Margen verbessert werden.

Zu den bekannten Stärken von ToolsGroup gehören die zusammengesetzten Angebote, die auf die Datenintegration in Echtzeit ausgerichtet sind, sowie wichtige technische Anwendungsschnittstellen (APIs) und Partnerschaften, die Kunden Flexibilität bieten. Besonders hervorgehoben wurden das ML/die KI des Unternehmens, die für probabilistische Prognosen, Tools zur Entscheidungsunterstützung, ausgewogene Standardisierung und Flexibilität in S&OP mit Decision Hub zur Unterstützung von Workflows und Echtzeit-Ausnahmeverwaltung genutzt wurden. IDC wies ferner auf die Stärken der Lösung hin, die sich durch die Unterstützung einer mehrstufigen Bestandsoptimierung mit hoher Geschwindigkeit bei der Erfassung großer Daten und durch die Unterstützung einer hochkomplexen Bestandsoptimierung auszeichnet, die für die Ersatzteilplanung von entscheidender Bedeutung ist. Diese Hauptmerkmale setzen ToolsGroup von seinen Mitbewerbern ab.

Besuchen Sie uns am 6. Februar auf der SPARE PARTS Business Platform in Köln (Deutschland), wo wir diese branchenführende Lösung vorstellen. Hier können Sie Ihr Meeting bei der Veranstaltung buchen.

Weitere Informationen zu den ToolsGroups Lösungen für Aftermarket-Lieferketten finden Sie unter www.toolsgroup.com/industries/aftermarket-parts/

Über ToolsGroup:

Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn, Twitter und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Website www.toolsgroup.com.

