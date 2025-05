To the Moon mit Hyper Bit. 232% Krypto Hot Stock kauft DOGECOIN und LITECOIN-Miner für Krypto-Mining

Krypto-Markt erlebt eine nie dagewesene Dynamik

Hyper Bit Technologies Ltd. ist perfekt positioniert, um von diesem Boom zu profitieren!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.002.jpeg

EINFÜHRUNG

Kryptowährungen sind eine digitale oder virtuelle Form von Geld, die Kryptografie zur Sicherheit nutzt und auf dezentralen Netzwerken basiert, die durch Blockchain-Technologie betrieben werden. Einer der entscheidenden Bausteine dieser Netzwerke ist das Krypto-Mining. Dieses sichert Blockchains und verifiziert Transaktionen durch komplexe Rechenprozesse.

Unser Crypto Mining Hot Stock 2025 Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein Krypto-Mining- und diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich der Weiterentwicklung des digitalen Asset-Sektors verschrieben hat.

Mit einem klaren Fokus auf hocheffiziente Mining-Betriebe, nachhaltige Energienutzung und Blockchain-Infrastruktur will unser Krypta Mining Aktientip 2025 Hyper Bit Technologies Ltd. eine treibende Kraft im wachsenden Krypto-Ökosystem sein. Durch den Einsatz modernster Hardware, strategischer Partnerschaften und operativer Exzellenz treibt das Unternehmen die Zukunft dezentraler Finanzsysteme voran.

MARKTÜBERBLICK

WICHTIGE MARKTTREIBER & GLOBALE TRENDS

Der Kryptowährungsmarkt wird von technologischer Innovation und zunehmender Akzeptanz angetrieben. Fortschritte in Blockchain, Smart Contracts sowie Anwendungen wie DeFi und NFTs sorgen für stetiges Wachstum und Attraktivität. Die Integration in den traditionellen Finanzsektor – etwa durch ETFs und Bezahllösungen – sorgt für zusätzliche Glaubwürdigkeit und breitere Marktakzeptanz.

2024 war ein Rekordjahr für den Kryptomarkt: Die Gesamtmarktkapitalisierung verdoppelte sich nahezu und erreichte bis Mitte Dezember rund $3,91 Billionen (Crowdfund Insider). Besonders ausschlaggebend war ein Wertzuwachs von 120% bei Bitcoin, der zeitweise die Marke von $100.000 überschritt – angetrieben durch die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht (SEC).

Warum Hyper Bit Technologies Ltd. jetzt ein heißes Aktieninvestment ist

Der Krypto-Markt erlebt eine nie dagewesene Dynamik – und Hyper Bit Technologies Ltd. ist perfekt positioniert, um von diesem Boom zu profitieren!

– Top-Marktumfeld: Eine sich rasant entwickelnde Branche mit wachsender globaler Akzeptanz und enormem Kapitalzufluss.

– Hochmoderne Mining-Infrastruktur: Hyper Bit setzt auf Effizienz, Nachhaltigkeit und neueste Technologien – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

– Starkes Management: Erfahrene Köpfe mit nachweislichen Erfolgen in Kapitalmärkten, Technologie und Blockchain.

– Klares Wachstumspotenzial: Mit der steigenden Nachfrage nach dezentralen Lösungen und wachsender Bitcoin-Akzeptanz sind Unternehmen wie Hyper Bit essenziell für die Infrastruktur des digitalen Finanzwesens.

Fazit:

Wer in den Zukunftsmarkt der Kryptowährungen investieren will, findet in Hyper Bit Technologies Ltd. einen hochspannenden, innovationsgetriebenen Wachstumswert mit echtem „Moonshot“-Potenzial!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.003.jpeg

High-Performance Mining bei Hyper Bit Technologies Ltd.

Zwei Maschinen, ein Ziel: Maximale Krypto-Ausbeute

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.004.jpeg

GOLDSHELL AE BOX II – Die Power-Maschine für Aleo ($ALEO)

Der Goldshell AE-BOX II ist ein speziell entwickelter ASIC-Miner für den zkSNARK-Algorithmus – optimiert für das Mining der innovativen Privacy-Coin Aleo ($ALEO). Diese Technologie ist nicht nur hochmodern, sondern auch gefragt:

Stand 3. April 2025 hat Aleo eine Marktkapitalisierung von $61,54 Mio., mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $8,05 Mio.. Aleos Allzeithoch lag bei $9,3 Milliarden – das zeigt, welches Potenzial in dieser Coin steckt!

Technische Daten:

– Hashrate: 54 MH/s ±5 %

– Stromverbrauch: 530W

– Algorithmus: zkSNARK

SC200 – Die Siacoin-Mining-Bestie

Mit der SC200 Mining Rig bringt Hyper Bit eine echte Hashing-Waffe ins Spiel. Sie ist ausgelegt für das Mining von Siacoin ($SC) – dem nativen Token von Sia, der dezentralen Cloud-Speicher-Plattform der nächsten Generation.

Am 3. April 2025 hatte SiaCoin eine Marktkapitalisierung von $155 Mio. mit einem täglichen Handelsvolumen von fast $29 Mio.. Und es geht noch höher: Das Allzeithoch lag bei $2,4 Milliarden!

Technische Daten:

– Hashrate: 2.200 GH/s

– Stromverbrauch: 2.200W

– Algorithmus: Blake2B-Sia

Warum das für Investoren so spannend ist

Hyper Bit Technologies Ltd. investiert nicht einfach in irgendwelche Maschinen – sie setzen auf strategisch ausgewählte Mining-Geräte, die auf zukunftsweisende Kryptowährungen abzielen. Aleo und Siacoin stehen beide für Privacy, Dezentralisierung und reale Anwendungsmöglichkeiten – genau die Trends, auf die der Markt gerade abfährt.

Mit diesen Maschinen generiert Hyper Bit:

– Stabile Einnahmen durch effizientes Mining

– Skalierbarkeit durch modulare Mining-Infrastruktur

– Technologischen Vorsprung dank moderner Algorithmen wie zkSNARK und Blake2B

– Wettbewerbsfähigkeit durch optimiertes Energie-Hashing-Verhältnis

Fazit: Hyper Bit Technologies ist auf dem Weg, ein echter Star im Mining-Sektor zu werden

In einer Zeit, in der Kryptowährungen wieder durchstarten, positioniert sich Hyper Bit mit intelligenter Mining-Technologie exakt am Puls der Zeit. Das Unternehmen kombiniert Marktwachstum, technologische Exzellenz und operative Effizienz – ein Dreiklang, der Investoren begeistert.

Crypto Mining Hot Stock 2025 Hyper Bit Technologies Ltd. (ISIN CA44916F1071 / WKN A415NT, Ticker: N7S0, CSE: HYPE) – Eine Aktie, die du auf dem Radar haben solltest!

Zwei Tokens, eine Mission:

Die digitale Welt neu denken – und Hyper Bit steht mittendrin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.005.jpeg

$ALEO – Die Zukunft der Privatsphäre im Web3

Aleo bringt Datenschutz auf ein völlig neues Level – mit Zero-Knowledge-Proofs (zkSNARKs), die Identität und Daten verifizieren, ohne persönliche Informationen preiszugeben. Perfekt für ein neues, sicheres Internet!

Key Features von $ALEO:

– Privacy-First Blockchain – Verifiziert ohne Datenpreisgabe

– Sicheres Teilen von Informationen – Ohne Kompromisse

– Risikominimierung für Unternehmen – Keine Speicherung = weniger Haftung

– Open Source & dezentral – Governance durch die Community

– Private Web3-Apps – Kontrolle über eigene Daten

Wachstumspotenzial? Enorm!

Token Preis Market Cap

Aleo $0.17 $61.54 Mio.

Polkadot $3.98 $6.22 Mrd.

Solana $114.10 $58 Mrd.

Ethereum $1,777 $214 Mrd.

Fazit: $ALEO ist massiv unterbewertet. Wer Ethereum und Solana zu spät entdeckt hat – hier wartet das nächste große Ding!

Siacoin $SC – Die dezentrale Cloud-Revolution

SiaCoin ist der Motor hinter der dezentralen Speicherlösung Sia – ein Blockchain-Projekt, das ungenutzten Festplattenspeicher in eine sichere, private Cloud verwandelt.

Warum $SC überzeugt:

– Dezentrale Storage Network – User vermieten Speicherplatz

– Datenschutz & Verschlüsselung – Nur der User hat Zugriff

– Kostengünstige Alternative – Keine zentrale Anbieter, keine Overhead-Kosten

– Zuverlässig & sicher – Kein Single Point of Failure

– Community-gesteuert & Open Source – Transparenz & Innovationskraft pur

Riesiges Wachstumspotenzial

Token Preis Market Cap

Siacoin $0.00286 $147 Mio.

Akash $1.13 $282 Mio.

Arweave $5.74 $377 Mio.

Filecoin $2.81 $1.81 Mrd.

Fazit: $SC steht ganz am Anfang – bei massivem Potenzial im Milliardenmarkt für dezentralen Speicher!

Warum das Hyper Bit Technologies Inc. zur Top-Krypto-Aktie macht

Hyper Bit ist nicht nur ein Mining-Unternehmen – sie haben sich auf zwei der vielversprechendsten Tokens des Krypto-Sektors spezialisiert:

– $ALEO (Privacy/zkSNARKs) &

– $SC (Decentralized Cloud Storage)

– Durch strategische Mining-Investitionen sichert sich Hyper Bit direkten Zugang zu Coins mit riesigem Wachstumspotenzial

– Sie agieren effizient, nachhaltig und technologiegetrieben – mit enormer Skalierbarkeit

– Sie positionieren sich früh in Märkten, die gerade erst am Anfang einer massiven Expansion stehen

Crypto Mining Hot Stock 2025 Hyper Bit Technologies Ltd. (ISIN CA44916F1071 / WKN A415NT, Ticker: N7S0, CSE: HYPE) – Diese Aktie macht ihrem Ticker alle Ehre!

Wer in den nächsten Riesen im Web3- und DeFi-Sektor investieren will, kommt an Hyper Bit Technologies Inc. nicht vorbei. Mit Fokus auf Privacy, Dezentralisierung und echten Anwendungsfällen ist dieses Unternehmen ein Hidden Champion im Krypto-Markt.

Sehr erfahrenes Top-Management

Mit exzellentem Track Record

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.006.jpeg

Unser Crypto Mining Hot Stock 2025 Hyper Bit Technologies Ltd. (ISIN CA44916F1071 / WKN A415NT, Ticker: N7S0, CSE: HYPE) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

ROBERT EADIE

CEO

In den letzten 20 Jahren war CEO Robert Eadie aktiv in börsennotierten Unternehmen tätig und sammelte über 100 Millionen Dollar für verschiedene Explorations- und Entwicklungsprojekte weltweit. Im Laufe der Jahre hat Herr Robert Eadie ein beeindruckendes Netzwerk von Kontakten in Europa, Nordamerika und Asien aufgebaut und sich einen Ruf als treibende Kraft hinter zahlreichen erfolgreichen Start-up-Ressourcenunternehmen erarbeitet. Robert Eadie bringt umfassende Expertise in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in den Vorstand ein und trifft strategische Entscheidungen mit Fokus auf langfristiges, nachhaltiges Wachstum.

Herr Robert Eadie befürwortet einen offenen Dialog zwischen Management, Vorstand und Aktionären als entscheidenden Erfolgsfaktor. Robert Eadie ist eine prominente Unternehmerpersönlichkeit, Familienmensch und engagiertes Gemeindemitglied. Herr Robert Eadies einzigartige Erfahrungen als ehemaliger Privatunternehmer spiegeln sich in seinem bodenständigen Ansatz und seiner Hingabe für das Unternehmenswachstum wider.

BRIAN GUSKO

DIREKTOR

Herr Brian Gusko besitzt einen MBA der Universität Calgary und hat die European Summer School of Advanced Management besucht. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Kapitalmarkt hat Brian Gusko erfolgreich mehr als 75 Millionen Dollar für verschiedene Unternehmen beschafft. Brian Gusko war Vorstandsmitglied mehrerer börsennotierter Unternehmen und hatte die Position des Chief Financial Officer (CFO) für mehrere Organisationen inne.

Früh in seiner Karriere arbeitete Herr Brian Gusko international als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim US-Handelsministerium. Später übernahm Brian Gusko eine Planungsposition bei einem Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe in Tokio und war in der Produktentwicklung bei Vodafone in den Niederlanden tätig. Herr Brian Gusko war Mitbegründer eines internationalen Telekommunikationsunternehmens, das Telekom-Infrastrukturprojekte in Südamerika betreibt. Brian Gusko leitete auch eine Tochtergesellschaft von Telus Communications Inc. und war 2014 Vorstandsmitglied des weltweit ersten auf Kryptowährungen fokussierten Unternehmens an einer regulierten Börse, welches unter anderem Krypto-Börsen, Mining und Krypto-Geldautomaten betrieb.

Im Laufe seiner Karriere hat Herr Brian Gusko die Börsenzulassung von über zehn Unternehmen an der Frankfurter Börse begleitet und zahlreichen Firmen den Zugang zu den deutschen Kapitalmärkten ermöglicht. Bei seiner letzten Börseneinführung führte Brian Gusko ein Unternehmen an die Canadian Securities Exchange (CSE), wo es eine Marktkapitalisierung von über 200 Millionen Dollar zum Zeitpunkt der Notierung erreichte.

GARY ARCA

CFO & DIREKTOR

Herr Gary Arca ist Wirtschaftsprüfer und seit 1980 Mitglied der Canadian Institute of Chartered Professional Accountants sowie des British Columbia Institute of Chartered Professional Accountants. Herr Gary Arca war Partner in zwei öffentlichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von 1998 bis Dezember 2005. Gary Arca hat umfassende Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen und ist seit 2005 Vorstandsmitglied mehrerer solcher Unternehmen. Herr Gary Arca ist direkt verantwortlich für die Unternehmensführung, regulatorische Einhaltung und finanzielle Tagesgeschäfte von Hyper Bit.

YOSHITO OKUBO

DIREKTOR

Herr Yoshito Okubo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Geschäftsentwicklung und neue Technologien. Yoshito Okubo hat sich eine Karriere als Innovator aufgebaut, indem er traditionelle Branchen mit den disruptiven Technologien von Web3 und Blockchain verbunden hat. Herr Yoshito Okubo hat in Kanada, den USA, Japan und Südostasien gearbeitet und bringt eine globale Perspektive in Blockchain-Projekte mit regulatorischem und kulturellem Verständnis ein. Yoshito Okubo hat erfolgreiche Strategien zur Lösung komplexer Herausforderungen im Web3-Bereich entwickelt und implementiert und gleichzeitig deren Akzeptanz beschleunigt.

Crypto Hot Stock 2025 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,75 EUR – 232% Aktienchance

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.007.jpeg

Verbreitet im Auftrag von Hyper Bit Technologies Ltd.

To the Moon mit Hyper Bit

223% Krypto Hot Stock kauft DOGECOIN und LITECOIN-Miner für Krypto-Mining

Unser Krypto Hot Stock Hyper Bit Technologies Ltd. (ISIN CA44916F1071 / WKN A415NT, Ticker: N7S0, CSE: HYPE) bringt frischen Schwung in die Kryptobranche – und clevere Anleger könnten jetzt ganz vorn mit dabei sein! Das Unternehmen hat den strategischen Einstieg in das Mining von Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC) bekanntgegeben – mit dem Kauf von bis zu 35 hochmodernen ElphaPex DG1+ Mining-Rigs. Diese Maschinen gehören aktuell zu den leistungsfähigsten Minern auf dem Markt, speziell optimiert für DOGE und LTC.

Warum das wichtig ist? Weil DOGE-Mining aktuell deutlich rentabler als Bitcoin-Mining ist – mit niedrigen Stromkosten, geringem Wettbewerb und einem exzellenten ROI-Potenzial. Dazu kommt: Dogecoin gehört zu den bekanntesten Kryptowährungen der Welt, mit riesiger Fanbase, prominenter Unterstützung (Elon Musk nennt DOGE „unausweichlich!““) und massiver Medienpräsenz. DOGE ist kein Hype – sondern ein Milliardenmarkt, in dem Hyper Bit sich gezielt als First Mover positioniert.

Während viele Mining-Firmen sich in überfüllten Märkten wie Bitcoin abrackern, setzt Hyper Bit auf Nischenintelligenz, modernste Hardware und strategische Skalierung. Das Unternehmen nutzt seinen Zugang zu Kapital und Technologie, um rasch zu expandieren, bestehende Mining-Farmen aufzukaufen und in eine starke, konsolidierte Plattform zu verwandeln.

Warum jetzt investieren?

Erster großer DOGE-Fokus am Aktienmarkt – nahezu keine Konkurrenz

– Top-Mining-Rendite mit High-End-Technologie

– Klares Wachstumspotenzial durch Expansion und Roll-up-Strategie

– Markteintritt zu optimalem Zeitpunkt mit günstigen Hardwarepreisen

– Medienpräsenz & Kult-Charakter von DOGE schaffen Aufwärtspotenzial

– HYPE am Ticker – und jetzt auch im Markt!

Wer früh investiert, profitiert am meisten – unser Krypto Hot Stock 2025 Hyper Bit TechnologiesLtd. (ISIN CA44916F1071 / WKN A415NT, Ticker: N7S0, CSE: HYPE) bietet eine einzigartige Gelegenheit, an der nächsten Phase der Krypto-Evolution teilzuhaben. Die Zeichen stehen auf Wachstum, Innovation und Rendite.

1. Hyper Bit reitet die Krypto-Welle

Der Kryptomarkt explodiert – über 3,9 Billionen USD Marktkapitalisierung und Bitcoin über 95.000 USD. Hyper Bit ist mittendrin und perfekt positioniert.

2. Effizientes Crypto Mining – High-Tech auf höchstem Niveau

Mit modernster Hardware wie dem Goldshell AE-BOX II und SC200 erreicht Hyper Bit starke Hashrates bei optimierter Energieeffizienz.

3. Nachhaltigkeit & Effizienz im Fokus

Hyper Bit setzt auf energieeffizientes Mining – grüne Technologie trifft auf profitables Wachstum.

4. Aktien mit Substanz – Asset-backed Operations

Investoren kaufen nicht nur Träume, sondern echte, greifbare Mining-Infrastruktur mit stabilem Fundament.

5. Starke Positionierung in datensicheren Blockchains

Aleo (Privacy) und Siacoin (dezentrale Speicherung) sind innovative Projekte mit Zukunft – Hyper Bit ist mittendrin.

6. Globale Krypto-Politik auf Aufbruchskurs

Weltweit öffnen sich Regierungen für Krypto-Innovationen. Hyper Bit profitiert vom regulatorischen Rückenwind.

7. Erfahrenes Management mit globaler Perspektive

Mit Top-Leuten wie Robert Eadie und Brian Gusko an Bord bringt Hyper Bit über 100 Mio. USD Erfahrung in Kapitalmärkten mit.

8. Krypto-Investments leicht gemacht

Ohne Wallets, ohne technische Hürden – Hyper Bit macht es Anlegern einfach, am Kryptoboom teilzuhaben.

9. Großes Upside-Potenzial bei unterbewerteten Tokens

$ALEO und $SC sind im Vergleich zur Konkurrenz massiv unterbewertet – eine klare Chance auf Kursgewinne.

10. Hyper Bit ist bereit für die Zukunft – bist du es auch?

Ob DeFi, Web3 oder Blockchain-Infrastruktur – Hyper Bit baut an der Basis der digitalen Welt von morgen.

Crypto Hot Stock 2025 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,75 EUR – 232% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Hyper Bit Technologies Ltd.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Hyper Bit Technologies Ltd. (ISIN CA44916F1071 / WKN A415NT, Ticker: N7S0, CSE: HYPE) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.hyperbit.ca

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,50 EUR

Kurschance: 121%

Kursziel 24M: 0,75 EUR

Kurschance: 232%

Stammdaten

ISIN: CA44916F1071

WKN: A415NT

Ticker: N7S0

CSE: HYPE

Kursdaten

Kurs: 0,226 EUR

52W Hoch: 0,271 EUR

52W Tief: 0,001 EUR

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 21,51 Mio.

Market Cap (): 4,86 Mio.

Chance / Risiko

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79514/AC_HyperBit_070525.008.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Hyper Bit Technologies Ltd. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Hyper Bit Technologies Ltd. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Hyper Bit Technologies Ltd. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Hyper Bit Technologies Ltd.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Hyper Bit Technologies Ltd. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Hyper Bit Technologies Ltd. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Hyper Bit Technologies Ltd. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Hyper Bit Technologies Ltd. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Hyper Bit Technologies Ltd. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Hyper Bit Technologies Ltd. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Hyper Bit Technologies Ltd. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Hyper Bit Technologies Ltd. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Hyper Bit Technologies Ltd. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Hyper Bit Technologies Ltd. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Hyper Bit Technologies Ltd. darstellen; dass Hyper Bit Technologies Ltd. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Hyper Bit Technologies Ltd. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Hyper Bit Technologies Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Hyper Bit Technologies Ltd. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Hyper Bit Technologies Ltd. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Hyper Bit Technologies Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Hyper Bit Technologies Ltd. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind jederzeit Aktien der Hyper Bit Technologies Ltd. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die der aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die der aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die der aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die der aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit de dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, GeschäftsmodelleGeschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende

Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die

Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Hyper Bit Technologies Ltd. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Hyper Bit Technologies Ltd. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Hyper Bit Technologies Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Hyper Bit Technologies Ltd. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Hyper Bit Technologies Ltd. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (07.07.2025/ac/a/a)

