Vancouver, Kanada – 30. Juni 2021 – Tier One Silver (TSXV: TSLV) („Tier One“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Landposition auf dem Silber-Gold-Projekt Curibaya im Süden Perus durch Abstecken um etwa 50 % von 11.000 Hektar (ha) auf 16.800 ha erweitert hat (Abbildung 1). Die erweiterte Landposition am östlichen Rand des Projekts umfasst eine neu identifizierte Erweiterung des Alterationssystems, das die definierte Silber-Gold-Mineralisierung an der Oberfläche beherbergt. Diese Erweiterung wurde durch Kartierungen und Probennahmen identifiziert, da sie unterhalb der vulkanischen Abdeckung nach der Mineralisierung verläuft. Das Unternehmen erweitert seine bodengestützte geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP) im Hauptzielgebiet Curibaya, um den gesamten kartierten mineralisierten Fußabdruck einzuschließen (Abbildung 2).

Nachricht von Peter Dembicki, Präsident, CEO & Direktor:

„Wir sind begeistert von dem, was wir bisher mit unserem laufenden Bohrprogramm bei Curibaya sehen, und freuen uns, unsere Landposition zu erweitern, bevor wir unsere ersten Ergebnisse erhalten. Die laufenden Oberflächenbeprobungen haben die Fußabdrücke der Alteration und Mineralisierung weiter ausgedehnt, weshalb wir auch unsere IP-Untersuchung erweitern. Wir freuen uns auf eine sehr arbeitsreiche zweite Jahreshälfte 2021 mit Ergebnissen von Bohrungen und Oberflächenbeprobungen.

Erweiterung des Hauptzielgebiets Curibaya:

Fortgesetzte Kartierungen und Beprobungen haben den Fußabdruck der Alteration und Mineralisierung im Hauptzielgebiet Curibaya erweitert, wo zahlreiche Schürfproben mit +200 g/t Silber an der Oberfläche gewonnen wurden. Die Erweiterung erstreckt sich nördlich und südlich der Grenzen der aktuellen IP-Untersuchung, die eine Hochtemperatur-Muskovit-Phengit-Illit-Alteration identifiziert hat (Abbildung 2). Das Unternehmen plant, die IP-Untersuchung um 1,5 Kilometer (km) nach Norden und 2 km nach Süden zu erweitern, um weitere potenzielle Quellen für die hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche anzupeilen, die mit den bisher beobachteten Anomalien der Wiederaufladbarkeit in Zusammenhang stehen könnten. Das IP-Programm soll innerhalb der nächsten 6-8 Wochen beginnen, mit dem Ziel, neue Ziele zu generieren, die das Potenzial haben, in die aktuelle Bohrgenehmigung aufgenommen zu werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59265/30062021_DE_TSLV_TierOneExpandsLandPosition_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Veranschaulicht die erweiterte Landposition des Curibaya-Projekts innerhalb des erstklassigen paläozänen metallogenen Gürtels im Süden Perus.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59265/30062021_DE_TSLV_TierOneExpandsLandPosition_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Veranschaulicht das erweiterte IP-Programm, das im Hauptzielgebiet Curibaya aufgrund der Erweiterung der Hochtemperatur-Alterationsfläche, bestehend aus einer Muskovit-Phengit-Illit-Assemblage mit damit verbundenen hochgradigen Silberadern, geplant ist.

Michael Henrichsen (Chefgeologe), P.Geo ist die QP, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung übernimmt.

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Emilia, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya, das mit seinem ersten Bohrprogramm begonnen hat. Tier One strebt eine OTCQB-Notierung in den USA an, die innerhalb des nächsten Monats abgeschlossen sein soll. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tieronesilver.com.

